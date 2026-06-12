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Petrol-Diesel पर सरकार का बड़ा फैसला, थोक खरीदी पर लगाई रोक, जानें एक दिन में पंप से कितना ऑयल खरीद सकेंगे लोग

हालांकि, यह रोक फिलहाल 90 दिनों के लिए है, लेकिन आगे चलकर सरकार द्वारा इसे बढ़ाया भी जा सकता है. चलिए जानते हैं पेट्रोल पंप से कितना ऑयल मिल सकेगा.

By: Kunal Mishra | Published: June 12, 2026 1:40:48 PM IST

Petrol-Diesel पर सरकार का बड़ा फैसला, थोक खरीदी पर लगाई रोक, जानें एक दिन में पंप से कितना ऑयल खरीद सकेंगे लोग


Petrol Diesel Purchase Ban: हाल ही में पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा देखा गया था. इसके बाद अब केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल की बिक्री से जुड़े नए नियम लागू किए हैं. माना जा रहा है कि इससे इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल ग्राहकों के लिए बड़े बदलाव हुए हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब ज्यादा ऑयल यानि पेट्रोल-डीजल इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को रिटेल पेट्रोल पंपों से लिमिट में ही फ्यूल मिल सकेगा. इस थोक की खरीददारी पर सरकार की ओर से 90 दिनों तक के लिए रोक लगाई गई है. अब सवाल यह है कि कमर्शियल ग्राहकों को अपनी जरूरत का ईंधन अधिकृत बल्क सप्लाई पॉइंट से ही लेना होगा.

हालांकि, यह रोक फिलहाल 90 दिनों के लिए है, लेकिन आगे चलकर सरकार द्वारा इसे बढ़ाया भी जा सकता है. चलिए जानते हैं पेट्रोल पंप से कितना ऑयल मिल सकेगा. 

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क्यों लगाई गई थोक खरीददारी पर रोक? 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल की थोक खरीददारी पर रोक को लेकर सरकार की ओर से एक आदेश जारी किया गया है. इस आदेश में कहा गया कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल ग्राहक रिटेल और बल्क बिक्री की कीमतों में अंतर के कारण रिटेल आउटलेट्स से खरीदारी करने लगे हैं. पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि “दुनिया के कुछ हिस्सों में मौजूदा जियोपॉलिटिकल हालात” ने इंटरनेशनल पेट्रोलियम सप्लाई चेन, शिपिंग लॉजिस्टिक्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की उपलब्धता पर असर डाला है. 

एक दिन में कितना मिलेगा तेल? 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने नए गाइडलाइन के तहत बड़े और संदिग्ध खरीदारों पर रोक या लगाम लगाने के लिए रोजाना मिलने वाले ऑयल की लिमिट को फिक्स कर दिया है, जिससे ज्यादा तेल ग्राहकों को नहीं दिया जाएगा. नई गाइडलाइन के हिसाब से अब ग्राहक या वाहन एक पेट्रोल पंप से एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 200 लीटर ही डीजल खरीद सकता है. वहीं, नियमों को तोड़ना पर अब कार्रवाई भी की जा सकती है. 

Tags: Petrol Diesel
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