Home > व्यापार > Gold Silver Price Today: सोना-चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो नोट कर लें अपने-अपने शहर के ताजा रेट्स

Gold Silver Price Today: सोना-चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो नोट कर लें अपने-अपने शहर के ताजा रेट्स

Gold Silver Price Today | Gold Silver Rate Today |  Sona Chandi Ka Bhav: सोना-चांदी में पिछले एक सप्ताह से चल रहा गिरावट का दौर मंगलवार को थम गया. आखिर कितने बढ़े दाम, जानने के लिए पढ़िये स्टोरी.

By: JP Yadav | Last Updated: February 3, 2026 5:41:28 PM IST

अमेरिका और भारत के बीच हुई ट्रेड डील का असर शेयर बाजार पर पड़ा. मंगलवार (3 फरवरी, 2026) को सेंसेक्स में 3 प्रतिशत की बढ़ोती हुई और यह 2500 अंक तक बढ़कर 84,200 के स्तर पर पहुंच गया. वहीं, निफ्टी में भी 3 प्रतिशत तक तेजी आई और यह  750 अंक बढ़ा और 25,850 पर पहुंच गया.
अमेरिका और भारत के बीच हुई ट्रेड डील का असर शेयर बाजार पर पड़ा. मंगलवार (3 फरवरी, 2026) को सेंसेक्स में 3 प्रतिशत की बढ़ोती हुई और यह 2500 अंक तक बढ़कर 84,200 के स्तर पर पहुंच गया. वहीं, निफ्टी में भी 3 प्रतिशत तक तेजी आई और यह  750 अंक बढ़ा और 25,850 पर पहुंच गया.


Gold Silver Price Today | Gold Silver Rate Today |  Sona Chandi Ka Bhav: पिछले करीब एक सप्ताह से भले ही सोना चांदी के दाम गिरे, लेकिन अब तेजी लौट आई है. वैश्विक अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ने से सोने के दामों में इजाफा हो रहा है. इस बीच इन धातुओं के दामों में आ रहे उतार-चढ़ाव के बीच विशेषज्ञों का मानना है कि सोने में तेजी का रुझान आगे भी जारी रह सकता है. जानकार यह भी मानते हैं कि इस साल के अंत तक सोना नए रिकॉर्ड स्तर बना सकता है. अगर आप भी सोना-चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं तो बाजार के उतार-चढ़ाव को भी समझ लें. सोना-चांदी में बढ़ते दामों की वजह से यह अब आम लोगों से दूर हो गया है, लेकिन बीच-बीच में गिरावट से मौका बन भी सकता है.

You Might Be Interested In

इस बीच 

price silver news 03 feb

You Might Be Interested In

28000 बढ़ी चांदी की कीमत

मंगलवार को दोपहर बाद करीब 4 बजे मार्च डिलीवरी वाली चांदी 28,298 रुपये बढ़कर 2,64,559 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई. इसे पहले पहले शाम तीन बजे चांदी की कीमत 29,621 रुपये बढ़कर 2,65,882 रुपये प्रति किलोग्राम पर थी. इसका मतलब इसमें हल्की गिरावट आई. 

gold price 3 feb

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी चांदी की कीतम में हुआ इजाफा

इससे पहले सोमवार को सप्ताह की शुरुआत के ही दिन कॉमेक्स पर सोने का भाव $4,757.80 प्रति औंस दर्ज किया गया, जबकि चांदी की की $83.745 प्रति औंस दर्ज की गई थी, वहीं मंगलवार (03 फरवरी, 2026) को सोने की कीमत $4,840 प्रति औंस रही, जबकि चांदी की कीमत $83.730 प्रति औंस पर दर्ज की गई. 

You Might Be Interested In
Tags: Gold Silver Price 04 februrayGold Silver Price Today
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ये हैं दुनिया की 10 सबसे खूबसूरत हसीनाएं, यहां देखें...

February 3, 2026

बच्चों की पढ़ाई के लिए कौन-सी दिशा है सही?

February 3, 2026

बेबी गर्ल के कुछ ऐसे नाम जो ‘ग्लोबल’ लेकिन पूरी...

February 3, 2026

अगर आप भी हैं भोजपुरी फिल्मों के दीवानें, तो यहां...

February 2, 2026

शमिता शेट्टी का फिटनेस मंत्रा

February 2, 2026

ग्रैमी अवॉर्ड्स सिंगर का टॉपलेस लुक, देख फटी रह जाएंगी...

February 2, 2026
Gold Silver Price Today: सोना-चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो नोट कर लें अपने-अपने शहर के ताजा रेट्स

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Gold Silver Price Today: सोना-चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो नोट कर लें अपने-अपने शहर के ताजा रेट्स
Gold Silver Price Today: सोना-चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो नोट कर लें अपने-अपने शहर के ताजा रेट्स
Gold Silver Price Today: सोना-चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो नोट कर लें अपने-अपने शहर के ताजा रेट्स
Gold Silver Price Today: सोना-चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो नोट कर लें अपने-अपने शहर के ताजा रेट्स