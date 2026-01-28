Home > व्यापार > Gold Silver Rate Today 28 January 2026: सोना-चांदी के दाम गिरे या बढ़े? जानिये 28 जनवरी के देश के शहरों के ताजा रेट्स?

Gold Silver Rate Today 28 January 2026: सोना-चांदी के दाम गिरे या बढ़े? जानिये 28 जनवरी के देश के शहरों के ताजा रेट्स?

Gold Silver Rate Today 28 January 2026: सोना और चांदी के दाम में बढ़ोतरी जारी रहेगी. बताया जा रहा है कि चांदी आने वाले समय में 4 लाख का आंकड़ा पार कर जाए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए.

By: JP Yadav | Published: January 28, 2026 12:52:59 PM IST

Gold Silver Rate Today 28 January 2026: सोना और चांदी के दाम में बढ़ोतरी जारी रहेगी. बताया जा रहा है कि चांदी आने वाले समय में 4 लाख का आंकड़ा पार कर जाए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए.
Gold Silver Rate Today 28 January 2026: सोना और चांदी के दाम में बढ़ोतरी जारी रहेगी. बताया जा रहा है कि चांदी आने वाले समय में 4 लाख का आंकड़ा पार कर जाए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए.


Gold Silver Rate Today 28 January 2026: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अस्थिरता और तनाव के दौर में भारत समेत कई अन्य देशों में लोग सोने और चांदी में निवेश को तरजीह दे रहे हैं. रूस और यूक्रेन में करीब 5 साल से युद्ध जारी है. भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश  और नेपाल में भी राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बरकरार है. इस बीच ईरान में जारी हिंसक प्रदर्शनों में अमेरिका की एंट्री कभी भी हो सकती है. बताया जा रहा है कि अमेरिका आने वाले दिनों में ईरान पर हमला भी बोल सकता है. ऐसे में सोना और चांदी में निवेश का दौर जारी रहने की संभावना बरकरार है. इस बीच बुधवार (28 जनवरी, 2026) को देशभर में सोने के दामों में गिरावट दर्ज की गई.  मिली जानकारी के अनुसार, बुधवार (28 जनवरी, 2026) को सुबह के दौरान देश की  राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड का रेट फिसलकर 162090 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. वहीं, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोने की कीमत 161940 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई.  

अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो सोने का हाजिर भाव 5087.48 डॉलर प्रति औंस है. यहां पर बता दें कि पिछले 7 कारोबारी सत्रों के दौरान सोने के दाम में करीब 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जो 416.59 डॉलर होती है.  बुधवार को दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 162090 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि 22 कैरेट का भाव 148590 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है.  मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में 22 कैरेट सोने की कीमत 148440 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि जबकि 24 कैरेट सोने की कीमत 161940 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है.  इसके अलावा बेंगलुरु में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 161940 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैमरे गोल्ड की कीमत 148440 रुपये प्रति 10 ग्राम है. पुणे में भी 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 161940 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 148440 रुपये प्रति 10 ग्राम है. एनालिस्ट्स की मानें तो सोने में और तेजी आने की गुंजाइश दिख रही है, जबकि चांदी के दाम अगले कुछ महीनों में ही 4 लाख के पार जा सकते हैं. 

शहर    22 कैरेट सोने का आज का भाव     24 कैरेट सोने का आज का भाव  
दिल्ली    148590                                            162090
मुंबई    148440                                              161940
अहमदाबाद   148490                                     161990
चेन्नई    148440                                              161940
कोलकाता    148440                                       161940
हैदराबाद    148440                                        161940
जयपुर    148590                                            162090
भोपाल    148490                                            161990
लखनऊ    148590                                          162090
चंडीगढ़    148590                                           162090

उधर, चांदी की बात करें तो इसके दामों में तेजी जारी है. मिली जानकारी के अनुसार, बुधवार (28 जनवरी, 2026) सुबह चांदी की कीमत 370100 रुपये प्रति किलोग्राम पर है. वहीं, विदेशी बाजारों में चांदी का हाजिर भाव 112.41 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई है. बाजार के जानकारों की मानें तो चांदी को निवेश के साथ ही मजबूत औद्योगिक मांग का भी लाभ मिल रहा है. 

Gold Silver Rate Today 28 January 2026: सोना-चांदी के दाम गिरे या बढ़े? जानिये 28 जनवरी के देश के शहरों के ताजा रेट्स?

