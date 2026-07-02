Gold Silver Price Today 2 July 2026: आज क्या है सोने-चांदी का क्या दाम, चेक करें लेटेस्ट भाव

Gold Silver Price Today 2 July 2026 | Aaj Sone Chandi Ka Daam: सर्राफा बाजार में 2 जुलाई को सोने और चांदी की कीमतों ने अलग-अलग रुख दिखाया. जहां सोने के दाम में मामूली गिरावट देखने को मिली, वहीं चांदी ने तेजी के साथ निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींचा. घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों के संकेतों का असर दोनों की कीमतों पर साफ दिखाई दिया. विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां और निवेशकों का रुझान कीमती धातुओं की चाल तय कर रहे हैं.

आज के ताजा रेट (Gold Silver Price Today 2 July 2026)

अंतरराष्ट्रीय बाजार Comex में सोने की कीमत में 0.11 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद ये 4.40 डॉलर टूटकर 4,078 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया. दूसरी ओर चांदी 0.25 फीसदी की बढ़त के साथ 60.660 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करती नजर आई.

घरेलू वायदा बाजार MCX में भी सोने पर दबाव बना रहा. यहां सोना करीब 170 रुपये की गिरावट के साथ 1,44,260 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा. वहीं चांदी ने मजबूती दिखाई और करीब 1,155 रुपये की तेजी के साथ 2,31,539 रुपये प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई.

आपके शहर में गोल्ड के ताजा रेट (Gold Price Today 2 July 2026)

शहर आज का रेट (24 कैरेट/10 ग्राम) कल का रेट बदलाव पटना ₹1,40,820 ₹1,40,830 -₹10 रांची ₹1,40,770 ₹1,40,780 -₹10 लखनऊ ₹1,40,920 ₹1,40,930 -₹10 दिल्ली ₹1,40,920 ₹1,40,930 -₹10 मुंबई ₹1,40,770 ₹1,40,780 -₹10 कोलकाता ₹1,40,770 ₹1,40,780 -₹10 बेंगलुरु ₹1,40,770 ₹1,40,780 -₹10 चेन्नई ₹1,44,560 ₹1,44,570 -₹10

आपके शहर में चांदी के ताजा रेट (Silver Price Today 2 July 2026)

शहर आज का रेट (1 किलो) कल का रेट बदलाव पटना ₹2,40,100 ₹2,40,000 +₹100 रांची ₹2,40,100 ₹2,40,000 +₹100 लखनऊ ₹2,40,100 ₹2,40,000 +₹100 दिल्ली ₹2,40,100 ₹2,40,000 +₹100 मुंबई ₹2,40,100 ₹2,40,000 +₹100 कोलकाता ₹2,40,100 ₹2,40,000 +₹100 बेंगलुरु ₹2,40,100 ₹2,40,000 +₹100 चेन्नई ₹2,44,900 ₹2,44,800 +₹100

पहले आई थी जोरदार तेजी

बाजार में हाल ही में सोने और चांदी दोनों में तेज उछाल देखने को मिला था. अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन केविन वॉर्श के पहले सार्वजनिक संबोधन से पहले बुधवार शाम करीब 6 बजे दोनों धातुओं की कीमतों में अचानक तेजी दर्ज की गई थीय हालांकि इसके बाद बाजार ने फिर अलग-अलग दिशा पकड़ ली.

बड़े शहरों में क्या हैं भाव?

देश के मेन शहरों दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 1.44 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास बनी हुई है. वहीं 22 कैरेट सोना करीब 1.32 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के लेवल पर कारोबार कर रहा है. पिछले कुछ दिनों से कीमतों में मामूली उतार-चढ़ाव जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन बाजार अभी भी स्थिर रेंज में बना हुआ है.

अगर चांदी की बात करें तो इसमें मजबूती का रुख जारी है. मौजूदा समय में चांदी की कीमत 2.32 लाख से 2.34 लाख रुपये प्रति किलो के बीच बनी हुई है, जो हाल के दिनों की तुलना में बेहतर स्तर पर कारोबार कर रही है.