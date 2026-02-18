Home > व्यापार > Gold Silver Prices Today: सोना-चांदी के दाम गिरे या फिर बढ़े? खरीदने से पहले फटाफट जान लें अपने शहर के ताजा रेट्स

Gold Silver Prices Today 18 February 2026 : सोने और चांदी के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. बुधवार को सोना और चांदी दोनों ही धातुओं के दामों में इजाफा देखने को मिला.

By: JP Yadav | Published: February 18, 2026 10:21:12 AM IST

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर अप्रैल डिलीवरी वाला सोना बुधवार सुबह 1,368.00 रुपये यानी 0.90 प्रतिशत इजाफे के साथ 1,52,786.00 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया. इसके अलावा मार्च डिलीवरी वाली चांदी ने भी 4,629.00 रुपये  यानी 2.02 प्रतिशत के बढ़त के साथ 2,33,412.00 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई.
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर अप्रैल डिलीवरी वाला सोना बुधवार सुबह 1,368.00 रुपये यानी 0.90 प्रतिशत इजाफे के साथ 1,52,786.00 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया. इसके अलावा मार्च डिलीवरी वाली चांदी ने भी 4,629.00 रुपये  यानी 2.02 प्रतिशत के बढ़त के साथ 2,33,412.00 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई.


Gold Silver Prices Today 18 February 2026: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जारी उठा पटक का असर लगातार सोने और चांदी के दामों पर भी पड़ने लगा है. सप्ताह की शुरुआत से ही सोने और चांदी के दामों में गिरावट जारी है. इस बीच बुधवार (18 फरवरी, 2026) सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर से उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. बुधवार सुबह कमोडिटी मार्केट खुलते ही सोन और चांदी के दामों में इजाफा देखने को मिला. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर अप्रैल डिलीवरी वाला सोना बुधवार सुबह 1,368.00 रुपये यानी 0.90 प्रतिशत इजाफे के साथ 1,52,786.00 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया. इसके अलावा मार्च डिलीवरी वाली चांदी ने भी 4,629.00 रुपये  यानी 2.02 प्रतिशत के बढ़त के साथ 2,33,412.00 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई.

सोना और चांदी के दामों में हुआ इजाफा

बताया जा रहा है कि पिछले दिनों कमजोर वैश्विक संकेतों और सुस्त मांग के चलते ही सर्राफा बाजार में सोना और चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली. सोना और चांदी के दोनों में करीब 2 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई थी. कीमतों में कमी के बाद सोना 1.57 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि चांदी की कीमत घटकर 2.45 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई  हैं. 

