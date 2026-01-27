Home > व्यापार > Gold Silver Price Today 27 January 2026: मार्केट में सोना-चांदी का धमाका, जानिये 27 जनवरी को कितने बढ़ गए रेट्स; फटाफट करें नोट

By: JP Yadav | Last Updated: January 27, 2026 11:19:07 AM IST

Gold Silver Price Today 27 January 2026: पिछले सप्ताह सोने और चांदी की कीमतों में कमी आई, जिससे लोगों को उम्मीद बंधी थी कि आने वाले दिनों वो भी इसमें निवेश कर सकेंगे. दोनों के दामों में कमी ने उन परिवार को भी खुशी दी थी जो शादियों के चलते गहनों की खरीदारी की सोच रहे थे. इस बीच मंगलवार को ऐसे उपभोक्ताओं को झटका लगा है. मंगलवार (27 जनवरी, 2027) को सोने के दामों ने फिर नया रिकॉर्ड बनाकर बाजार के साथ-साथ निवेशकों को भी चौंका दिया है. बाजार के जानकारों की मानें तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर माहौल शांत नहीं है. एक बार फिर ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन बढ़ गई है. हालात ऐसे बन गए हैं, जिससे लग रहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कभी भी अशांत ईरान पर हमला कर सकते हैं. ऐसे में निवेशकों की पहली पसंद सोना-चांदी बना हुआ है.  मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर वायदा करीब 4000 रुपये ( 2.4%) से बढ़कर 1,59,820 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया.  सोमवार को यह भाव 1,59,226 रुपये प्रति 10 ग्राम तक था. वहीं, गुडरिटर्न्स के मुताबिक, मंगलवार को  सोने की कीमत 1,62,100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है. इसके अलावा इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) की रिपोर्ट के मुताबिक, अनिश्चितता के चलते ही सोने की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है. अखिल भारतीय सर्राफा संघ के मुताबिक दिल्ली में सोने की कीमत बढ़कर 1,58,700 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई. वहीं, मंगलवार (27 जनवरी, 2026) को चांदी के दाम बढ़े. देश की राजधानी दिल्ली में 1 किलोग्राम चांदी का भाव 3,60,100 रुपये पर है, जबकि वहीं, चेन्नई में एक किलोग्राम चांदी का रेट 3,75,100 रुपये है.

                      सोने का भाव
कैरेट                                    सुबह के रेट
सोना 24 कैरेट                      154310 रुपये प्रति 10 ग्राम
सोना 23 कैरेट                      153692 रुपये प्रति 10 ग्राम
सोना 22 कैरेट                      141348 रुपये प्रति 10 ग्राम
सोना 18 कैरेट                      115733 रुपये प्रति 10 ग्राम
सोना 14 कैरेट:                      90271 रुपये प्रति 10 ग्राम

शहर                         1 किलोग्राम चांदी की कीमत रुपये में
चेन्नई                             3,75,100
मुंबई                             3,60,100
दिल्ली                           3,60,100
कोलकाता                     3,60,100
बेंगलुरु                         3,60,100
हैदराबाद                      3,75,100
केरल                           3,75,100
पुणे                              3,60,100
अहमदाबाद                  3,60,100

