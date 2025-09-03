GST Rate cuts: जीएसटी की दरों में कटौती से AC, टीवी, फ्रिज और वाशिंग मशीन की कीमतें कितनी कम होंगी?

GST Council Meeting: आज जीएसटी की दरों को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है, दरअसल नई दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की बैठक शुरू हो गई है। जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि जीएसटी की दरों में बड़ा बदलाव (GST Rate Cuts) हो सकता है। दरअसल, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त पर लाल किले की प्राचीर से जीएसटी की दरों में बड़ा बदलाव करने का एलान किया था। देश के आम आदमी की निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई है।

जीएसटी काउंसिल की मीटिंग (GST Council Meeting)

नई दिल्ली में जारी जीएसटी काउंसिल की बैठक (GST Council Meeting) में टैक्स दरों में कटौती को लेकर होने वाली घोषणाओं पर टिकी हैं। क्योंकि, इससे सैंकड़ों वस्तुओं की कीमतों में कमी आने की संभावना है। अगर आप इस त्योहारी सीजन में एसी, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन या कोई अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो जान लीजिए कि इन वस्तुओं की कीमत कितनी कम हो सकती है।

जीएसटी स्लैब में होगा बदलाव (change in GST slab)

आपको जानकारी के लिए बता दें कि 12 और 28 प्रतिशत के जीएसटी स्लैब (GST Slabs) को समाप्त किया जा रहा है, इसलिए अब केवल 2 स्लैब 5% और 18% ही रहेंगे। माना जा रहा है कि जो उत्पाद 28 प्रतिशत स्लैब में हैं, वे 18 प्रतिशत में शिफ्ट हो जाएंगे और 18 प्रतिशत स्लैब वाले उत्पादों पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा। हालांकि, जीएसटी काउंसिल (GST Council) इस पर अंतिम फैसला 3 और 4 सितंबर को लेगी। ऐसे में चलिए जानते हैं कि जीएसटी की दरों में कमी से किन-किन चीजों की कीमतों में कमी आ सकती है।

किन-किन चीजों की कीमतों में आएगी कमी? (TV, AC, Refrigerator, washing machine price cut)

वर्तमान समय की बात करें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल उत्पाद (Consumer Durable Products) बनाने वाली कंपनियों के कुछ उत्पादों पर 12 प्रतिशत और कुछ पर 18 प्रतिशत कर लगता है। एयर कंडीशनर (Air Conditioner) पर फिलहाल 28% जीएसटी लगता है और उम्मीद है कि इसे 18% के दायरे में लाया जाएगा। ऐसा होने पर एसी (AC) की कीमतों में प्रति यूनिट ₹1,500 से ₹2,500 की कमी आ सकती है। इसके अलावा, वर्तमान समय में 43 इंच से बड़े स्मार्ट टीवी पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगता है। अगर इस दर को घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया जाता है तो इनकी कीमतों में 2 हजार से 3 हजार रुपये की कमी आ सकती है।

ये भी बताया जा रहा है कि रेफ्रिजरेटर (refrigerator) और वाशिंग मशीन (Washing Machine) की जीएसटी दरों में कमी आ सकती है। वर्तमान में रेफ्रिजरेटर (refrigerator) और वाशिंग मशीन (Washing Machine) पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है। अगर इन चीजों पर लगने वाले जीएसटी दरों को कम किया जाता है तो इनकी कीमतों में भी कमी आने की संभावना है।