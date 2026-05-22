H1B visa Layoffs:अमेरिका से भगाए जाएंगे IIT ग्रेजुएट? लाखों इंजीनियरों की जाने वाली है नौकरी; परिवार समेत छोड़ना होगा देश

H1B visa Layoffs: अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियों में लगातार हो रही छंटनी ने हजारों भारतीय IT प्रोफेशनल्स की ज़िंदगी को अनिश्चितता में डाल दिया है. H-1B वीज़ा पर काम करने वाले भारतीय इंजीनियरों और डेवलपर्स के सामने अब सिर्फ नौकरी बचाने की नहीं, बल्कि अमेरिका में रहने के अधिकार को बनाए रखने की भी चुनौती खड़ी हो गई है. Meta, Amazon और LinkedIn जैसी कंपनियों में बड़े पैमाने पर layoffs के बाद कई भारतीय परिवारों पर घर, बच्चों की पढ़ाई और भविष्य को लेकर संकट गहरा गया है. AI के बढ़ते प्रभाव और बदलते टेक जॉब मार्केट के बीच अब “American Dream” भी कई लोगों के लिए सवालों के घेरे में आ गया है.

US की बड़ी टेक कंपनियों में चल रही छंटनी ने भारतीय IT प्रोफेशनल्स के बीच चिंता बढ़ा दी है. मेटा, अमेज़न और लिंक्डइन जैसी कंपनियों ने हाल के महीनों में हज़ारों कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है. इनमें से बड़ी संख्या में भारतीय इंजीनियर और सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं जो H-1B वीज़ा पर US में काम कर रहे हैं. यह स्थिति उन लोगों के लिए एक बड़ा झटका है जो सालों से US में बसे हुए थे. नौकरी जाने का मतलब न सिर्फ़ नौकरी जाना है, बल्कि देश में रहने के उनके अधिकार को भी खतरे में डालना है.

H-1B वीज़ा और 60-दिन का नियम

H-1B वीज़ा के साथ सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे पूरी तरह से कंपनी से जुड़े होते हैं. अगर नौकरी चली जाती है, तो कर्मचारी के पास बहुत कम समय बचता है. US नियमों के अनुसार, नौकरी खत्म होने के बाद आमतौर पर 60-दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है. इस दौरान व्यक्ति को नई नौकरी ढूंढनी होगी या किसी दूसरी वीज़ा कैटेगरी में जाना होगा. अगर ऐसा नहीं हो पाता है, तो उन्हें US छोड़ना पड़ सकता है. यह 60-दिन का पीरियड मिली आखिरी सैलरी से नहीं, बल्कि नौकरी के आखिरी दिन से गिना जाता है. इसलिए, लोगों को अक्सर बहुत जल्दी फैसले लेने पड़ते हैं.

परिवार, घर और भविष्य पर असर

कई भारतीय कई सालों से यूनाइटेड स्टेट्स में रह रहे हैं. कुछ ने घर खरीद लिए हैं, कुछ के बच्चे वहीं पैदा हुए हैं, और कई परमानेंट रेजिडेंसी (ग्रीन कार्ड) का इंतज़ार कर रहे हैं. लेकिन नौकरी छूटने के बाद, उनकी पूरी ज़िंदगी अचानक अनिश्चित हो जाती है. घर की EMI, बच्चों की पढ़ाई, हेल्थ इंश्योरेंस और रोज़ के खर्चे, ये सब स्ट्रेस बढ़ाते हैं. ऐसे हालात में, न सिर्फ़ नौकरी ढूंढना बल्कि यह तय करना भी एक बड़ा सवाल बन जाता है कि पूरा परिवार कहां रहेगा.

B-2 वीज़ा और टेम्पररी ऑप्शन

कुछ लोग नौकरी छूटने के बाद यूनाइटेड स्टेट्स में रहने के लिए B-2 टूरिस्ट वीजा का सहारा लेते हैं. इससे उन्हें नौकरी ढूंढते समय कुछ समय के लिए देश में रहने की इजाज़त मिलती है. हालाँकि, यह पूरी तरह से सुरक्षित रास्ता नहीं है. हाल ही में US इमिग्रेशन नियम और भी कड़े और सख्त हो गए हैं. कई मामलों में, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन चेक किए जा रहे हैं, जिससे यह प्रोसेस और भी मुश्किल हो गया है.

टेक इंडस्ट्री में तेज़ी से बदलाव

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस साल अब तक 100,000 से ज़्यादा टेक एम्प्लॉई अपनी नौकरी खो चुके हैं. इसका मुख्य कारण कंपनियों की कॉस्ट-कटिंग स्ट्रेटेजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर बढ़ता फोकस है. कंपनियां अब AI टेक्नोलॉजी में भारी इन्वेस्ट कर रही हैं और कई ट्रेडिशनल रोल कम किए जा रहे हैं. इससे जॉब मार्केट और भी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है. मेटा जैसी कंपनियां हज़ारों एम्प्लॉई को AI प्रोजेक्ट्स में शिफ्ट कर रही हैं लेकिन फिर भी कई लोगों की नौकरी जा रही है.

भारतीय वर्कर्स के लिए बढ़ती चुनौती

अमेरिका में H-1B वीजा वर्कर्स का सबसे बड़ा ग्रुप भारतीय हैं. इसलिए लेऑफ का सबसे ज्यादा असर उन पर पड़ रहा है. कई भारतीय प्रोफेशनल्स पर अब नौकरी जाने पर कम समय में नई कंपनी ढूंढने का दबाव है. टेक इंडस्ट्री में धीमी रिक्रूटमेंट और बढ़ते कॉम्पिटिशन ने इस काम को और भी मुश्किल बना दिया है. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कई लोग भारत लौटने या कनाडा और यूरोप जैसे देशों में करियर बनाने पर विचार कर रहे हैं

अमेरिकन ड्रीम पर सवाल

पहले अमेरिका को बेहतर नौकरियों ज़्यादा सैलरी और बेहतर ज़िंदगी के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन माना जाता था. लेकिन बार-बार छंटनी, वीज़ा की अनिश्चितता और AI की वजह से बदलते जॉब मार्केट ने इस सोच को चुनौती दी है. कई कर्मचारियों के लिए यह सवाल कि क्या अमेरिका में लंबे समय तक सुरक्षित करियर बनाना मुमकिन है भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है.

H-1B वीजा पर काम करने वाले भारतीयों के लिए अभी का समय बहुत मुश्किल है. नौकरी छूटना अब सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं है, बल्कि देश में रहने का संघर्ष है. 60 दिन की डेडलाइन के अंदर नई नौकरी ढूंढना या दूसरा वीज़ा पाना हर किसी के लिए आसान नहीं है. एआई और छंटनी के इस दौर में यूएस में काम करने वाले भारतीय टेक प्रोफेशनल्स का भविष्य पहले से कहीं ज्यादा अनिश्चित लगता है.