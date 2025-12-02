8th Pay Commission: क्या DA अब बेसिक वेतन का हिस्सा बनेगा? संसद में सरकार ने इस सवाल पर अपनी मुहर लगा दी

8th Pay Commission: आठवें पे कमीशन के अनाउंसमेंट, नोटिफिकेशन और बनने के बाद 49 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई और 6.5 मिलियन पेंशनर्स के मन में एक बड़ा सवाल यह रहा है कि क्या महंगाई भत्ता (DA) या महंगाई राहत (DR) को बेसिक सैलरी में जोड़ा जाएगा. यह सवाल पार्लियामेंट के विंटर सेशन के दौरान रखा गया था और सेंटर गवर्नमेंट ने इसका जवाब दिया है. सोमवार को यूनियन मिनिस्टर ऑफ़ स्टेट फॉर फाइनेंस पंकज चौधरी ने इस सवाल पर बात की.

क्या DA को बेसिक सैलरी में मिला दिया जाएगा?

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार ने 8वें सेंट्रल पे कमीशन के गठन को ऑफिशियली नोटिफाई कर दिया है. उन्होंने साफ किया कि अभी महंगाई भत्ते (DA) को बेसिक सैलरी में जोड़ने का कोई प्रपोज़ल नहीं है. यह साफ है कि यही बात पेंशनर्स पर भी लागू होती है उनके लिए महंगाई राहत (DR) को बेसिक सैलरी में नहीं जोड़ा जाएगा.

यह सबसे बड़ा सवाल क्यों था?

असल में, शुरू में यह उम्मीद थी कि DA और DR को बिना बढ़ोतरी के बेसिक सैलरी में मिला दिया जाएगा. इस मामले में DA अगले टर्म से और मर्ज की गई बेसिक सैलरी के आधार पर कैलकुलेट किया जाएगा. उदाहरण के लिए, अगर किसी मौजूदा कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹30,000 है और DA को 8वें वेतन आयोग के तहत मिला दिया जाता है तो उनकी बेसिक सैलरी ₹55,000 होगी. अगर अगले टर्म में DA 10% पर फिक्स किया जाता है, तो यह रकम ₹5,500 होगी.

महंगाई भत्ता कैसे तय होता है?

केंद्र सरकार बढ़ती महंगाई को देखते हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता तय किया जाता है. महंगाई को ध्यान में रखते हुए AICPI-IW इंडेक्स के आधार पर हर छह महीने में DA रेट में बदलाव किया जाता है. पेंशन पाने वालों के लिए DR (महंगाई राहत) तय करने के लिए भी यही फ़ॉर्मूला लागू होता है. DA और DR के रेट बराबर हैं.

अब जब सरकार ने साफ कर दिया है कि DA या DR को बेसिक सैलरी में मर्ज नहीं किया जाएगा तो यह पक्का है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को पहले की तरह महंगाई भत्ता मिलता रहेगा. यह AICPI-IW इंडेक्स के आधार पर हर छह महीने में बढ़ेगा भी.

इस समय DA-DR की दर कितनी है?

अभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए DA-DR रेट 55% है. अक्टूबर में, दिवाली से पहले, केंद्र सरकार ने DA-DR में 3% की बढ़ोतरी की थी. ध्यान दें कि DA केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में शामिल होता है जबकि DR पेंशनर्स की पेंशन में शामिल होता है.

इस साल की शुरुआत में, केंद्र सरकार ने 8वें पे कमीशन की घोषणा की थी. क्योंकि पे कमीशन का समय 10 साल होता है और 7वां पे कमीशन इस साल अपना 10 साल का समय पूरा कर रहा है इसलिए केंद्र सरकार ने 8वें पे कमीशन की घोषणा की. इसे भी हाल ही में बनाया गया है.

यह कमीशन जस्टिस (रिटायर्ड) रंजन देसाई की लीडरशिप में बनाया गया है. थ्योरी के हिसाब से नया वेतन लागू होने का साल 2026 है. हालांकि माना जा रहा है कि इसे लागू करने में देरी हो सकती है.

ToR जारी, नाराजगी जारी

8वां पे कमीशन अब अपने 18 महीने के कार्यकाल के दौरान डेटा इकट्ठा करने, डिपार्टमेंट्स से सलाह-मशविरा करने और यूनियनों से सुझाव मांगने का प्रोसेस शुरू करेगा हालांकि ToR को लेकर बढ़ती नाराजगी साफ इशारा करती है कि आने वाले महीनों में कर्मचारी संगठन अपनी आवाज़ उठाएंगे। दूसरी ओर DA और बेसिक पे को मर्ज करने जैसी उम्मीदों को पूरा करने से सरकार के साफ इनकार ने कर्मचारियों को और परेशान कर दिया है खासकर पिछले दो सालों से महंगाई की ऊंची दरों को देखते हुए. 2026 वह साल है जब नए पे कमीशन की सिफारिशें आमतौर पर लागू होती हैं इसलिए आने वाले दिनों में 8वें पे कमीशन के मुद्दे पर गरमागरम बहस होने की संभावना है.