GST Council Meeting Decisions: जीएसटी काउंसिल की बैठक में कौन-कौन से बड़े फैसले लिए गए?

GST Council Meeting Decisions: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 57वीं GST काउंसिल की बैठक आज यानी गुरुवार (08 अक्टूबर, 2026) को नई दिल्ली में खत्म हुई. GST काउंसिल सचिवालय के एक ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार, कुछ जरूरी वजहों से बैठक को बुधवार से बदलकर दूसरे दिन किया गया था. बैठक में केंद्र और राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए. इसमें GST नियमों का पालन आसान बनाने और कारोबारियों व टैक्सपेयर्स पर बोझ कम करने के मकसद से कई प्रोसेस सुधारों पर चर्चा होने की उम्मीद है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, काउंसिल GST रजिस्ट्रेशन, रिटर्न और रिफंड सिस्टम में बदलाव के साथ-साथ विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के फ्लो को बेहतर बनाने के उपायों पर विचार कर सकती है. प्रस्तावित सुधारों का मकसद कारोबारियों और टैक्सपेयर्स के लिए GST नियमों के पालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है.

ITC सुरक्षा: सही खरीदारों को सिर्फ अपस्ट्रीम सप्लायर की गलती की वजह से इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) खोने से बचाया जा सकता है, बशर्ते कुछ सुरक्षा उपाय किए जाएं.

ITC की ज्यादा पात्रता: इन प्रस्तावों का मकसद बीमा, एक्सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और चुनिंदा सेवाओं जैसे क्षेत्रों में ITC का दायरा बढ़ाना है.

बीमा पर ITC: कर्मचारियों के स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर ITC की अनुमति दी जा सकती है, जिससे लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान हो सकता है.

वाहन और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रेडिट: ITC का दायरा पात्र यात्री वाहनों, वाहनों की लीजिंग और किराए पर लेने, टेलीकॉम टावरों और बाहरी पाइपलाइनों तक बढ़ाया जा सकता है.

यात्री वाहन: इस प्रस्ताव में 13 लोगों तक की बैठने की क्षमता वाले पात्र यात्री वाहन शामिल हो सकते हैं, जबकि EV से जुड़ी सेवाओं को इंटरनल-कंबशन-इंजन वाले वाहनों जैसी ही सुविधा मिल सकती है.

हॉस्पिटैलिटी और सेवाएं: कुछ होटल, फिटनेस, ब्यूटी और स्वास्थ्य सेवाओं सहित, एक ही तरह के कारोबार में दोबारा बिक्री (resale) के लिए ITC की अनुमति दी जा सकती है. आउटडोर कैटरिंग और होटल में ठहरने पर लगी पाबंदियों में भी तय सीमा तक ढील दी जा सकती है.

तेजी से रिफंड: काउंसिल कारोबार में कैश फ्लो को बेहतर बनाने के लिए ऑटोमेटेड या रिस्क-बेस्ड जांच के बाद पात्र रिफंड का 90% हिस्सा जारी करने पर विचार कर सकती है.

इनपुट पर रिफंड: प्लांट और मशीनरी तथा इनपुट सेवाओं पर चुकाए गए टैक्स के लिए कुछ शर्तों के तहत रिफंड मिल सकता है.

MSME को राहत: छोटे व्यवसायों को पात्र B2C टैक्सपेयर्स के लिए सालाना रिटर्न, तिमाही टैक्स भुगतान और पात्र आवेदनों के लिए तीन कामकाजी दिनों के भीतर तेजी से GST रजिस्ट्रेशन जैसे विकल्प मिल सकते हैं.

कम मूल्य वाले विवाद: GST नोटिस जारी करने के लिए 10,000 रुपये की सीमा का प्रस्ताव है, और इस सीमा से कम मूल्य वाले लंबित मामलों को वापस लिया जा सकता है.

GST लागू करना: प्रस्तावों में GST के तहत गिरफ्तारी के प्रावधानों को हटाना और मुकदमा चलाने की सीमा को 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करना शामिल है.

एक्सपोर्ट और ई-कॉमर्स: काउंसिल कुछ एक्सपोर्ट ट्रांज़ैक्शन के नियमों को आसान बना सकती है और छोटे ई-कॉमर्स विक्रेताओं के लिए कई राज्यों में आसान GST रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू कर सकती है.

खास दरों में बदलाव: प्रस्तावित उपायों में री-ट्रेड किए गए ट्रैक्टर टायरों पर GST घटाकर 5% करना, इसबगोल के बीजों को शून्य दर श्रेणी में लाना और बीज भंडारण, कॉफी क्योरिंग तथा सात और दुर्लभ बीमारियों की दवाओं के लिए छूट का दायरा बढ़ाना शामिल है.