Gold Silver Price Today 7 July 2026 : सोना हुआ सस्ता, चांदी भी लुढ़की, खरीदारी से पहले जान लें ताजा भाव

Gold Silver Price Today 7 July 2026 | Aaj Sone Chandi Ka Daam: अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले अपने शहर का ताजा रेट जरूर देख लें. हर दिन अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर की चाल और मांग के कारण सोने-चांदी (Gold Silver Price Today 7 July 2026) की कीमतों में बदलाव होता है. ऐसे में सही कीमत जानकर खरीदारी करना फायदे का सौदा हो सकता है. यहां देखें आज 7 जुलाई के शहरवार सोने और चांदी के नए भाव.
आपके शहर में सोने के दाम (Gold Price Today 7 July 2026)
|शहर
|24 कैरेट सोना
|22 कैरेट सोना
|18 कैरेट सोना
|दिल्ली
|₹146770
|₹134550
|₹110120
|मुंबई
|₹146620
|₹134400
|₹109970
|कोलकाता
|₹146620
|₹134400
|₹109970
|चेन्नई
|₹147930
|₹135600
|₹113000
|पटना
|₹146670
|₹134450
|₹110020
|लखनऊ
|₹146770
|₹134550
|₹110120
|अयोध्या
|₹146770
|₹134550
|₹110120
|मेरठ
|₹146770
|₹134550
|₹110120
|कानपुर
|₹146770
|₹134550
|₹110120
आपके शहर में चांदी के दाम (Silver Price Today 7 July 2026)
|शहर
|चांदी का भाव (10 ग्राम)
|चांदी का भाव (100 ग्राम)
|चांदी का भाव (1 किलो)
|दिल्ली
|₹2450
|₹24500
|₹245000
|मुंबई
|₹2450
|₹24500
|₹245000
|कोलकाता
|₹2450
|₹24500
|₹245000
|चेन्नई
|₹2450
|₹24500
|₹245000
|पटना
|₹2450
|₹24500
|₹245000
|अयोध्या
|₹2450
|₹24500
|₹245000
|लखनऊ
|₹2450
|₹24500
|₹245000
|कानपुर
|₹2450
|₹24500
|₹245000
|मेरठ
|₹2450
|₹24500
|₹245000
सोने और चांदी के दाम हर दिन क्यों बदल जाते हैं?
कभी कीमतें बढ़ जाती हैं तो कभी अचानक गिर जाती हैं. इसके पीछे सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई बड़े कारण होते हैं, जिनमें अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर की चाल, आयात शुल्क, मांग और सप्लाई के साथ-साथ दुनिया की बड़ी घटनाएं भी शामिल हैं. आइए जानते हैं कि आखिर सोने-चांदी की कीमतें किन वजहों से बदलती हैं.
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