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Gold Silver Price Today 6 July 2026 : सस्ता या महंगा हुआ सोना, चांदी का क्या है हाल? दिल्ली से लेकर केरल तक जानें ताजा रेट

Gold Silver Price Today 6 July 2026 | Aaj Sone Chandi Ka Daam: अगर आप सोने या चांदी में निवेश करने की योजना बना रहे हैं या ज्वेलरी खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो खरीदारी से पहले आज के ताज़ा भाव जानना बेहद जरूरी है. आइए जानते हैं कि 6 जुलाई 2026 को दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु समेत प्रमुख शहरों में 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने के क्या रेट चल रहे हैं.

By: Preeti Rajput | Last Updated: July 7, 2026 8:55:06 AM IST

Gold Silver Price Today 6 July 2026
Gold Silver Price Today 6 July 2026


Gold Silver Price Today 6 July 2026 | Aaj Sone Chandi Ka Daam: सोने-चांदी की कीमतों में एक बार फिर जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है. 6 जुलाई 2026 को नए कारोबारी सप्ताह की शुरुआत ही बुलियन मार्केट के लिए धमाकेदार रही. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कॉमेक्स (COMEX) पर गोल्ड और सिल्वर की कीमतें सुबह के कारोबार में ही 2% से अधिक चढ़ गईं, जिसका असर घरेलू बाजार पर भी साफ दिखाई दे रहा है. पिछले सप्ताह उतार-चढ़ाव के बाद शुक्रवार को आई तेज़ रैली अब नए सप्ताह में भी जारी है.

सोने-चांदी के दाम (Gold Silver Price Today 6 July 2026)

6 जुलाई की सुबह 7:30 बजे तक कॉमेक्स (COMEX) पर सोने की कीमत में करीब 2% की बढ़त दर्ज की गई. इसके बाद गोल्ड का भाव 4,205.50 डॉलर प्रति औंस पहुंच गया. वहीं, चांदी की कीमत 3.11% उछलकर 62.965 डॉलर प्रति औंस हो गई. हालांकि, ये दोनों धातुएं अभी भी अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर से काफी नीचे हैं. कॉमेक्स पर सोने का ऑल टाइम हाई 5,600 डॉलर प्रति औंस और चांदी का रिकॉर्ड हाई 121.62 डॉलर प्रति औंस रहा है.

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आपके शहर में चांदी के दाम (Silver Price Today 5 July 2026)

शहर  10 ग्राम चांदी  100 ग्राम चांदी  1 किलो चांदी 
चेन्नई ₹2,599 ₹25,990 ₹2,59,900
मुंबई ₹2,499 ₹24,990 ₹2,49,900
दिल्ली ₹2,499 ₹24,990 ₹2,49,900
कोलकाता ₹2,499 ₹24,990 ₹2,49,900
बैंगलोर  ₹2,499 ₹24,990 ₹2,49,900
हैदराबाद  ₹2,599 ₹25,990 ₹2,59,900
केरल  ₹2,599 ₹25,990 ₹2,59,900
पुणे ₹2,499 ₹24,990 ₹2,49,900
वडोदरा ₹2,499 ₹24,990 ₹2,49,900

आपके शहर में सोने के दाम (Gold Price Today 6 July 2026)

शहर  24 कैरेट सोने की कीमत (1 ग्राम) 22 कैरेट सोने की कीमत (1 ग्राम) 18 कैरेट सोने की कीमत (1 ग्राम)
चेन्नई ₹14,945 ₹13,699 ₹11,439
मुंबई ₹14,672 ₹13,449 ₹11,004
दिल्ली  ₹14,687 ₹13,464 ₹11,019
कोलकाता  ₹14,672 ₹13,449 ₹11,004
बैंगलोर  ₹14,672 ₹13,449 ₹11,004
हैदराबाद  ₹14,672 ₹13,449 ₹11,004
केरल  ₹14,672 ₹13,449 ₹11,004
पुणे ₹14,672 ₹13,449 ₹11,004
वडोदरा  ₹14,677 ₹13,454 ₹11,009

Tags: Chandi Ka Bhavgold rates todaygold silver ratesSilver Rate Todaysone ka bhav
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