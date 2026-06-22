Gold-Silver Price Today 22 June 2026: खरीदारों को झटका! सोने-चांदी के दाम में हुई बढ़ोतरी, नए भाव देखकर रह जाएंगे हैरान

Gold-Silver Price Today 22 June 2026 | Aaj Sone Chandi Ka Daam: आज से नए कारोबारी सप्ताह की शुरुआत सर्राफा बाजार में तेजी के साथ हुई है. सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर उछाल देखने को मिला है, जिससे निवेशकों और खरीदारों की नजरें बाजार पर टिक गई हैं. ग्लोबल आर्थिक परिस्थितियों, डॉलर की चाल और अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती मांग का असर घरेलू बाजार पर भी साफ दिखाई दे रहा है. ऐसे में जो लोग आभूषण या निवेश के लिए खरीदारी की योजना बना रहे हैं, उन्हें अब पहले से ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है.

देश के मेन शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं. वहीं चांदी भी मजबूत रुख के साथ कारोबार कर रही है. हाल के दिनों में दोनों कीमती धातुओं में लगातार तेजी दर्ज की गई है, जिससे बाजार का माहौल गर्म बना हुआ है.

MCX पर भी दिखी मजबूती

घरेलू वायदा बाजार यानी एमसीएक्स में भी सोने और चांदी के दाम मजबूत नजर आ रहे हैं. कारोबार के दौरान दोनों धातुओं के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में बढ़त दर्ज की गई, जो निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी और वैश्विक संकेतों का असर माना जा रहा है.

विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग बढ़ने और आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण इसकी कीमतों को समर्थन मिल रहा है. इसके अलावा भू-राजनीतिक तनाव और ब्याज दरों को लेकर बने संशय ने भी निवेशकों को सुरक्षित विकल्प के रूप में सोने की ओर आकर्षित किया है. चांदी को भी इसी माहौल का फायदा मिल रहा है.

आज शहर में सोने-चांदी का हाल

शहर सोना/10 ग्राम (24K) सोना/10 ग्राम (22K) सोना/10 ग्राम (18K) चांदी प्रति किलो नई दिल्ली ₹147,470 ₹135,181 ₹110,603 ₹234,890 मुंबई ₹147,720 ₹135,410 ₹110,790 ₹235,420 पटना 147,650 ₹135,346 ₹110,738 ₹235,170 जयपुर ₹147,710 ₹135,401 ₹110,783 ₹235,270 कानपुर ₹147,770 ₹135,456 ₹110,828 ₹235,360 लखनऊ ₹147,770 ₹135,456 ₹110,828 ₹235,360 भोपाल ₹147,880 ₹135,557 ₹110,910 ₹235,550 कोलकाता ₹146510 ₹134300 ₹109880 ₹2,50,000 चेन्‍नई ₹148360 ₹135990 ₹113690 ₹2,50,000

पिछले दिनों कैसा रहा बाजार का रुख?

बीते कुछ दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. हालांकि, समग्र रूप से दोनों धातुओं ने मजबूती का संकेत दिया है. बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक परिस्थितियां इसी तरह बनी रहीं तो आने वाले समय में कीमतों में और हलचल देखने को मिल सकती है.