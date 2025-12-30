Gold-Silver Rate: सोने और चांदी की कीमतों में लगातार दूसरे दिन गिरावट, जानें- कितना हुआ सस्ता?

Gold-Silver Rate News: सोने और चांदी की कीमतों में इन दिनों उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं. इस बीच लगातार दूसरे सोने-चांदी के रेट में गिरावट देखने को मिली है. मंगलवार को 24 कैरेट सोने का दाम कम होकर 1,35,000 रुपये प्रति 10 ग्राम से नीचे लुढ़क गया है. वहीं चांदी की कीमत भी 2.33 लाख रुपये प्रति किलो से नीचे पहुंच गई है.

इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, 24 कैरेट सोने का दाम 2,182 रुपये कम होकर 1,34,599 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है, जो कि पहले 1,36,781 रुपये प्रति 10 ग्राम था. वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत 1,23,293 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है, जो कि पहले 1,25,291 रुपये प्रति 10 ग्राम थी. 18 कैरेट सोने का दाम 1,02,586 रुपये प्रति 10 ग्राम से कम होकर 1,00,949 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है.

कितना कम हुआ चांदी का दाम?

इसके साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी कमी दर्ज की गई है. चांदी का दाम 3,111 रुपये कम होकर 2,32,329 रुपये प्रति किलो हो गया है, जो कि पहले 2,35,440 रुपये प्रति किलो था.

वहीं हाजिर के उलट वायदा बाजार में सोने और चांदी में तेजी देखने को मिली है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने के 5 फरवरी 2026 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 1.35 प्रतिशत बढ़कर 1,36,767 रुपये हो गया है. चांदी 5 मार्च 2026 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 6 प्रतिशत बढ़कर 2,37,894 रुपये हो गया है.

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में क्या रहा सोने और चांदी का भाव?

इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी सोने और चांदी में तेजी हावी रही. कॉमेक्स पर सोने का दाम 1.61 प्रतिशत बढ़कर 4,412 डॉलर प्रति औंस और चांदी का दाम 7.04 प्रतिशत बढ़कर 75.44 डॉलर प्रति औंस पर है.

सोना एमसीएक्स पर करीब 1,200 रुपये की तेजी के साथ बंद हुआ. कॉमेक्स में रिकवरी से सोने की कीमतों को सपोर्ट मिला. बाजार में निवेशकों की निगाहें अमेरिकी फेड के मिनट्स पर हैं. आने वाले समय में सोना 1,32,000 रुपये से 1,38,500 रुपये की रेंज में रह सकता है. बता दें कि सोने की 24 कैरेट सोने की कीमत 1,40,000 रुपये प्रति 10 ग्राम से ऊपर पहुंच गया था.