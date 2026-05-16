Home > व्यापार > सोना छोड़ अब चांदी पर टूटी सरकार की सख्ती! इंपोर्ट पर नई रोक से बाजार में मचा हड़कंप

सोना छोड़ अब चांदी पर टूटी सरकार की सख्ती! इंपोर्ट पर नई रोक से बाजार में मचा हड़कंप

सरकार को यह भी चिंता है कि सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बाद, लोग अब इन्वेस्टमेंट और ज्वेलरी के लिए चांदी की तरफ ज़्यादा जा सकते हैं. इस संभावना को देखते हुए, सरकार ने चांदी के इंपोर्ट पर रोक भी कड़ी कर दी है.हाल ही में, सरकार ने सोने और चांदी दोनों पर इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी है. इसके बावजूद, इस बात की चिंता थी कि सोने के मुकाबले यह धातु सस्ती होने के कारण इन्वेस्टर चांदी की खरीदारी बढ़ा सकते हैं.

By: Divyanshi Singh | Published: May 16, 2026 8:25:52 PM IST

Silver इंपोर्ट पर नई पाबंदियां
Silver इंपोर्ट पर नई पाबंदियां


 New Restrictions on Silver: केंद्र सरकार ने चांदी के इंपोर्ट पर नई रोक लगा दी है. चांदी की कई कैटेगरी को फ्री लिस्ट से हटाकर रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया गया है. इसका मतलब है कि चांदी की इन कैटेगरी का इंपोर्ट अब पहले जितना आसान नहीं होगा और इसके लिए एक्स्ट्रा अप्रूवल की ज़रूरत पड़ सकती है. सरकार के इस कदम का मकसद देश में कीमती धातुओं के बढ़ते इंपोर्ट को कंट्रोल करना और ट्रेड डेफिसिट को कम करना है. हाल के दिनों में सोने और चांदी के इंपोर्ट पर दबाव बढ़ा है, जिससे फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व पर असर को लेकर चिंता बढ़ गई है.

सोने की जगह चांदी खरीदने का बढ़ता ट्रेंड

सरकार को यह भी चिंता है कि सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बाद, लोग अब इन्वेस्टमेंट और ज्वेलरी के लिए चांदी की तरफ ज़्यादा जा सकते हैं. इस संभावना को देखते हुए, सरकार ने चांदी के इंपोर्ट पर रोक भी कड़ी कर दी है.हाल ही में, सरकार ने सोने और चांदी दोनों पर इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी है. इसके बावजूद, इस बात की चिंता थी कि सोने के मुकाबले यह धातु सस्ती होने के कारण इन्वेस्टर चांदी की खरीदारी बढ़ा सकते हैं.

You Might Be Interested In

फॉरेन एक्सचेंज बचाने पर सरकार का फोकस

सरकार फिलहाल फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व को बचाने और रुपये पर बढ़ते दबाव को कम करने पर फोकस कर रही है. बढ़ती ग्लोबल अनिश्चितताओं और बढ़ते इंपोर्ट बिलों ने सरकार को सावधान कर दिया है.एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि अगर कीमती मेटल का इंपोर्ट बढ़ता रहा, तो इससे करंट अकाउंट डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट दोनों बढ़ सकते हैं. इसीलिए सरकार अब इंपोर्ट को कंट्रोल करके स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है.

इंपोर्ट पहले ही गिर चुका है

सरकारी डेटा के मुताबिक, अप्रैल में सोने और चांदी का इंपोर्ट पहले ही लगभग 30 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है. इसके पीछे ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी और बढ़ती इंटरनेशनल कीमतें मुख्य कारण मानी जा रही हैं. अब, नई पाबंदियों के साथ, आने वाले महीनों में चांदी के इंपोर्ट में और गिरावट देखी जा सकती है.

Tags: Silver
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रोज 5 भीगे बादाम खाने से शरीर में दिखने लगते...

May 16, 2026

गेहूं नहीं, इन आटों की रोटियां सेहत के लिए हैं...

May 16, 2026

IPL के 6 सबसे महंगे स्पेल, जब बल्लेबाजों ने नहीं...

May 16, 2026

हार्मोन्स रहेंगे हमेशा काबू में!

May 16, 2026

सिर्फ 5 मिनट में एंग्जाइटी गायब!

May 16, 2026

सेहत को नुकसान पहुंचा रहीं गेहूं के आटे की रोटियां

May 15, 2026
सोना छोड़ अब चांदी पर टूटी सरकार की सख्ती! इंपोर्ट पर नई रोक से बाजार में मचा हड़कंप

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

सोना छोड़ अब चांदी पर टूटी सरकार की सख्ती! इंपोर्ट पर नई रोक से बाजार में मचा हड़कंप
सोना छोड़ अब चांदी पर टूटी सरकार की सख्ती! इंपोर्ट पर नई रोक से बाजार में मचा हड़कंप
सोना छोड़ अब चांदी पर टूटी सरकार की सख्ती! इंपोर्ट पर नई रोक से बाजार में मचा हड़कंप
सोना छोड़ अब चांदी पर टूटी सरकार की सख्ती! इंपोर्ट पर नई रोक से बाजार में मचा हड़कंप