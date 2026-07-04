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Gold Silver Price Today 4 July 2026 : आज सस्ता हुआ या महंगा? जानें 4 जुलाई 2025 क्या है सोने-चांदी के लेटेस्ट दाम

Gold Silver Price Today 4 July 2026 | Aaj Sone Chandi Ka Daam: ईरान-यूएस तनाव के बीच सोने-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है. MCX पर सोना गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है, जबकि चांदी में तेजी बनी रही और उसने नया इंट्राडे हाई बनाया.

By: Preeti Rajput | Published: July 4, 2026 9:26:22 AM IST

गोल्ड-सिल्वर का लेटेस्ट दाम
गोल्ड-सिल्वर का लेटेस्ट दाम


Gold Silver Price Today 4 July 2026 | Aaj Sone Chandi Ka Daam: ईरान के खिलाफ चल रहे US युद्ध के बीच गोल्ड की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है, जिससे ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितता है. इससे पहले, 2 जुलाई के सुबह के सेशन में, गोल्ड और सिल्वर में मिला-जुला ट्रेड हुआ, जिसमें प्रॉफिट-बुकिंग के कारण गोल्ड में गिरावट आई और सिल्वर में लगातार तीसरे सेशन में बढ़त रही. 

सोने-चांदी के दाम (Gold Silver Price Today 4 July 2026)

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) की बात करें तो, गोल्ड फ्यूचर्स (अगस्त) 1,43,882 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला, जो पिछले क्लोजिंग 1,44,430 रुपये से 548 रुपये या 0.37 परसेंट कम है. सोने की कीमत में आज गिरावट देखने को मिली. सुबह 10:40 बजे सोना 633 रुपये टूटकर 1,43,797 रुपये पर पहुंच गया. कारोबार के दौरान इसने 1,43,771 रुपये का निचला और 1,44,448 रुपये का ऊंचा स्तर छुआ. वहीं, चांदी ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए करीब 2,000 रुपये की तेजी के साथ 2,32,339 रुपये प्रति किलोग्राम का नया इंट्राडे हाई बनाया.

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आपके शहर में सोने के दाम (Gold Price Today 4 July 2026)

शहर  24K सोना (प्रति g) 22K सोना (प्रति g)  18K सोना (प्रति g)
चेन्नई ₹14,957 ₹13,701 ₹11,441
मुंबई ₹14,701 ₹13,476 ₹11,026
दिल्ली ₹14,716 ₹13,491 ₹11,041
कोलकाता ₹14,701 ₹13,476 ₹11,026
बैंगलोर ₹14,701 ₹13,476 ₹11,026
हैदराबाद ₹14,701 ₹13,476 ₹11,026
केरल ₹14,701 ₹13,476 ₹11,026
पुणे ₹14,701 ₹13,476 ₹11,026

आपके शहर में चांदी के दाम (Silver Price Today 4 July 2026)

शहर 10 ग्राम चांदी 100 ग्राम चांदी  1 किलो चांदी 
चेन्नई ₹2,601 ₹26,010 ₹2,60,100
मुंबई ₹2,501 ₹25,010 ₹2,50,100
दिल्ली  ₹2,501 ₹25,010 ₹2,50,100
कोलकाता ₹2,501 ₹25,010 ₹2,50,100
बैंगलोर ₹2,501 ₹25,010 ₹2,50,100
हैदराबाद ₹2,601 ₹26,010 ₹2,60,100
केरल ₹2,601 ₹26,010 ₹2,60,100
पुणे ₹2,501 ₹25,010  ₹2,50,100

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Gold Silver Price Today 4 July 2026 : आज सस्ता हुआ या महंगा? जानें 4 जुलाई 2025 क्या है सोने-चांदी के लेटेस्ट दाम

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Gold Silver Price Today 4 July 2026 : आज सस्ता हुआ या महंगा? जानें 4 जुलाई 2025 क्या है सोने-चांदी के लेटेस्ट दाम
Gold Silver Price Today 4 July 2026 : आज सस्ता हुआ या महंगा? जानें 4 जुलाई 2025 क्या है सोने-चांदी के लेटेस्ट दाम
Gold Silver Price Today 4 July 2026 : आज सस्ता हुआ या महंगा? जानें 4 जुलाई 2025 क्या है सोने-चांदी के लेटेस्ट दाम
Gold Silver Price Today 4 July 2026 : आज सस्ता हुआ या महंगा? जानें 4 जुलाई 2025 क्या है सोने-चांदी के लेटेस्ट दाम