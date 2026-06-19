Gold Silver Price Today (19 June 2026): आज फिर लुढ़की चांदी, जानें सोने का दाम; चेक करें अपने शहर के लेटेस्ट भाव

Gold Silver Price Today (19 June 2026): भारतीय सर्राफा बाजार और वायदा कारोबार में सोने की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन भी सोना दबाव में नजर आया और बाजार खुलते ही इसके दामों में गिरावट दर्ज की गई. अंतरराष्ट्रीय संकेतों और घरेलू मांग में कमजोरी का असर सोने की चाल पर साफ दिखाई दे रहा है. चांदी के भाव में भी उतार चढ़ाव जारी है.

MCX पर सोना हुआ सस्ता

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने के अगस्त वायदा अनुबंध में तेज गिरावट दर्ज की गई. कारोबार के दौरान सोना 2,644 रुपये टूटकर 1,46,665 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया. इससे पहले पिछले सत्र में ये 1,49,309 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. गौरतलब है कि एक दिन पहले भी सोने में करीब 4,500 रुपये की बड़ी गिरावट देखने को मिली थी.

इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार शुक्रवार सुबह तक सोने का भाव 1,48,093 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया. वहीं, बुलियन बाजार के आंकड़ों में ये कीमत 1,49,660 रुपये प्रति 10 ग्राम रही. दूसरी ओर, गुडरिटर्न्स के मुताबिक 24 कैरेट सोने का रेट 1,51,250 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बना हुआ है.

जानिए आपके शहर में कितना है सोने का भाव

अगर आप सोने के आभूषण खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो खरीदारी से पहले अपने शहर के ताजा रेट जरूर जांच लें. नीचे 24, 22, 18 कैरेट सोने के नवीनतम दाम दिए गए हैं, जिनसे आपको सही कीमत पर खरीदारी करने में मदद मिलेगी.