Onion Price Hike: 60 वाला प्याज अब 35 रुपए किलो! दिल्ली में आज से किन-किन जगहों पर 35 रुपये किलो प्याज बेच रही केंद्र सरकार, देखें लिस्ट

Onion Price Hike: चीनी की कीमत बढ़ने के बाद अब प्याज पर भी महंगाई छाई है. बारिश के कारण प्याज की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है. इससे दिल्ली-एनसीआर के लोगों को काफी परेशानी हो रही है. हालांकि, दिल्ली वालों के लिए प्याज महंगी होने के बीच एक राहतभरी खबर है. इस परेशानी को देखते हुए नासिक से ‘कांदा एक्सप्रेस’ के जरिए प्याज भेजी गई है. अब त्योहारों से पहले सरकार ने दिल्ली में सस्ते प्याज की बिक्री शुरू कर दी है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार अब 35 रुपये किलो की दर से दिल्ली में प्याज बेचेगी. दिल्ली-एनसीआर में सरकारी प्याज 35 प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है. चलिए जानते हैं किन-किन जगहों पर सरकार 35 रुपये किलो प्याज बेचेगी.

दिल्ली में किन जगहों पर मिलेगी 35 रुपये किलो प्याज?

केंद्र सरकार दिल्ली में तमाम जगहों पर 35 रुपये किलो की दर से प्याज बेचने जा रही है. दिल्ली में कृषि भवन, एनसीयूआई कॉम्प्लेक्स, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, काकाजी नगर, एफसीआई बाराखंभा रोड, जोधपुर हॉस्टल-पंडारा पार्क, सीआर पार्क, पुष्पा भवन, आश्रम, किदवई नगर, बीकाजी कामा प्लेस, दिल्ली कैंट, आईएनए मार्केट, जंगपुरा, लाजपत नगर, विश्वविद्यालय मेट्रो और संत नगर, नरेला, अलीपुर, बकौली, स्वरूप नगर, शाहबाद, सदर बाजार, रोहिणी सेक्टर-22, अवंतिका, विजय विहार, नाथूपुरा, शालीमार बाग, शिव राम पार्क के साथ ही साथ शालीमार बाग में प्याज 35 रुपये किलो बेची जाएगी. इसके अलावा लोक नायक पुरम, इंद्रलोक, बुद्ध विहार, लोक नायक पुरम, टिकरी बॉर्डर, नजफगढ़ बस स्टैंड, कीर्ति नगर, भजनपुरा, अशोक पार्क, बवाना जेजे कॉलोनी के साथ ही प्रेम नगर में भी प्याज की बिक्री इसी दर से की जाएगी.

मोबाइल वैन और रिटेल दुकानों के जरिए होगी बिक्री