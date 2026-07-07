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Gold Silver Price Today 7 July 2026 : सोना हुआ सस्ता, चांदी भी लुढ़की, खरीदारी से पहले जान लें ताजा भाव

Gold Silver Price Today 7 July 2026 | Aaj Sone Chandi Ka Daam: आज सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज हुई. सोना 1,46,915 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,36,275 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई.

By: Preeti Rajput | Published: July 7, 2026 9:27:00 AM IST

गोल्ड-सिल्वर का लेटेस्ट दाम
गोल्ड-सिल्वर का लेटेस्ट दाम


Gold Silver Price Today 7 July 2026 | Aaj Sone Chandi Ka Daam: अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले अपने शहर का ताजा रेट जरूर देख लें. हर दिन अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर की चाल और मांग के कारण सोने-चांदी (Gold Silver Price Today 7 July 2026) की कीमतों में बदलाव होता है. ऐसे में सही कीमत जानकर खरीदारी करना फायदे का सौदा हो सकता है. यहां देखें आज 7 जुलाई के शहरवार सोने और चांदी के नए भाव.

आपके शहर में सोने के दाम (Gold Price Today 7 July 2026)

शहर  24 कैरेट सोना 22 कैरेट सोना  18 कैरेट सोना
दिल्ली ₹146770 ₹134550 ₹110120
मुंबई ₹146620 ₹134400 ₹109970
कोलकाता ₹146620 ₹134400 ₹109970
चेन्नई ₹147930 ₹135600 ₹113000
पटना ₹146670 ₹134450 ₹110020
लखनऊ ₹146770 ₹134550 ₹110120
अयोध्या ₹146770 ₹134550 ₹110120
मेरठ ₹146770 ₹134550 ₹110120
कानपुर ₹146770 ₹134550 ₹110120

आपके शहर में चांदी के दाम (Silver Price Today 7 July 2026)

शहर  चांदी का भाव (10 ग्राम) चांदी का भाव (100 ग्राम) चांदी का भाव (1 किलो)
दिल्ली ₹2450 ₹24500 ₹245000
मुंबई ₹2450 ₹24500 ₹245000
कोलकाता ₹2450 ₹24500 ₹245000
चेन्नई ₹2450 ₹24500 ₹245000
पटना ₹2450 ₹24500 ₹245000
अयोध्या ₹2450 ₹24500 ₹245000
लखनऊ ₹2450 ₹24500 ₹245000
कानपुर ₹2450 ₹24500 ₹245000
मेरठ ₹2450 ₹24500 ₹245000

सोने और चांदी के दाम हर दिन क्यों बदल जाते हैं? 

कभी कीमतें बढ़ जाती हैं तो कभी अचानक गिर जाती हैं. इसके पीछे सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई बड़े कारण होते हैं, जिनमें अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर की चाल, आयात शुल्क, मांग और सप्लाई के साथ-साथ दुनिया की बड़ी घटनाएं भी शामिल हैं. आइए जानते हैं कि आखिर सोने-चांदी की कीमतें किन वजहों से बदलती हैं.

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Tags: gold rate delhiGold-Silver pricehome-hero-pos-4July 7 RatesSilver Rate Delhi
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