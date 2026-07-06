Gold Silver Price Today 6 July 2026 : सस्ता या महंगा हुआ सोना, चांदी का क्या है हाल? दिल्ली से लेकर केरल तक जानें ताजा रेट

Gold Silver Price Today 6 July 2026 | Aaj Sone Chandi Ka Daam: सोने-चांदी की कीमतों में एक बार फिर जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है. 6 जुलाई 2026 को नए कारोबारी सप्ताह की शुरुआत ही बुलियन मार्केट के लिए धमाकेदार रही. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कॉमेक्स (COMEX) पर गोल्ड और सिल्वर की कीमतें सुबह के कारोबार में ही 2% से अधिक चढ़ गईं, जिसका असर घरेलू बाजार पर भी साफ दिखाई दे रहा है. पिछले सप्ताह उतार-चढ़ाव के बाद शुक्रवार को आई तेज़ रैली अब नए सप्ताह में भी जारी है.

सोने-चांदी के दाम (Gold Silver Price Today 6 July 2026)

6 जुलाई की सुबह 7:30 बजे तक कॉमेक्स (COMEX) पर सोने की कीमत में करीब 2% की बढ़त दर्ज की गई. इसके बाद गोल्ड का भाव 4,205.50 डॉलर प्रति औंस पहुंच गया. वहीं, चांदी की कीमत 3.11% उछलकर 62.965 डॉलर प्रति औंस हो गई. हालांकि, ये दोनों धातुएं अभी भी अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर से काफी नीचे हैं. कॉमेक्स पर सोने का ऑल टाइम हाई 5,600 डॉलर प्रति औंस और चांदी का रिकॉर्ड हाई 121.62 डॉलर प्रति औंस रहा है.

आपके शहर में चांदी के दाम (Silver Price Today 5 July 2026)

शहर 10 ग्राम चांदी 100 ग्राम चांदी 1 किलो चांदी चेन्नई ₹2,599 ₹25,990 ₹2,59,900 मुंबई ₹2,499 ₹24,990 ₹2,49,900 दिल्ली ₹2,499 ₹24,990 ₹2,49,900 कोलकाता ₹2,499 ₹24,990 ₹2,49,900 बैंगलोर ₹2,499 ₹24,990 ₹2,49,900 हैदराबाद ₹2,599 ₹25,990 ₹2,59,900 केरल ₹2,599 ₹25,990 ₹2,59,900 पुणे ₹2,499 ₹24,990 ₹2,49,900 वडोदरा ₹2,499 ₹24,990 ₹2,49,900

आपके शहर में सोने के दाम (Gold Price Today 6 July 2026)