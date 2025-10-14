Home > व्यापार > Haldiram में गोलगप्पे के नाम पर तेल का खेल? Viral Video ने खोली पोल, स्वाद के नाम पर हो रहा सेहत से खिलवाड़!

Haldiram में गोलगप्पे के नाम पर तेल का खेल? Viral Video ने खोली पोल, स्वाद के नाम पर हो रहा सेहत से खिलवाड़!

Haldiram Oily Golgappe : सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पानी पुरी से तेल टपकता दिख रहा है. ये सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है और बार-बार इस्तेमाल हुआ तेल कई बीमारियों का कारण बनता है.

By: sanskritij jaipuria | Last Updated: October 14, 2025 4:40:08 PM IST

Haldiram में गोलगप्पे के नाम पर तेल का खेल? Viral Video ने खोली पोल, स्वाद के नाम पर हो रहा सेहत से खिलवाड़!

Haldiram Oily Golgappe: मौसम चाहे जो हो लेकिन स्ट्रीट फूड का मजा हमेशा एक जैसा रहता है. भारत में ऐसे बहुत से लोग है जिन्हें गोल-गप्पे खाने काफी पसंद होते है. चाहें ठंडी हो या गर्मी वो हर वक्त खा सकते हैं. ऐसे में गोल-गप्पा लवर्स के लिए सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे अगर वो देख लें तो एक बार खाने से पहले जरूर सोचेंगे. 

आज के समय में भले ही लोगों को स्ट्रीट फूड काफी पसंद हो लेकिन लोग अपनी हेल्थ को लेकर भी उतना ही सीरियस रहते हैं. ऐसे में इस वायरल वीडियो ने बहुत से सवाल खड़े कर दिए हैं. आइए देखते हैं वीडियो को-

 वायरल वीडियो में क्या है?

वायरल हो रहे इस वीडियो में एक शख्स हल्दीराम (Haldiram’s) स्टोर में जाकर गोल-गप्पे खाता है. वो कैमरे की तरफ देखते हुए साफ कहता है कि ‘अगर आपको गोल-गप्पे बहुत पसंद है, तो कृपया ये वीडियो न देखें.’ इसके बाद वो एक बंद पैकेट से गोल-गप्पे निकालता है और उन्हें मुंह से हल्के से फूंकता है. जब वो ऐसा करता है, तो गोल-गप्पों के अंदर से तेल टपकता हुआ दिखाई देता है और वो भी काफी मात्रा में. ये दृश्य देखकर कोई भी व्यक्ति हैरान हो सकता है.

 तेल से भरे गोलगप्पे: ये कितना सेफ?

गोल-गप्पे वैसे तो एक हल्का और चटपटा स्नैक माना जाता है, लेकिन अगर उसमें तेल की मात्रा जरूरत से ज्यादा हो, तो ये सीधे स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है. तेल में ज्यादा समय तक रखे जाने से ये बासी और विषैला हो सकता है, खासकर अगर वो बार-बार गर्म किया गया हो.

 बार-बार इस्तेमाल किया गया तेल 

अक्सर फूड इंडस्ट्री में बचत के चक्कर में तेल को बार-बार गर्म कर के उपयोग में लाया जाता है. ऐसा तेल हमारे शरीर में जाकर कई प्रकार की बीमारियों को जन्म देता है, जैसे:

 कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना
 दिल से जुड़ी बीमारियां
 पाचन तंत्र की गड़बड़ी
 फ्री रेडिकल्स से कैंसर का खतरा

ऐसा तेल न केवल पौष्टिक तत्व खो देता है, बल्कि उसमें ट्रांस फैट भी बन जाता है, जो शरीर के लिए सबसे हानिकारक माने जाते हैं.

Tags: gol gappehaldiramside effects of reused oil
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आखिर सर्दियों में मूली खाना क्यों पसंद करते हैं लोग?...

October 15, 2025

क्या आपकी बालकनी में भी कबूतरों ने बना लिया है...

October 15, 2025

समोसे के हैं प्रेमी लेकिन मैदे की वजह से भाग...

October 15, 2025

आसानी से नहीं मिल पाते अलमारी में रखे कपड़े? तो...

October 15, 2025

इज्जत की धज्जियां उड़ने से पहले जानें, चाणक्य के मुताबिक...

October 15, 2025

खुशबू और स्वाद से महक उठेगा पूरा घर, बस इस...

October 15, 2025
Haldiram में गोलगप्पे के नाम पर तेल का खेल? Viral Video ने खोली पोल, स्वाद के नाम पर हो रहा सेहत से खिलवाड़!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Haldiram में गोलगप्पे के नाम पर तेल का खेल? Viral Video ने खोली पोल, स्वाद के नाम पर हो रहा सेहत से खिलवाड़!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Haldiram में गोलगप्पे के नाम पर तेल का खेल? Viral Video ने खोली पोल, स्वाद के नाम पर हो रहा सेहत से खिलवाड़!
Haldiram में गोलगप्पे के नाम पर तेल का खेल? Viral Video ने खोली पोल, स्वाद के नाम पर हो रहा सेहत से खिलवाड़!
Haldiram में गोलगप्पे के नाम पर तेल का खेल? Viral Video ने खोली पोल, स्वाद के नाम पर हो रहा सेहत से खिलवाड़!
Haldiram में गोलगप्पे के नाम पर तेल का खेल? Viral Video ने खोली पोल, स्वाद के नाम पर हो रहा सेहत से खिलवाड़!