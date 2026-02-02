Gold Silver Rates Today: चांदी के दाम क्यों हुए धड़ाम, एक्सपर्ट ने इन 2 वजहों को बताया जिम्मेदार; एक का संबंध है विदेश से

Gold Silver Rates Today| Gold Silver Price Today| Aaj Ka Sona Chandi ka bhav: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक और आर्थिक कारणों से पिछले कई महीनों से अस्थिरता का दौर चल रहा है. इसकी वजह से वैश्विक स्तर लोग सोने-चांदी में निवेश कर रहे थे. अब सोने-चांदी की कीमतें निवेशकों को झटका दे रही हैं, तो हालात यह बन गए हैं कि चांदी की कीमत में 30 प्रतिशत तक की गिरावट आ गई है. पिछले करीब एक सप्ताह से सोने-चांदी के दामों में गिरावट जारी है. सोमवार (02 फरवरी, 2026) को लगातार तीसरे दिन सोने और चांदी की कीमत में गिरावट आई है. चांदी की खुलते ही करीब 16,000 रुपये गिर गई, जबकि सोने की कीमत में करीब 2,500 रुपये की गिरावट देखने को मिली है. चांदी की कीमतों में लगभग 17% तक का ‘फ्लैश क्रैश’ (Flash Crash) देखा गया. यह अलग बाता है कि सोमवार (2 फरवरी 2026) को बाजार में सतर्क सुधार के संकेत मिल रहे हैं. बजट के बाद आई स्थिरता के कारण चांदी देश के प्रमुख शहरों में लगभग 3,35,000 रुपये प्रतिमकिलोग्राम के आसपास कारोबार कर रही है.

विशेषज्ञों का दावा है कि पिछले शुक्रवार (30 जनवरी, 2026) को अमेरिकी डॉलर में आई मजबूती और बड़े निवेशकों द्वारा की गई मुनाफ़ावसूली (Profit-booking) भी कीमतों में कमी की वजह रही. फरवरी शुरू होने के साथ ही जनवरी के 4.2 लाख रुपये के ऑल टाइम हाई से काफी नीचे आ गई हैं. बताया जा रहा है कि अब बाजार में ‘लिक्विडेशन’ की प्रक्रिया धीमी हुई है. ऐसे में चांदी के दाम गिरे हैं.

शहर आज का चांदी का भाव (प्रति किलो)

दिल्ली 3,49,900

मुंबई 3,49,900

चेन्नई 3,19,900

केरल 3,19,900

हैदराबाद 3,49,900

बेंगलुरु 3,49,900

अहमदाबाद 3,49,900

कोलकाता 3,49,900

पुणे 3,49,9 00

वडोदरा 3,49,900

शहरों में 24 कैरेट (शुद्ध) सोने की आज की दरें (प्रति 10 ग्राम लगभग):

दिल्ली: 1,60,720 रुपये

मुंबई: 1,60,570 रुपये

चेन्नई: 1,49,915 रुपये

बेंगलुरु: 1,43,990 रुपये

कोलकाता: 1,49,915 रुपये

क्यों गिरे चांदी के दाम?

विशेषज्ञों के मुताबिक, सोने और चांदी की कीमतों में लगातार आ रही भारी गिरावट के पीछे वैश्विक और घरेलू वजह भी जिम्मेदार हैं. जानकारों का कहना है कि अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ है. सोना और चांदी में भारी गिरावट की एक वजह यह भी है. जब भी डॉलर मजबूत होता है, तो अन्य मुद्राओं वाले निवेशकों के लिए सोना महंगा हो जाता है. कीमत का सीधा संबंध मांग और पूर्ति से भी जुड़ा हुआ है. फिलहाल मांग ज्यादा है, ऐसे में कीमतों में इजाफा हो रहा था. बताया जा रहा है कि केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों में संभावित वृद्धि की अटकलें भी सोने और की चमक फीकी कर रही हैं.