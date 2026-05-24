Hydrogen Fuel Rules: पेट्रोल-डीजल के बाद अब CNG-LNG डिस्पेंसर पर भी सख्त निगरानी; यहां जानें नए नियम

Hydrogen Gas News: देश में स्वच्छ ऊर्जा के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए केंद्र सरकार ने विधिक माप विज्ञान नियमों (Legal Metrology Rules) में अहम बदलाव किया है. अब हाइड्रोजन, एलपीजी, एलएनजी और सीएनजी डिस्पेंसर के सत्यापन का काम निजी परीक्षण केंद्र भी कर सकेंगे. इससे ईंधन वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और तेज बनाने की कोशिश की जा रही है.

निजी परीक्षण केंद्रों को मिली जिम्मेदारी

सरकार ने मान्यता प्राप्त परीक्षण केंद्रों (GATC) को ईंधन वितरण इकाइयों की जांच और दोबारा सत्यापन की अनुमति दी है. इन केंद्रों के पास माप और तौल उपकरणों की तकनीकी जांच करने की क्षमता होती है. इससे सरकारी एजेंसियों पर दबाव कम होगा और सेवाएं तेजी से उपलब्ध हो सकेंगी.

सत्यापन व्यवस्था का दायरा बढ़ा

नियमों में संशोधन के बाद अब सत्यापित किए जाने वाले उपकरणों की संख्या 18 से बढ़ाकर 23 कर दी गई है. सरकार का मानना है कि इससे माप-तौल निगरानी व्यवस्था और मजबूत होगी. साथ ही नए दौर के स्वच्छ ईंधनों के इस्तेमाल को भी बढ़ावा मिलेगा.

पेट्रोल-डीजल और गैस डिस्पेंसर के नए शुल्क

नए नियमों के तहत पेट्रोल और डीजल डिस्पेंसर के सत्यापन के लिए 5,000 रुपये प्रति नोजल शुल्क तय किया गया है. वहीं सीएनजी, एलपीजी, एलएनजी और हाइड्रोजन डिस्पेंसर के लिए यह शुल्क 10,000 रुपये प्रति नोजल रखा गया है. नोजल वही हिस्सा होता है जिससे वाहनों में ईंधन भरा जाता है.

स्वच्छ ऊर्जा मिशन को मिलेगी रफ्तार

सरकार का मानना है कि आने वाले वर्षों में हाइड्रोजन और गैस आधारित ईंधनों का उपयोग तेजी से बढ़ेगा. ऐसे में ईंधन वितरण में सही माप और पारदर्शिता बेहद जरूरी है. इस फैसले से उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिलेंगी और देश में स्वच्छ ऊर्जा मिशन को भी नई गति मिलेगी.

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