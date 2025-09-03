Home > व्यापार > GST Rate cuts: जीएसटी की दरों में कटौती से AC, टीवी, फ्रिज और वाशिंग मशीन की कीमतें कितनी कम होंगी?

GST Rate cuts: जीएसटी की दरों में कटौती से AC, टीवी, फ्रिज और वाशिंग मशीन की कीमतें कितनी कम होंगी?

GST Council decisions: नई दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जीएसटी की दरों में कटौती की जा सकती है। अगर टैक्स दरों में कटौती होती है तो टीवी, फ्रिज, एसी और वाशिंग मशीन कितना सस्ता होगा?

Published By: Sohail Rahman
Published: September 3, 2025 12:37:53 IST

GST Slab Cuts (जीएसटी की दरों में होगी कटौती)
GST Slab Cuts (जीएसटी की दरों में होगी कटौती)

GST Council Meeting: आज जीएसटी की दरों को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है, दरअसल नई दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की बैठक शुरू हो गई है। जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि जीएसटी की दरों में बड़ा बदलाव (GST Rate Cuts) हो सकता है। दरअसल, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त पर लाल किले की प्राचीर से जीएसटी की दरों में बड़ा बदलाव करने का एलान किया था। देश के आम आदमी की  निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई है।

जीएसटी काउंसिल की मीटिंग (GST Council Meeting)

नई दिल्ली में जारी जीएसटी काउंसिल की बैठक (GST Council Meeting) में टैक्स दरों में कटौती को लेकर होने वाली घोषणाओं पर टिकी हैं। क्योंकि, इससे सैंकड़ों वस्तुओं की कीमतों में कमी आने की संभावना है। अगर आप इस त्योहारी सीजन में एसी, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन या कोई अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो जान लीजिए कि इन वस्तुओं की कीमत कितनी कम हो सकती है।

GST Collection: जीएसटी काउंसिल की मीटिंग से पहले हुआ चमत्कार! अगस्त महीने में कितना रहा कलेक्शन?

जीएसटी स्लैब में होगा बदलाव (change in GST slab)

आपको जानकारी के लिए बता दें कि 12 और 28 प्रतिशत के जीएसटी स्लैब (GST Slabs) को समाप्त किया जा रहा है, इसलिए अब केवल 2 स्लैब 5% और 18% ही रहेंगे। माना जा रहा है कि जो उत्पाद 28 प्रतिशत स्लैब में हैं, वे 18 प्रतिशत में शिफ्ट हो जाएंगे और 18 प्रतिशत स्लैब वाले उत्पादों पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा। हालांकि, जीएसटी काउंसिल (GST Council) इस पर अंतिम फैसला 3 और 4 सितंबर को लेगी। ऐसे में चलिए जानते हैं कि जीएसटी की दरों में कमी से किन-किन चीजों की कीमतों में कमी आ सकती है।

किन-किन चीजों की कीमतों में आएगी कमी? (TV, AC, Refrigerator, washing machine price cut)

वर्तमान समय की बात करें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल उत्पाद (Consumer Durable Products) बनाने वाली कंपनियों के कुछ उत्पादों पर 12 प्रतिशत और कुछ पर 18 प्रतिशत कर लगता है। एयर कंडीशनर (Air Conditioner)  पर फिलहाल 28% जीएसटी लगता है और उम्मीद है कि इसे 18% के दायरे में लाया जाएगा। ऐसा होने पर एसी (AC) की कीमतों में प्रति यूनिट ₹1,500 से ₹2,500 की कमी आ सकती है। इसके अलावा, वर्तमान समय में 43 इंच से बड़े स्मार्ट टीवी पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगता है। अगर इस दर को घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया जाता है तो इनकी कीमतों में 2 हजार से 3 हजार रुपये की कमी आ सकती है।

ये भी बताया जा रहा है कि रेफ्रिजरेटर (refrigerator) और वाशिंग मशीन (Washing Machine) की जीएसटी दरों में कमी आ सकती है। वर्तमान में रेफ्रिजरेटर (refrigerator) और वाशिंग मशीन (Washing Machine) पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है। अगर इन चीजों पर लगने वाले जीएसटी दरों को कम किया जाता है तो इनकी कीमतों में भी कमी आने की संभावना है। 

जेब पर नहीं पड़ेगा जोर, जानिए JIO के सबसे सस्ते Plans

Tags: Cheaper GST reformsGST announcementsGST Council decisionsGST council meetingGST Rate cuts
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर की उत्तर दिशा में इस 1 चीज को रखने...

September 4, 2025

स्वादिष्ट मूंग दाल बर्फी: बस कुछ स्टेप्स में

September 4, 2025

नारियल की मलाई के 5 गजब के फायदे

September 4, 2025

खाली पेट करी पत्ता खाने के 6 बड़े फायदे

September 4, 2025

7 देसी सैंडविच जो बनाए आपके ब्रेकफास्ट को मजेदार

September 4, 2025

इन 3 लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकता है अंजीर

September 3, 2025
GST Rate cuts: जीएसटी की दरों में कटौती से AC, टीवी, फ्रिज और वाशिंग मशीन की कीमतें कितनी कम होंगी?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

GST Rate cuts: जीएसटी की दरों में कटौती से AC, टीवी, फ्रिज और वाशिंग मशीन की कीमतें कितनी कम होंगी?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

GST Rate cuts: जीएसटी की दरों में कटौती से AC, टीवी, फ्रिज और वाशिंग मशीन की कीमतें कितनी कम होंगी?
GST Rate cuts: जीएसटी की दरों में कटौती से AC, टीवी, फ्रिज और वाशिंग मशीन की कीमतें कितनी कम होंगी?
GST Rate cuts: जीएसटी की दरों में कटौती से AC, टीवी, फ्रिज और वाशिंग मशीन की कीमतें कितनी कम होंगी?
GST Rate cuts: जीएसटी की दरों में कटौती से AC, टीवी, फ्रिज और वाशिंग मशीन की कीमतें कितनी कम होंगी?
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?