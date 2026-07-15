Gun License Process: भारत में कौन और कैसे ले सकता है हथियार? जानें लाइसेंस की पूरी प्रक्रिया, कैटेगरी और जरूरी नियम

Gun License Process: भारत में हथियार रखने और उसका इस्तेमाल करने को लेकर कानून व्यवस्था काफी सख्त है. हथियार हर व्यक्ति नहीं रख सकता बल्कि, देश में रक्षा विभाग में काम कर रहे लोग, आग्नेयास्त्र और पुलिस आदि के साथ-साथ कुछ नेताओं को ही हथियार रखने की अनुमति रहती है. अगर इनके अलावा कोई व्यक्ति अपने साथ हथियार या बंदूक आदि रखना चाहता है तो ऐसे में उसे लाइसेंस बनवाने की जरूरत पड़ती है. आमतौर पर लोगों को लगता है कि कोई भी व्यक्ति आसानी से गन खरीद सकता है, लेकिन वास्तविकता इससे काफी अलग है.

बिना लाइसेंस हथियार रखना या खरीदना कानून का उल्लंघन माना जाता है, जिसके लिए कड़ी कानूनी कार्रवाई और सजा का प्रावधान है. लेकिन, ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल आता है कि भारत में कौन और कैसे हथियार ले सकता है.

हथियारों की कितनी होती है कैटेगरी?

भारतीय कानून के तहत हथियारों की कई तरह की कैटेगिरी होती है. आमतौर पर इन्हें दो श्रेणियों में बांटा गया है. इनमें प्रोहिबिटेड बोर (PB) और नॉन-प्रोहिबिटेड बोर (NPB) को रखा गया है. देखा जाए तो प्रोहिबिटेड बोर (PB) हथियार वे होते हैं, जिनका इस्तेमाल आमतौर पर सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बल द्वारा किया जाता है. इनका लाइसेंस भारत के आम नागरिकों को नहीं दिया जाता है. कुछ खास परिस्थितियों में ही सरकार इसका लाइसेंस जारी करती है. वहीं, दूसरी तरफ नॉन-प्रोहिबिटेड बोर (NPB) कैटेगरी के हथियार आते हैं, जिनमें लाइसेंस पात्र नागरिकों को ही जारी किया जा सकता है. ज्यादातर लाइसेंस इसी श्रेणी में दिए जाते हैं.

कौन ले सकता है लाइसेंस?

भारत में आम लोगों के लिए भी हथियार लेने का प्रावधान है, लेकिन इससे पहले उन्हें लाइसेंस बनवाना होगा साथ ही साथ हथियार रखने का कारण भी बताना होगा. अगर किसी को अपनी सुरक्षा के लिए या जान के खतरे से बचने के लिए हथियार लेना है तो वह आवेदन कर सकता है. इसके साथ ही स्पोर्ट्स शूटिंग के लिए या फिर जंगली जानवरों का खतरा रहने पर भी आवेदन किया जा सकता है. आमतौर पर पिस्टल, रिवॉल्वर और डबल बैरल या सिंगल बैरल बंदूक और बोर स्पोर्ट्स राइफल आदि शामिल होते हैं. कौन सा हथियार किसको और कब दिया जाएगा इस बात का फैसला संबंधित लाइसेंसिंग अथॉरिटी आवेदन की पात्रता के आधार पर करती है.

कैसे मिलेगा हथियार का लाइसेंस?

हथियार का लाइसेंस लेने के लिए आपको सबसे पहले खुद को उसका पात्र साबित करना होगा. इसके लिए संबंधित जिले के जिलाधिकारी या लाइसेंसिंग प्राधिकरण के पास आपको आवेदन करना होगा. इसके बाद आवेदक के आवेदन को जांचा जाता है और उसके आपराधिक रिकॉर्ड और लाइसेंस की जरूरत को देखा जाता है, इसके बाद उचित लगने पर लाइसेंस दिया जाता है.

क्या होता है लाइसेंस लेने का प्रावधान?

लाइसेंस लेने का प्रावधान थोड़ा लंबा होता है. इसके लिए आपको किसी सरकारी डॉक्टर से शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होने का प्रमाणपत्र देना होगा. इसके अलावा आपकी उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए. कुछ शहरों में आप आप licensing.delhipolice.gov.in पर जाकर अपना अकाउंट बनाकर लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं साथ ही साथ फीस का ऑनलाइन भुगतान भी कर सकते हैं.