ISRO ने अंतरिक्ष में रचा इतिहास, GSLV-F17 के साथ लॉन्च हुआ ‘बाज’ सैटेलाइट EOS-05, क्या है खासियत, क्षमता और कितना पावरफुल

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ISRO Satellite Launch 2026 | GSLV-F17 Launched | ISRO Launch Earth observation satellite EOS-05: ISRO के एडवांस्ड अर्थ ऑब्ज़र्वेशन स्पेसक्राफ्ट को शुक्रवार को GSLV-F17 रॉकेट के जरिए लॉन्च कर दिया गया है. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV-F17 रॉकेट इसकी सफल लॉन्चिंग की है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रॉकेट ने सुबह 2:55 बजे (IST) उड़ान भरी. इसके कुछ ही समय बाद EOS-05 को उसकी निर्धारित सब-जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में सटीक रूप से स्थापित कर दिया गया.
ISRO प्रमुख डॉ. वी. नारायणन ने इस सफलता पर खुशी जताई है. उन्होंने कहा कि “मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि GSLV-F17 व्हीकल ने एडवांस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-05 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी तय ऑर्बिट में पहुंचा दिया है.”
ISRO को मिली बड़ी सफलता
GSLV-F17 के साथ लॉन्च हुआ ‘बाज’ सैटेलाइट EOS-05 ईसरो के लिए काफी सफल माना जा रहा है. इस फाइनेंशियल ईयर में ISRO की यह पहली कामयाबी मानी जा रही है. पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर इसकी लॉन्चिंग के लिए बधाई दी. वहीं, ISRO ने भी EOS-05 की लॉन्चिंग की जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के माध्यम से शेयर की है. इसरो प्रमुख नारायणन ने कहा कि इस फाइनेंशियल ईयर में छह और लॉन्च का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें नेविगेशन सैटेलाइट NVS-03 भी शामिल है.
Mission Success!
GSLV-F17 has successfully accomplished its mission, placing EOS-05 into the intended orbit.
Sharing a few memorable moments from the lift-off.
For more information:https://t.co/VneB2jgZoY#GSLVF17 #EOS05 #ISRO pic.twitter.com/kv0zB6V5Vi
— ISRO (@isro) September 3, 2026
क्या है EOS-05 की खासियत?
EOS-05 को GISAT-1A भी कहा जाता है. यह एक अत्याधुनिक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है. यह करीब 2367 किलोग्राम वजन के साथ आती है. इसे देश यानि भारत की तीसरी आंख भी कहा जा रहा है. यह पृथ्वी की सतह से लगभग 36000 किलोमीटर की ऊंचाई से भारत पर लगातार अपनी पैनी नजर बनाए रख सकता है. EOS-5 जियोसिंक्रोनस कक्षा से काम करने वाला भारत का पहला इमेजिंग सैटेलाइट है, जो देश की अंतरिक्ष निगरानी क्षमता को एक नई ऊंचाई देगा. इससे अंतरिक्ष में भारत की बड़ी छलांग मानी जा रही है. जियोसिंक्रोनस कक्षा से इमेजिंग करने वाले भारत के इस पहले सैटेलाइट में इमेजरी और डेटा का इस्तेमाल कई क्षेत्रों में किया जा सकता है.
देश के लिए कैसे होगा फायदेमंद?
माना जा रहा है कि EOS-05 भारत के लिए कई तरीकों से फायदेमंद साबित होगा. यह सैटेलाइट चक्रवात की स्थिति को बताने के साथ ही उसकी दिशा पर भी नजर बनाए रखने में मदद करेगा साथ ही मौसम में हो रहे कोई भी बदलाव के बारे में जानकारी देगा. इसके अलावा जंगल में आग लगने पर प्रभावित क्षेत्र के साथ ही आग फैलने की स्थिति की भी निगरानी करेगा. EOS-05 पर्यावरण में जमीन और वनस्पति में हो रहे बदलावों को समझने में मदद कर सकता है. इसके साथ ही बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान प्रभावित इलाकों की फोटो भी यह इमेजिंग के जरिए दे सकता है.
36,000 km ऊपर जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में रहेगा तैनात
जानकारी के मुताबिक EOS-05 धरती से लगभग 36,000 किमी ऊपर जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में तैनात रहेगा. इतनी ऊंचाई से यह सैटेलाइट लगातार इमेजिंग के जरिए अपनी पैनी नजर बनाए रखेगा. इससे भारत की सर्विलांस ताकत में भी इजाफा होगा. इतनी ऊंचाई से यह सैटेलाइट रियल टाइम इमेजिंग का काम करेगी. वहीं, GSLV-F17 करीब 51.7 मीटर ऊंचा रॉकेट है और इसका लिफ्ट-ऑफ मास लगभग 420.5 टन है. इस उड़ान में लगभग 4 मीटर व्यास वाले ओजीव कंपोजिट पेलोड फेयरिंग का इस्तेमाल किया जाएगा. EOS-05 का वजन करीब 2,367 किलोग्राम है.