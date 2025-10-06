शादी के सीजन से पहले सोने का तांड़व, 49% तक बढ़ गई गोल्ड की कीमत, जानें रेट्स

Gold Price Record Hike: सोमवार को सोने ने नया इतिहास रच दिया. पहली बार सोने का भाव 3900 डॉलर प्रति औंस के पार पहुंच गया. शुरुआती कारोबार में हाजिर सोना 3919.59 डॉलर प्रति औंस के सर्वकालिक उच्च स्तर को छू गया. यह तेजी मुख्य रूप से अमेरिकी सरकार के बंद होने की आशंका और फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों के कारण हुई. दिसंबर डिलीवरी वाला अमेरिकी वायदा भाव 0.7 प्रतिशत बढ़कर 3935 डॉलर प्रति औंस (Gold Rate Today) पर पहुंच गया. शटडाउन के चलते सुरक्षित निवेश (Safe-Haven) की तलाश में हैं. इसके साथ ही लोगों को उम्मीद है कि फेडरल रिजर्व (Fed) आगे और ब्याज दरों में कटौती करेगा.

गोल्ड की कीमत में तेजी का सबसे बड़ा कारण



कम ब्याज दरों और आर्थिक अनिश्चितता के दौर में गैर-उपज वाला सोना अक्सर फायदेमंद होता है. यही वजह है कि इस साल अब तक सोने की कीमत में 49 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. 2024 में इसमें 27 प्रतिशत की वृद्धि भी दर्ज की गई थी.

बुनियादी जानकारी

सोने की हाजिर कीमत 0.4% बढ़कर $3,900.40 प्रति औंस हो गई, जबकि इससे पहले ट्रेडिंग के दौरान यह $3,919.59 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी. दिसंबर डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोने के वायदा मूल्य में 0.5% की बढ़ोतरी हुई और यह $3,926.80 हो गया.

सरकारी शटडाउन और छंटनी की चेतावनी

व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को कहा कि अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि कांग्रेस में डेमोक्रेट्स के साथ बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल रहा, तो ट्रंप प्रशासन बड़े पैमाने पर सरकारी कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर देगा.

फेड की दरों में कटौती की उम्मीद

फेडरल रिजर्व के गवर्नर स्टीफन मिरान ने शुक्रवार को एक बार फिर ब्याज दरों में तेज कटौती की वकालत की, क्योंकि ट्रंप प्रशासन की नीतियों का आर्थिक प्रभाव गंभीर है.

SPDR Gold Trust की होल्डिंग्स शुक्रवार को घटकर 1,014.88 मेट्रिक टन रह गईं, जो दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड-बैक्ड ETF है. भारत में सोने की रिकॉर्ड कीमतों के बावजूद त्योहारी सीज़न के चलते फिजिकल डिमांड में इज़ाफा देखा गया. वहीं दूसरी ओर चीन के बाजार छुट्टियों की वजह से बंद रहे.

अन्य कीमती धातुओं के दाम