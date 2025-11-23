53 हजार रुपये सैलरी, दिवाली गिफ्ट में स्कूटी…ड्राइवर की कमाई बताने पर छिड़ा बवाल; गुड़गांव Entrepreneur ने दिया ऐसा जवाब

Gurgaon Driver Salary News: ड्राइवर की नौकरी करने वाले शख्स को सम्मान बहुत कम जगह ही मिल पाता है. हर शख्स ऐसा सोचता है कि हम पैसा दे रहे हैं तो सामने वाले का काम देना जिम्मेदारी है. लेकिन, हम भूल जाते हैं कि सामने वाला भी इंसान है और उसका भी एक निजी जीवन और परिवार है. लेकिन, यह बात दिल्ली एनसीआर के शहर गुड़गांव के एक उद्यमी ने बखूबी याद रखी है. जी हां, हम बात कर रहे हैं इन दिनों अपने ड्राइवर को सम्मान के साथ-साथ अच्छी सैलरी देने वाले Entrepreneur अंकुर वारिकू के बारे में. अंकुर वारिकू ने हाल में सोशल मीडिया पर बताया है कि वह अपने ड्राइवर को हर महीने 50 हजार रुपये से ज्यादा सैलरी और कई सारी सुविधाएं देते हैं. इतना ही नहीं, वह हर साल ड्राइवर को 11 परसेंट का सैलरी हाइक भी देते हैं, जो आज भी कई बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को नहीं मिलता है.

ड्राइवर की 50 हजार रुपये से ज्यादा सैलरी

गुड़गांव के फेमस उद्यमी और कंटेंट क्रिएटर अंकुर वारिकू ने हाल ही में अपने एक्स अकाउंट (पहले ट्वीटर) पर एक पोस्ट किया है, जिसें उन्होंने बताया कि उनके एक ड्राइवर हैं दयानंद भाईया वह हर महीने 50 हजार रुपये से ज्यादा कमाते हैं. साथ ही उन्हें एक कॉरपोरेट एम्पलाई की तरह हेल्थ इंश्योरेंस और ढेरों अन्य सुविधाएं मिलती हैं. इतना ही नहीं, दिवाली पर गिफ्ट के तौर पर उन्हें नई स्कूटी भी मिली है. आमतौर पर यह सुविधाएं एक ड्राइवर की नौकरी में मिलना बहुत मुश्किल होता है.

The latest annual increment has raised our driver Dayanand Bhaiya’s monthly salary to Rs. 53,350 plus insurance, one-month Diwali bonus, and a scooty. He joined us 13 years ago at Rs. 15,000 and has since become an integral part of our family while building his own life. His… pic.twitter.com/uDpugIbeSs — Ankur Warikoo (@warikoo) November 19, 2025

अंकुर वारिकू ने अपने एक्स अकाउंट पर अपने ड्राइवर के बारे में बताते हुए लिखा था, दयानंद भाईया को हर साल 11 परसेंट की हाइक मिलती है. इतना ही नहीं, उन्हें परिवार के सदस्य की तरह माना जाता है. उनके पास घर की चाबियां भी हैं और उन्हें परिवार के एटीएम का पिन भी पता है. दयानंद भईया की लेटेस्ट सैलरी हाइक के बाद उनकी हर महीने की सैलरी 53,350 रुपये हो गई है.

उद्यमी और कंटेंट क्रिएटर ने अपने पोस्ट में यह भी बताया कि दयानंद भईया उनके साथ 13 साल पहले 15 हजार रुपये पर जुड़े थे और अपना जीवन संवारते हुए हमारे परिवार का अभिन्न हिस्सा बन गए. दयानंद भईया के तीन बच्चे हैं और अच्छी नौकरियों में खुशहाल शादीशुदा जीवन जी रहे हैं. अंकुर वारिकू ने आगे बताया कि उनके ड्राइवर यानी दयानंद भईया सुबह 4.30 बजे उठते हैं औऱ रात 8.30 बजे तक सो जाते हैं. वह कभी देर नहीं करते हैं और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं. वह हमारे सिर्फ ड्राइवर नहीं, बल्कि भरोसेमंद साथी हैं.

गुड़गांव के उद्यमी करते हैं ड्राइवर पर आंख मूंदकर भरोसा

अंकुर वारिकू ने साथ ही बताया, वह हमारे बच्चों को क्लास ले जाता है, हमारे जरूरी काम करता है और मेरे साथ अपनों जैसा व्यवहार करता है (परिवार में सबको तुम कहकर बुलाता है, आप नहीं) और वह एक ऐसा इंसान है जिसपर मैं अपने परिवार की सुरक्षा के लिए आंख मूंदकर भरोसा कर सकता हूं. वह हमारा समय, मेंटल प्रेशर और मेहनत को बचाता है. बदले में उसे बस भरोसा चाहिए था, जो हमने खुशी-खुशी दिया है. वह हमारे पैसों का सबसे अच्छा इस्तेमाल करने वाले लोगों में से है और मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं कि अगले 5-6 सालों में उसकी कमाई प्रति महीना 1 लाख रुपये पहुंच जाए.

गुड़गांव के उद्यमी को मिल रहे अलग-अलग रिएक्शन्स

And what makes you think I haven’t done that. You seem to have never led a team. — Ankur Warikoo (@warikoo) November 21, 2025

गुड़गांव के उद्यमी यानी Entrepreneur को ड्राइवर की सैलरी और पर्सनल जानकारी देने पर अलग-अलग तरह के रिएक्शन्स मिल रहे हैं. एक यूजर का कहना है कि ऐसे पर्सनल डिटेल्स शेयर करना सही नहीं है. वहीं, दूसरे ने लिखा, स्वीकृति?? इसे किसी की जिंदगी को पब्लिक करना कहते हैं. उसकी सैलरी जैसी पर्सनल डिटेल्स को शेयर करने की क्या जरूरत थी? आप मेहनत की उसके सामने तारीफ कर सकते थे. सोशल मीडिया यूजर के इस कमेंट पर अंकुर वारिकू ने कमेंट भी किया है और कहा- और आपको क्या लगता है कि यह मैंने नहीं किया है. लगता है कि आपने कभी किसी टीम को लीड नहीं किया है.

You seen new to my content Salaries are open for everyone – we follow radical transparency for a reason. — Ankur Warikoo (@warikoo) November 20, 2025

एक यूजर ने लिखा, अच्छा है कि उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानना…लेकिन, सैलरी के बारे में बताना बिल्कुल अच्छा नहीं है. अगर यह भी मानते हैं कि इससे लोगों को अच्छी सैलरी देने के लिए प्रोत्साहित करना है तब भी यह शर्मनाक और अपमानजनक है क्योंकि, इससे असर कम हो जाता है. यूजर के कमेंट पर अंकुर वारिकू ने रिप्लाई किया है और कहा- लगता है कि आप मेरे कंटेंट पर नए हैं. वेतन सभी के लिए खुला है. हम एक खास वजह पूरी ट्रांसपेरेंसी बरतते हैं.

1. You are right.

Just that he doesn’t have access to our personal finance. Our ATM pin is not our personal finance. You are wiser than this.

2. Agree with you.

Just that there are far bigger risks to me and my knowns and you will have to trust me that I understand those and… — Ankur Warikoo (@warikoo) November 20, 2025

एक अन्य यूजर ने लिखा कि फाइनेंस पर लोगों को शिक्षित करने को लेकर वारिकू की तारीफ करता हूं. लेकिन, किसी की सैलरी, बेनेफिट्स और उनके पास आपके एटीएम पिन और घर की चाबियां हैं यह पब्लिकली बताना खतरनाक हो सकता है. साथ ही यूजर ने यह भी कहा, हमें यह पब्लिकली बिल्कुल नहीं शेयर करना चाहिए कि हमारे पर्सनल फाइनेंस का एक्सेस किसके पास है. अंकुर वारिकू ने इसपर भी रिप्लाई किया है और कहा- पहला आप सही हैं. लेकिन, उनके पास हमारे पर्सनल फाइनेंस का एक्सेस नहीं है. हमारा एटीएम पिन हमारा पर्सनल फाइनेंस नहीं हैं, आप इससे ज्यादा समझदार हैं…

