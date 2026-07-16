डीजल और ATF पर सरकार का बड़ा फैसला! 16 जुलाई से बढ़ा Windfall Tax, जानें नई दरों का सीधा असर

Government Diesel Price hike: दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी को देखते हुए, भारत ने डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के एक्सपोर्ट पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स को बढ़ा दिया है जबकि पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर टैक्स कम कर दिया है.

वित्त मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के जरिए घोषित ये नई टैक्स दरें 16 जुलाई से लागू होंगी. डीजल के एक्सपोर्ट पर टैक्स ₹8.5 प्रति लीटर से बढ़ाकर ₹15.5 प्रति लीटर कर दिया गया है और ATF के एक्सपोर्ट पर टैक्स ₹7.5 प्रति लीटर से बढ़ाकर ₹14.5 प्रति लीटर कर दिया गया है. हालांकि पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर टैक्स ₹4 प्रति लीटर से घटाकर ₹2.5 प्रति लीटर कर दिया गया है.

यह बदलाव इस महीने कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद आया है. जून तक लगातार तीन महीनों तक गिरावट के बाद, जुलाई में ब्रेंट क्रूड की कीमतों में लगभग 17% की बढ़ोतरी हुई. जून में 2020 में कोविड-19 महामारी के शुरू होने के बाद से इस बेंचमार्क में सबसे बड़ी मासिक गिरावट भी देखी गई थी.

बुधवार को ग्लोबल बेंचमार्क लगभग 2% बढ़कर $84.73 प्रति बैरल के एक महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया. ऐसा तब हुआ जब अमेरिका ने ईरान से जुड़े नौसैनिक नाकेबंदी (naval blockades) को फिर से शुरू किया. इस कदम ने होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से गुजरने वाली कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर चिंताएं फिर से बढ़ा दी हैं यह एक महत्वपूर्ण शिपिंग कॉरिडोर है, जो संघर्ष से पहले दुनिया की तेल सप्लाई का लगभग पांचवां हिस्सा संभालता था.

नए जियोपॉलिटिकल तनाव और तेल टैंकरों पर हमलों की वजह से कच्चे तेल की कीमतों को सपोर्ट मिला. हालांकि महंगाई और ग्लोबल डिमांड में कमी की चिंताओं ने कीमतों में और बढ़ोतरी को रोक दिया.

रूस से डीजल की सप्लाई में कमी जैसी रुकावटों ने डीजल रिफाइनिंग मार्जिन को बढ़ा दिया है, जिससे फ्यूल मार्केट पर दबाव बढ़ गया है. ये हालिया बदलाव सरकार के ‘विंडफॉल टैक्स’ सिस्टम के हर दो हफ्ते में होने वाले रिव्यू का हिस्सा हैं.

इससे पहले इस महीने की 1 तारीख को सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों ने ATF की कीमतों में लगभग ₹5 प्रति लीटर की कटौती की थी. यह कदम वेस्ट एशिया में जियोपॉलिटिकल तनाव कम होने के बाद ग्लोबल कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बाद उठाया गया.