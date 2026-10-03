HDFC Vs Axis Bank: फेस्टिव सीजन में क्रेडिट कार्ड लेने का बना रहे हैं प्लान? जानें किस बैंक के कार्ड में मिल सकते हैं बेहतर रिवार्ड्स और ऑफर्स

HDFC Vs Axis Bank: फेस्टिव सीजन की शुरुआत होने वाली है. ऐसे में लोग फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर जमकर शॉपिंग करने वाले हैं. 9 अक्टूबर 2026 से बिग बिलियन डे सेल 2026 शुरु होने वाली है. ऑनलाइन और ऑफलाइन शॉपिंग बढ़ने के साथ क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल भी काफी बढ़ जाता है. कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल के साथ ही साथ घरेलू सामान आदि की खरीदारी पर बैंक और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अक्सर क्रेडिट कार्ड के जरिए डिस्काउंट, कैशबैक और और EMI जैसे ऑफर्स देते हैं.

ऐसे में अगर आप भी नया क्रेडिट कार्ड लेने के बारे में सोच रहे हैं तो HDFC Bank और Axis Bank के कार्ड के बीच कंफ्यूज न हों. चलिए विस्तार से जानते हैं फेस्टिव सीजन में दोनों में से कौन सा क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए.

HDFC क्रेडिट कार्ड लेने के फायदे

अगर आप HDFC क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं तो ऐसे में एचडीएफसी बैंक अपने ग्राहकों को PIXEL Play क्रेडिट कार्ड की सुविधा दे रहा है. अगर आप इसे बनवाना चाहते हैं तो यह केवल ऑनलाइन ही मिल पाएगा. दरअसल, यह एक वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है. PIXEL Play क्रेडिट कार्ड लाइफटाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है यानी इस कार्ड को बनवाने के बाद आपको सालाना चार्ज नहीं देने हैं. देखा जाए तो कुछ कैटेगरी में 5 फीसदी तक का कैशबैक मिलता है. PIXEL Play क्रेडिट कार्ड के जरिए कई प्लेटफॉर्म पर भी कैशबैक की सुविधा आपको मिल जाएगा. इस क्रेडिट कार्डके जरिए आप जमकर शॉपिंग कर सकते हैं.

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