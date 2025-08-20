GST Payment: बीमा प्रीमियम पर जीएसटी छूट पड़ेगी भारी! उद्योग जगत के दिग्गजों ने दी काउंसिल को चेतावनी

GST Exemption insurance premiums: जीएसटी परिषद एक बड़े बदलाव के तहत, वरिष्ठ नागरिकों के लिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 18% कर से छूट देने पर विचार कर रही है, जिसका उद्देश्य बीमा को अपनाने को बढ़ावा देना है, खासकर बुजुर्गों और मध्यम आय वर्ग के बीच।

वर्तमान में, टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और सभी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर 18% जीएसटी लगता है। हालाँकि, मंत्रियों के एक पैनल ने निम्नलिखित के लिए पूर्ण छूट का प्रस्ताव दिया है: सभी पॉलिसीधारकों के लिए, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो, टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम; और वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक) के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम, जिसमें बीमा राशि की कोई ऊपरी सीमा नहीं है।

उद्योग जगत के दिग्गजों की एक बड़ी आम सहमति यह उम्मीद कर रही है कि इस कदम से वरिष्ठ नागरिकों और मध्यम वर्ग के बीच इसकी पहुँच बढ़ेगी और इसे व्यापक रूप से अपनाया जाएगा।

हालांकि, इंश्योरेंस ब्रोकर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईबीएआई) के महासचिव आर बालासुंदरम इसे ‘संरक्षित आशावाद’ कहते हैं।

उन्होंने कहा कि बीमा कंपनियाँ पहले ही कह चुकी हैं कि पॉलिसियों पर शून्य जीएसटी से कीमतों में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि उन्हें जीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिलेगा।

उन्होंने आगाह किया कि जीएसटी को पूरी तरह से माफ करने से बचना चाहिए, और कहा कि पॉलिसीधारकों के लिए अभी खुश होना जल्दबाजी होगी।

प्रवेश कम, प्रीमियम बढ़ रहा है

बीमा प्रीमियम में तेज़ी से वृद्धि हो रही है—कुछ मामलों में 20-25% तक—जबकि प्रवेश अभी भी कम है। 40% से भी कम भारतीयों के पास स्वास्थ्य बीमा है, और जीवन बीमा का प्रवेश 4% से भी कम है।

प्रूडेंट इंश्योरेंस ब्रोकर्स में कर्मचारी लाभ, लार्ज अकाउंट प्रैक्टिसेस के प्रमुख, सुरिंदर भगत ने बताया कि टर्म लाइफ और स्वास्थ्य बीमा का प्रवेश अभी भी बेहद कम है, जिसका मुख्य कारण उच्च आयु-संबंधी प्रीमियम, मुद्रास्फीति का दबाव और जीएसटी का बोझ है।

उनका मानना है कि 18% के उच्च जीएसटी से शून्य जीएसटी की ओर कदम उठाना परिवर्तनकारी हो सकता है—यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए कवरेज को और अधिक किफायती बनाएगा, प्रवेश का विस्तार करेगा और उच्च कवरेज सीमा को अपनाने को प्रोत्साहित करेगा।

यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक और सीईओ शरद माथुर ने कहा कि इस कदम से व्यक्तियों को सालाना 18% तक की बचत हो सकती है। उन्होंने आगे कहा कि इससे वरिष्ठ नागरिकों और मध्यम वर्ग के बीच बीमा अपनाने को बढ़ावा मिल सकता है।

इनपुट टैक्स क्रेडिट पर अनिश्चितता

विशेषज्ञों की एक बड़ी आम सहमति इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को खत्म करने को लेकर चिंतित है, जिससे परिचालन खर्च बढ़ सकता है और मार्जिन कम हो सकता है।

माथुर ने कहा कि उद्योग के लिए, इससे मांग बढ़ सकती है, लेकिन जब तक इनपुट टैक्स क्रेडिट को समायोजित नहीं किया जाता, मार्जिन थोड़ा कम हो सकता है।

कुल मिलाकर, यह कदम उपभोक्ताओं और उद्योग के विकास के लिए बेहद सकारात्मक है, हालाँकि बीमा कंपनियों को आईटीसी के नुकसान को कम करने के लिए खुद को ढालना होगा, इंका इंश्योरेंस के संस्थापक वैभव काथजू ने ज़ोर दिया।

