Government Marriage Scheme: ऐसे करेंगे शादी तो 5 लाख रुपये देगी सरकार, 6 महीने के अंदर ही करना होगा ऑनलाइन अप्लाई

Government Marriage Scheme: सामाजिक विवाह को बढ़ावा देने के लिए साथ ही साथ जातिगत भेदभाव को मिटाने के उद्देश्य से भारत सरकार और अन्य कई राज्य सरकारों द्वारा एक अनोखी पहल की शुरुआत की जा रही है. इस स्कीम के तहत शादी करने वाला कपल्स को सरकार की ओर से एक राशि दी जाती है. हालांकि, शर्त यह होगी कि आपको इस स्कीम के तहत शादी करनी होगी. अगर आप या फिर आपके किसी जानने वाले ने अंतरजातीय विवाह किया है तो ऐसे में सरकार वे कल्याणकारी योजना का लाभ उठा सकेंगे.

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर डॉ. अंबेडकर योजना चलाई जाती है. इस योजना के तहत पात्रता रखने वाले दंपत्तियों को 2.5 लाख रुपये की एकमुश्त राशि बैंक में दी जाती है. चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में.

50 हजार से लेकर 5 लाख रुपये तक की मिलेगी राशि

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक Inter Caste Marriage करने वाले नवदंपतियों को ₹50,000 से लेकर ₹5 लाख तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है. हर राज्य में अपनी एक अलग राशि होती है, जो कपल्स को दी जाती है. लेकिन, इससे पहले आपको इस लाभ को उठाने से पहले इसकी पात्रता के बारे में जान लेना चाहिए. इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पति या फिर पत्नी में से किसी एक का अनुसूचित जाति (SC) होना अनिवार्य है. इसके अलावा शर्त यह है कि दूसरा साथी गैर अनुसूचित जाति यानी General या OBC से होना चाहिए. पात्रता के मुताबिक दोनों की पहली शादी होनी चाहिए. साथ ही विवाह का कानूनी पंजीकरण हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 या विशेष विवाह अधिनियम के तहत होना अनिवार्य है.

कैसे करें आवेदन?

अगर आप भी इंटर-कास्ट मैरिज करना चाहते हैं तो हो सकता है कि आपको भी यह लाभ मिल सकता है. इसे अप्लाई करने के लिए आपको सांसद या विधायक की सिफारिश के साथ आवेदन करना चाहिए. इसके लिए आप Dr. Ambedkar Foundation की वेबसाइट (ambedkarfoundation.nic.in) से जानकारी लेकर आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आपको विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र देने के साथ-साथ आधार कार्ड एवं आयु प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, दंपती की पासपोर्ट साइज संयुक्त फोटो और ज्वाइंट बैंक खाता पासबुक आदि की जरूरत पड़ती है.