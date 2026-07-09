Home > व्यापार > Gold Silver Rate Today: सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर, गोल्ड हुआ सस्ता, चांदी में भी आई नरमी, जानें आज के नए रेट

Gold Silver Rate Today: सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर, गोल्ड हुआ सस्ता, चांदी में भी आई नरमी, जानें आज के नए रेट

Gold Silver Price Today 9 July 2026: 9 जुलाई को भारत में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई. 24 कैरेट सोना 1.18% फिसला, जबकि चांदी 3.35% टूटकर 2.29 लाख रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई. आइए जानते हैं आज के ताजा भाव.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: July 9, 2026 9:19:46 AM IST

Gold Silver Rate Today: सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर, गोल्ड हुआ सस्ता, चांदी में भी आई नरमी, जानें आज के नए रेट


Gold Silver Price Today 9 July 2026: भारत के सर्राफा बाजार में 9 जुलाई को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें लगभग स्थिर बनी हुई हैं, लेकिन घरेलू बाजार में दोनों कीमती धातुओं के दाम नीचे आए हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक आर्थिक संकेतों और निवेशकों की रणनीति में बदलाव का असर भारतीय बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है.

 आज का गोल्ड रेट (Gold Price Today 9 July 2026)

आज देशभर के सर्राफा बाजारों में 24 कैरेट सोने का भाव 1,43,890 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है, जो पिछले कारोबारी दिन की तुलना में 1.18% कम है. एक दिन पहले इसकी कीमत करीब 1,45,600 रुपये प्रति 10 ग्राम थी.

You Might Be Interested In

22 कैरेट सोना भी सस्ता हुआ है. इसकी कीमत आज 1,31,803 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि कल यह 1,33,377 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा था। यानी एक दिन में 1,574 रुपये प्रति 10 ग्राम की कमी आई है.

वहीं, 18 कैरेट सोने का रेट 1,07,917.50 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है. कल इसकी कीमत 1,09,206.13 रुपये थी, यानी इसमें 1,288 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है.

 चांदी के दाम में भी नरमी (Silver Price Today 9 July 2026)

चांदी की कीमतों में भी घरेलू बाजार में गिरावट देखने को मिली है. भारतीय बाजार में चांदी 3.35% टूटकर 2.29 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी में हल्की मजबूती बनी हुई है और यह 58.69 डॉलर प्रति ट्रॉय औंस पर कारोबार कर रही है, जो पिछले दिन के मुकाबले 0.26% अधिक है.

हाल के दिनों में भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण चांदी रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंच गई थी, लेकिन अब बाजार में मुनाफावसूली और बदलते वैश्विक संकेतों के चलते कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है.

आज का सोने का रेट

शहर 24 कैरेट सोने की कीमत (प्रति 10 ग्राम) 22 कैरेट सोने की कीमत (प्रति 10 ग्राम)
दिल्ली 1,43,650 रुपये 1,31,680 रुपये
मुंबई 1,44,090 रुपये 1,31,940 रुपये
कोलकाता 1,44,090 रुपये 1,32,000 रुपये
चेन्नई 1,44,450 रुपये 1,32,350 रुपये
बेंगलुरु 1,44,090 रुपये 1,31,940 रुपये
हैदराबाद 1,44,150 रुपये 1,32,000 रुपये
अहमदाबाद 1,44,090 रुपये 1,31,940 रुपये

 क्यों घट रहे हैं सोने-चांदी के दाम?

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आया है और ये 78 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गया है. तेल महंगा होने से वैश्विक महंगाई बढ़ने की आशंका मजबूत हुई है.

यदि महंगाई का दबाव बढ़ता है, तो अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को ऊंचे स्तर पर बनाए रख सकता है या उनमें बढ़ोतरी कर सकता है. ऐसी स्थिति में निवेशकों का रुझान सोने-चांदी जैसी सुरक्षित संपत्तियों से हटकर सरकारी बॉन्ड और अन्य ब्याज देने वाले निवेश विकल्पों की ओर बढ़ सकता है. इससे कीमती धातुओं की मांग कमजोर पड़ती है और उनकी कीमतों पर दबाव देखने को मिलता है.

Tags: Gold Price TodayGold Silver Price Today 9 July 2026Silver Price Today
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर की तिजोरी में कितना सोना रखना है सुरक्षित? जान...

July 8, 2026

स्ट्रेस कम करने के लिए कैसी डाइट लें?

July 8, 2026

संजीव कुमार की 6 सुपरहिट फिल्में

July 8, 2026

आंखों की रोशनी के लिए फायदेमंद हैं ये सब्जियां

July 8, 2026

धमाल फ्रेंचाइजी का सफर कैसा रहा? कब-कब रिलीज हुई फिल्में

July 8, 2026

नीतू कपूर के जिंदगी के कुछ रोचक किस्से

July 8, 2026
Gold Silver Rate Today: सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर, गोल्ड हुआ सस्ता, चांदी में भी आई नरमी, जानें आज के नए रेट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Gold Silver Rate Today: सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर, गोल्ड हुआ सस्ता, चांदी में भी आई नरमी, जानें आज के नए रेट
Gold Silver Rate Today: सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर, गोल्ड हुआ सस्ता, चांदी में भी आई नरमी, जानें आज के नए रेट
Gold Silver Rate Today: सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर, गोल्ड हुआ सस्ता, चांदी में भी आई नरमी, जानें आज के नए रेट
Gold Silver Rate Today: सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर, गोल्ड हुआ सस्ता, चांदी में भी आई नरमी, जानें आज के नए रेट