Gold-Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट! चेक करें दिल्ली-मुंबई समेत अपने शहर का रेट

रविवार को भारत के रिटेल मार्केट में सोने और चांदी के दाम स्थिर रहे. हालांकि, पिछले हफ़्ते इन कीमती धातुओं की कीमतों में काफी गिरावट आई है. सोने के दाम में प्रति 10 ग्राम लगभग 2,106 रुपये की कमी आई है, जबकि चांदी की कीमत प्रति किलोग्राम 11,250 रुपये गिरी है. भारतीय सर्राफा बाज़ार में रविवार को 24-कैरेट सोने की कीमत 1,55,750 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई, जबकि 22-कैरेट सोना 1,42,772 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था। वहीं, 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 2,49,090 रुपये प्रति किलोग्राम रही.
रिटेल मार्केट में 24-कैरेट सोने को सबसे शुद्ध रूप माना जाता है, जबकि 22-कैरेट सोने का इस्तेमाल मुख्य रूप से गहने बनाने में किया जाता है. प्रमुख शहरों में सोने और चांदी के दाम
नई दिल्ली में सोने के दाम
- 24-कैरेट सोना: 1,55,200 रुपये प्रति 10 ग्राम
- 22-कैरेट सोना: 1,42,267 रुपये प्रति 10 ग्राम
- चांदी (999 फाइन): 2,48,210 रुपये प्रति किलोग्राम
मुंबई में सोने के दाम
24-कैरेट सोना: 1,55,460 रुपये प्रति 10 ग्राम
22-कैरेट सोना: 1,42,505 रुपये प्रति 10 ग्राम
चांदी (999 फाइन): 2,48,640 रुपये प्रति किलोग्राम
बेंगलुरु में सोने के दाम
24-कैरेट सोना: 1,55,590 रुपये प्रति 10 ग्राम
22-कैरेट सोना: 1,42,624 रुपये प्रति 10 ग्राम
चांदी (999 फाइन): 2,48,840 रुपये प्रति किलोग्राम
कोलकाता में सोने के दाम
24-कैरेट सोना: 1,55,260 रुपये प्रति 10 ग्राम
22-कैरेट सोना: 1,42,322 रुपये प्रति 10 ग्राम
चांदी (999 फाइन): 2,48,310 रुपये प्रति किलोग्राम
हैदराबाद में सोने के दाम
24-कैरेट सोना: 1,55,710 रुपये प्रति 10 ग्राम
22-कैरेट सोना: 1,42,734 रुपये प्रति 10 ग्राम
चांदी (999 फाइन): 2,49,030 रुपये प्रति किलोग्राम
चेन्नई में सोने के दाम
24-कैरेट सोना: 1,55,920 रुपये प्रति 10 ग्राम
22-कैरेट सोना: 1,42,927 रुपये प्रति 10 ग्राम
चांदी (999 फाइन): 2,49,360 रुपये प्रति किलोग्राम
पिछले हफ़्ते आई गिरावट के बाद, निवेशक अब ग्लोबल मार्केट, डॉलर इंडेक्स और US फ़ेडरल रिज़र्व की नीतियों पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं. इसका असर आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ सकता है.