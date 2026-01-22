Aaj ke Sona Chandi ka bhav: मुंबई और दिल्ली समेत देश के मुख्य शहरों में क्या रहे सोना-चांदी के दाम? नोट करें यहां

Aaj ke Sona Chandi ka bhav: सोना-चांदी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के बाद गुरुवार (23 जनवरी, 2026) को ‘ब्रेक’ लगा. मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, पटना, हैदराबाद, जयपुर, भोपाल, कोलकाता समेत देश के सभी बड़े शहरों में सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी गिरावट देखी गई. गुरुवार को सुबह के बाद दोपहर में भी सोने की कीमत में 1213 रुपये की गिरावट नजर आई. गिराट के साथ गुरुवार को सोने की कीमत 151600 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम के स्‍तर पर आ गई. वहीं, चांदी की कीमत में सुबह 8000 रुपये से ज्‍यादा की कमी द‍िख रही थी, लेकिन दोपहर बाद इसमें 3856 रुपये की कमी है. वर्तमान में चांदी की कीमत 314636 रुपये प्रत‍ि क‍िलोग्राम पर है. बाजार के जानकारों की मानें तो गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आई. ग्रीनलैंड से जुड़े मुद्दे पर यूरोप और अमेरिका में तनाव कम होने के संकेत मिले हैं, जिसके बाद सोने और चांदी की कीमतों में कमी हो गई.

मुंबई में सोना और चांदी का ताजा रेट

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोने (10 ग्राम) की कीमत 1,54,310 रुपये हैं. 22 कैरेट सोने (10 ग्राम) की कीमत 1,41,450 रुपये, जबकि 18 कैरेट सोने (10 ग्राम) की कीमत 1,15,730 रुपये है. वहीं, एक किलोग्राम चांदी की कीमत 3,25,000 रुपये है.

दिल्ली क्या हैं सोना-चांदी के दाम

दिल्ली में 24 कैरेट सोने (प्रति ग्राम) की कीमत 15,446 रुपये हैं. 22 कैरेट सोने (प्रति ग्राम) की कीमत 14,160 रुपये जबकि 18 कैरेट सोने (प्रतिग्राम) की कीमत 11,588 रुपये है. वहीं, एक किलोग्राम चांदी की कीमत 3,25,000 रुपये है.

चेन्नई में सोना-चांदी के रेट्स

तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में 24 कैरेट सोने (प्रति ग्राम) की कीमत 15,491 रुपये है. 22 कैरेट सोने (प्रति ग्राम) की कीमत 14,200

रुपये, जबकि 18 कैरेट सोने (प्रतिग्राम) की कीमत 11,850 रुपये है. वहीं, एक किलोग्राम चांदी की कीमत 3,40 000 रुपये है.

कोलकाता में सोना-चांदी के ताजा दाम

हैदराबाद में सोने-चांदी की कीमत

हैदराबाद में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए 15,431 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए 14,145 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए 11,573 रुपये प्रति ग्राम रही. वहीं, चांदी की कीमत 2,40,000 रुपये प्रति किलोग्राम है.

कोलकाता में सोने-चांदी के रेट्स

कोलकाता में गुरुवार सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए 15,431 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए 14,145 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए 11,573 रुपये प्रति ग्राम है. कोलकाता में चांदी के दाम 3,25,000 प्रति किलोग्राम है.

लखनऊ में सोने-चांदी कीमत

लखनऊ में गुरुवार सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए 15,446 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए 14,160 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए 11,588 रुपये प्रति ग्राम रही. लखनऊ में एक किलोग्राम सोने के दाम 3,25,000 रुपये है.

बेंगलुरु में सोने-चांदी की ताजा कीमत

बेंगलुरु में गुरुवार को सोने की कीमत 24 कैरेट सोने की कीमत 15,431 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के दाम 14,145 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत 11,573 प्रति ग्राम रही. वहीं, चांदी की कीमत 3,25,000 रुपये प्रति किलोग्राम है.

सोना-चांदी खरीदने का अच्छा मौका

गुरुवार को MCX पर भी सोने और चांदी की कीमत गिरी. दोपहर बाद सोने की कीमत में 1213 रुपये की ग‍िरावट द‍िख रही है. सोना 151600 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम के स्‍तर पर है. वहीं चांदी के दाम में सुबह 8000 रुपये से ज्‍यादा की गिरावट थी. कुछ घंटों के बाद 3856 रुपये की कमी दिखी. चांदी का भाव अभी 314636 रुपये प्रत‍ि किलोग्राम पर है. बाजार के जानकारों का कहना है कि शादी का सीजन शरू होने वाला है. ऐसे में सोना खरीदना चाहते हैं, तो यह छोटी गिरावट आपके लिए अच्छा मौका है.