Gold Silver Price Today 4 July 2026 : आज सस्ता हुआ या महंगा? जानें 4 जुलाई 2025 क्या है सोने-चांदी के लेटेस्ट दाम

Gold Silver Price Today 4 July 2026 | Aaj Sone Chandi Ka Daam: ईरान के खिलाफ चल रहे US युद्ध के बीच गोल्ड की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है, जिससे ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितता है. इससे पहले, 2 जुलाई के सुबह के सेशन में, गोल्ड और सिल्वर में मिला-जुला ट्रेड हुआ, जिसमें प्रॉफिट-बुकिंग के कारण गोल्ड में गिरावट आई और सिल्वर में लगातार तीसरे सेशन में बढ़त रही.
सोने-चांदी के दाम (Gold Silver Price Today 4 July 2026)
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) की बात करें तो, गोल्ड फ्यूचर्स (अगस्त) 1,43,882 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला, जो पिछले क्लोजिंग 1,44,430 रुपये से 548 रुपये या 0.37 परसेंट कम है. सोने की कीमत में आज गिरावट देखने को मिली. सुबह 10:40 बजे सोना 633 रुपये टूटकर 1,43,797 रुपये पर पहुंच गया. कारोबार के दौरान इसने 1,43,771 रुपये का निचला और 1,44,448 रुपये का ऊंचा स्तर छुआ. वहीं, चांदी ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए करीब 2,000 रुपये की तेजी के साथ 2,32,339 रुपये प्रति किलोग्राम का नया इंट्राडे हाई बनाया.
आपके शहर में सोने के दाम (Gold Price Today 4 July 2026)
|शहर
|24K सोना (प्रति g)
|22K सोना (प्रति g)
|18K सोना (प्रति g)
|चेन्नई
|₹14,957
|₹13,701
|₹11,441
|मुंबई
|₹14,701
|₹13,476
|₹11,026
|दिल्ली
|₹14,716
|₹13,491
|₹11,041
|कोलकाता
|₹14,701
|₹13,476
|₹11,026
|बैंगलोर
|₹14,701
|₹13,476
|₹11,026
|हैदराबाद
|₹14,701
|₹13,476
|₹11,026
|केरल
|₹14,701
|₹13,476
|₹11,026
|पुणे
|₹14,701
|₹13,476
|₹11,026
आपके शहर में चांदी के दाम (Silver Price Today 4 July 2026)
|शहर
|10 ग्राम चांदी
|100 ग्राम चांदी
|1 किलो चांदी
|चेन्नई
|₹2,601
|₹26,010
|₹2,60,100
|मुंबई
|₹2,501
|₹25,010
|₹2,50,100
|दिल्ली
|₹2,501
|₹25,010
|₹2,50,100
|कोलकाता
|₹2,501
|₹25,010
|₹2,50,100
|बैंगलोर
|₹2,501
|₹25,010
|₹2,50,100
|हैदराबाद
|₹2,601
|₹26,010
|₹2,60,100
|केरल
|₹2,601
|₹26,010
|₹2,60,100
|पुणे
|₹2,501
|₹25,010
|₹2,50,100