Haldiram में गोलगप्पे के नाम पर तेल का खेल? Viral Video ने खोली पोल, स्वाद के नाम पर हो रहा सेहत से खिलवाड़!

Haldiram Oily Golgappe: मौसम चाहे जो हो लेकिन स्ट्रीट फूड का मजा हमेशा एक जैसा रहता है. भारत में ऐसे बहुत से लोग है जिन्हें गोल-गप्पे खाने काफी पसंद होते है. चाहें ठंडी हो या गर्मी वो हर वक्त खा सकते हैं. ऐसे में गोल-गप्पा लवर्स के लिए सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे अगर वो देख लें तो एक बार खाने से पहले जरूर सोचेंगे.

आज के समय में भले ही लोगों को स्ट्रीट फूड काफी पसंद हो लेकिन लोग अपनी हेल्थ को लेकर भी उतना ही सीरियस रहते हैं. ऐसे में इस वायरल वीडियो ने बहुत से सवाल खड़े कर दिए हैं. आइए देखते हैं वीडियो को-

वायरल वीडियो में क्या है?

वायरल हो रहे इस वीडियो में एक शख्स हल्दीराम (Haldiram’s) स्टोर में जाकर गोल-गप्पे खाता है. वो कैमरे की तरफ देखते हुए साफ कहता है कि ‘अगर आपको गोल-गप्पे बहुत पसंद है, तो कृपया ये वीडियो न देखें.’ इसके बाद वो एक बंद पैकेट से गोल-गप्पे निकालता है और उन्हें मुंह से हल्के से फूंकता है. जब वो ऐसा करता है, तो गोल-गप्पों के अंदर से तेल टपकता हुआ दिखाई देता है और वो भी काफी मात्रा में. ये दृश्य देखकर कोई भी व्यक्ति हैरान हो सकता है.

तेल से भरे गोलगप्पे: ये कितना सेफ?

गोल-गप्पे वैसे तो एक हल्का और चटपटा स्नैक माना जाता है, लेकिन अगर उसमें तेल की मात्रा जरूरत से ज्यादा हो, तो ये सीधे स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है. तेल में ज्यादा समय तक रखे जाने से ये बासी और विषैला हो सकता है, खासकर अगर वो बार-बार गर्म किया गया हो.

बार-बार इस्तेमाल किया गया तेल

अक्सर फूड इंडस्ट्री में बचत के चक्कर में तेल को बार-बार गर्म कर के उपयोग में लाया जाता है. ऐसा तेल हमारे शरीर में जाकर कई प्रकार की बीमारियों को जन्म देता है, जैसे:

कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना

दिल से जुड़ी बीमारियां

पाचन तंत्र की गड़बड़ी

फ्री रेडिकल्स से कैंसर का खतरा

ऐसा तेल न केवल पौष्टिक तत्व खो देता है, बल्कि उसमें ट्रांस फैट भी बन जाता है, जो शरीर के लिए सबसे हानिकारक माने जाते हैं.