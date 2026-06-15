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सोने-चांदी की कीमतों में लगी आग! सारे रिकॉर्ड तोड़कर आसमान पर पहुंचे दाम, जानें अपने शहर का ताजा भाव

Gold Silver Price Today 15 June: सोने-चांदी की कीमतों में आई अचानक तेजी ने सबको चौंका दिया है. सारे रिकॉर्ड टूटने के बाद आज आपके शहर में क्या है नया भाव? खरीदने से पहले तुरंत यहां चेक करें...

By: Shivani Singh | Published: June 15, 2026 12:13:36 PM IST

सारे रिकॉर्ड टूटने के बाद आज आपके शहर में क्या है नया भाव? खरीदने से पहले तुरंत यहां चेक करें
सारे रिकॉर्ड टूटने के बाद आज आपके शहर में क्या है नया भाव? खरीदने से पहले तुरंत यहां चेक करें


Gold Silver Price Today: आज घरेलू सर्राफा बाजार में सोने और चांदी के भाव में काफी बढ़ोतरी देखी गई है. यह बढ़ोतरी ग्लोबल सर्राफा कीमतों में उछाल के कारण हुई है, जो अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने के शुरुआती समझौते से प्रेरित था. इस समझौते से तेल की कीमतों में गिरावट आई और महंगाई व ऊंची ब्याज दरों को लेकर चिंताएं कम हुईं.

भारत में आज सोने के भाव

आज, 15 जून को, भारत में 24-कैरेट सोने की कीमत 15,153 रुपया प्रति ग्राम है, जो कल के भाव से 245 रुपया अधिक है. वहीं, 22-कैरेट सोने की कीमत 13,890 रुपया प्रति ग्राम है, जो कल से 225 रुपया ज्यादा है. 18-कैरेट सोने (75% शुद्धता) का भाव 11,365 रुपया प्रति ग्राम है, जो कल की कीमत से 184 रुपया अधिक है.

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24-कैरेट सोने के भाव

भारत में 24-कैरेट सोने की कीमत 15,153 रुपया प्रति ग्राम है, जो कल से 245 रुपया अधिक है. इसके अलावा, 10 ग्राम 24-कैरेट सोने की कीमत 1,51,530 रुपया है, जो कल से 2,450 रुपया ज्यादा है.

22-कैरेट सोने के भाव

22-कैरेट सोने की कीमत 13,890 रुपया प्रति ग्राम है, जो कल से 225 रुपया अधिक है. वहीं, 10 ग्राम 22-कैरेट सोने की कीमत ₹1,38,900 है, जो कल से 2,250 रुपया ज्यादा है.

18-कैरेट सोने के भाव

18-कैरेट सोने (75% शुद्धता) का भाव 11,365 रुपया प्रति ग्राम है, जो कल से 184 रुपया अधिक है. वहीं, 10 ग्राम 18-कैरेट सोने की कीमत 1,13,650 रुपया है, जो कल से 1,840 रुपया ज्यादा है. आज भारत में चांदी का भाव

अहमदाबाद में आज सोने का भाव

24-कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): 15,158 रुपया प्रति ग्राम
22-कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): 13,895 रुपया प्रति ग्राम
18-कैरेट सोना (75% शुद्धता): 11,370 रुपया प्रति ग्राम

पुणे में आज सोने का भाव

24-कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): 15,153 रुपया प्रति ग्राम
22-कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): 13,890 रुपया प्रति ग्राम
18-कैरेट सोना (75% शुद्धता): 11,365 रुपया प्रति ग्राम

बैंगलोर में आज सोने का भाव

24-कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): 15,153 रुपया प्रति ग्राम
22-कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): 13,890 रुपया प्रति ग्राम
18-कैरेट सोना (75% शुद्धता): 11,365 रुपया प्रति ग्राम

कोलकाता में आज सोने का भाव 

24-कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): 15,153 रुपया प्रति ग्राम
22-कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): 13,890 रुपया प्रति ग्राम
18-कैरेट सोना (75% शुद्धता): 11,365 रुपया प्रति ग्राम

दिल्ली में आज सोने का भाव

24-कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): 15,168 रुपया प्रति ग्राम
22-कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): 13,905 रुपया प्रति ग्राम
18-कैरेट सोना (75% शुद्धता): 11,380 रुपया प्रति ग्राम

मुंबई में आज सोने की कीमत 

24-कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): 15,153 रुपया प्रति ग्राम
22-कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): 13,890 रुपया प्रति ग्राम
18-कैरेट सोना (75% शुद्धता): 11,365 रुपया प्रति ग्राम

चेन्नई में आज सोने की कीमत 

24-कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): 15,349 रुपया प्रति ग्राम
22-कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): 14,070 रुपया प्रति ग्राम
18-कैरेट सोना (75% शुद्धता): 11,800 रुपया प्रति ग्राम

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