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Gold Silver Price Today (19 June 2026): आज फिर लुढ़की चांदी, जानें सोने का दाम; चेक करें अपने शहर के लेटेस्ट भाव

Gold Silver Price Today (19 June 2026): आज अगर आप सोना-चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो पैसे इंवेस्ट करने से पहले आज का ताजा दाम जरूर चेक करें. आइए देखते हैं कि आपके शहर में कितना है सोने का दाम.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 19, 2026 10:26:50 AM IST

Gold Silver Price Today (19 June 2026): आज फिर लुढ़की चांदी, जानें सोने का दाम; चेक करें अपने शहर के लेटेस्ट भाव


Gold Silver Price Today (19 June 2026): भारतीय सर्राफा बाजार और वायदा कारोबार में सोने की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन भी सोना दबाव में नजर आया और बाजार खुलते ही इसके दामों में गिरावट दर्ज की गई. अंतरराष्ट्रीय संकेतों और घरेलू मांग में कमजोरी का असर सोने की चाल पर साफ दिखाई दे रहा है. चांदी के भाव में भी उतार चढ़ाव जारी है.

 MCX पर सोना हुआ सस्ता

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने के अगस्त वायदा अनुबंध में तेज गिरावट दर्ज की गई. कारोबार के दौरान सोना 2,644 रुपये टूटकर 1,46,665 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया. इससे पहले पिछले सत्र में ये 1,49,309 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. गौरतलब है कि एक दिन पहले भी सोने में करीब 4,500 रुपये की बड़ी गिरावट देखने को मिली थी.

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इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार शुक्रवार सुबह तक सोने का भाव 1,48,093 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया. वहीं, बुलियन बाजार के आंकड़ों में ये कीमत 1,49,660 रुपये प्रति 10 ग्राम रही. दूसरी ओर, गुडरिटर्न्स के मुताबिक 24 कैरेट सोने का रेट 1,51,250 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बना हुआ है.

 जानिए आपके शहर में कितना है सोने का भाव

अगर आप सोने के आभूषण खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो खरीदारी से पहले अपने शहर के ताजा रेट जरूर जांच लें. नीचे 24, 22, 18 कैरेट सोने के नवीनतम दाम दिए गए हैं, जिनसे आपको सही कीमत पर खरीदारी करने में मदद मिलेगी.

24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोना का आज का भाव (Aaj ka Gold Price 19 June 2026) | City wise Gold Price  

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
दिल्ली ₹151250 ₹138650 ₹113470
मुंबई ₹151100 ₹138500 ₹113320
कोलकाता ₹151100 ₹138500 ₹113320
चेन्नई ₹153060 ₹140300 ₹117500
पटना ₹151150 ₹138550 ₹113370
लखनऊ ₹151250 ₹138650 ₹113470
नोएडा ₹151250 ₹138650 ₹113470
इंदौर ₹151150 ₹138550 ₹113370
अहमदाबाद ₹151150 ₹138550 ₹113370
सूरत ₹151150 ₹138550 ₹113370
वडोदरा ₹151150 ₹138550 ₹113370
पुणे ₹151100 ₹138500 ₹113320
गुरुग्राम ₹151250 ₹138650 ₹113470
चंडीगढ़ ₹151250 ₹138650 ₹113470
जयपुर ₹151250 ₹138650 ₹113470
लुधियाना ₹151250 ₹138650 ₹113470
गुवाहाटी ₹151100 ₹138500 ₹113320
जलगांव ₹151100 ₹138500 ₹113320
मेरठ ₹151250 ₹138650 ₹113470
अयोध्या ₹151250 ₹138650 ₹113470
कानपुर ₹151250 ₹138650 ₹113470
गाजियाबाद ₹151250 ₹138650 ₹113470
नागपुर ₹151100 ₹138500 ₹113320
नासिक ₹151130 ₹138530 ₹113350
बैंगलोर ₹151100 ₹138500 ₹113320
भुवनेश्वर ₹151100 ₹138500 ₹113320
कटक ₹151100 ₹138500 ₹113320
केरल ₹151100 ₹138500 ₹113320
रायपुर ₹151100 ₹138500 ₹113320
हैदराबाद ₹151100 ₹138500 ₹113320

आज का चांदी का भाव Silver Price Today in India 19 June 2026

चांदी का भाव आज का  चांदी के दाम में आज भी उतार-चढ़ाव जारी है. बाजार खुलते ही भाव में गिरावट दिखी. MCX पर हालकल MCX पर चांदी ₹14,000 से ज्यादा टूट गई थी. आज फ्यूचर रेट 2.79% लुढ़ककर ₹6,628 कम हुआ और ₹2,30,944 प्रति किलो पर आ गया. बीते दिन ये ₹2,37,572 प्रति किलो पर बंद थी. बाकी रेट क्या हैंबुलियन मार्केट के हिसाब से चांदी अब ₹2,31,550 प्रति किलो चल रही है. गुडरिटर्न्स ₹2,60,000 प्रति किलो बता रहा है. वहीं IBJA ने शुक्रवार सुबह का भाव ₹2,40,191 प्रति किलो दिया था.

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