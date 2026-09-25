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GST Registration Rule: क्या किराना स्टोर, सब्जी वाले और चाय वालों को भी कराना होगा GST रजिस्ट्रेशन? जानें छोटे कारोबारियों के लिए क्या हैं नियम

इसलिए केवल यह देखकर फैसला नहीं किया जा सकता कि कारोबार छोटा है या दुकान सड़क किनारे है. उदाहरण के लिए एक किराना दुकानदार, चाय की दुकान चलाने वाला और सब्जी बेचने वाला व्यक्ति अलग-अलग परिस्थितियों में GST के अलग नियमों के दायरे में आ सकता है. चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: September 25, 2026 5:38:23 PM IST

GST Registration Rule: क्या किराना स्टोर, सब्जी वाले और चाय वालों को भी कराना होगा GST रजिस्ट्रेशन? जानें छोटे कारोबारियों के लिए क्या हैं नियम


GST Registration Rule: देशभर में ऐसे बहुत से लोग हैं, जो छोटे पैमाने पर बिजनेस करते हैं. कुछ लोग मोहल्ले में किराना स्टोर चलाते हैं तो कई लोग चाय की दुकान चलाते हैं और ऐसे बहुत से लोग हैं, जो खाने-पीने के सामान की रेहड़ी लगाते हैं या छोटी दुकान खोलते हैं. ऐसे छोटे कारोबारियों के बीच GST को लेकर अक्सर यह सवाल रहता है कि आखिर किसे GST रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है और किसे नहीं? कई दुकानदार यह मान लेते हैं कि दुकान खोलते ही GST नंबर लेना जरूरी है, जबकि ऐसा हर मामले में नहीं है.
इसलिए केवल यह देखकर फैसला नहीं किया जा सकता कि कारोबार छोटा है या दुकान सड़क किनारे है. उदाहरण के लिए एक किराना दुकानदार, चाय की दुकान चलाने वाला और सब्जी बेचने वाला व्यक्ति अलग-अलग परिस्थितियों में GST के अलग नियमों के दायरे में आ सकता है. चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में. 
 

क्या छोटे कारोबारियों को भी है GST की जरूरत? 

अगर आप कहीं रेहड़ी-पटरी पर अपने खाने का स्टॉल लगाते हैं तो ऐसे में इस लेख को जरूर पढ़ें. अगर आपका कारोबार छोटा है और टर्नओवर निर्धारित सीमा से कम है, तो आपको किसी एक्सपर्ट से पता कर लेना चाहिए कि जीएसटी की जरूरत आपको वाकई में है भी या नहीं. छोटे व्यापारी अगर केवल गुड्स यानि सामान का ही व्यापार करते हैं तो ऐसे में आपके लिए जीएसटी इतना अनिवार्य नहीं है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर आप किसी दूसरे राज्य में टैक्स से जुड़े सामान की सप्लाई करते हैं या फिर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापार करना चाहते हैं, जहां कानून के तहत रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता हो तो ऐसे में जीएसटी की जरूरत पड़ सकती है. 
 

स्ट्रीट वेंडर्स के लिए क्या नियम हैं?

सड़क किनारे सामान बेचने वाले ज्यादातर लोग स्ट्रीट वेंडर्स, रेहड़ी-पटरी वाले और छोटे रिटेल बिजनेसमैन अगर उनका सालाना टर्नओवर निर्धारित सीमा से कम है, तो वे GST के दायरे से बाहर रहते हैं. वहीं, अगर आपका टर्नओवर सीमा से ऊपर चला जाता है तो ऐसे में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ सकता है. रिवर्स चार्ज जैसी स्पेशल कैटेगरी में आने वालों के साथ ही ऐसे व्यापार, जिनके लिए कानून में अनिवार्य रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है वे जीएसटी करा सकते हैं.

Tags: GST Registration Rule
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