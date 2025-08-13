Home > व्यापार > Gold Silver Price Today: 13 अगस्त को सोने की कीमत बढ़ेगी या घटेगी? विशेषज्ञों ने बताई अंदर की बात

Gold Silver Price Today: 13 अगस्त को सोने की कीमत बढ़ेगी या घटेगी? विशेषज्ञों ने बताई अंदर की बात

Gold Silver Price Today: भारत में सोने की कीमतों में इस हफ्ते लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, 9 अगस्त से कीमतों में गिरावट जारी है। पिछले चार दिनों में, 100 ग्राम सोने की कीमतों में 19,100 रुपये और 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमतों में 1,910 रुपये की गिरावट आई है।

Published By: Sohail Rahman
Published: August 13, 2025 09:16:13 IST

Gold Rate in India (आज सोने की कीमत)
Gold Rate in India (आज सोने की कीमत)

Gold Rate In India: भारत में सोने की कीमतों में इस हफ्ते लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, 9 अगस्त से कीमतों में गिरावट जारी है। पिछले चार दिनों में, 100 ग्राम सोने की कीमतों में 19,100 रुपये और 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमतों में 1,910 रुपये की गिरावट आई है। वर्तमान में, 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की कीमतें क्रमशः 1,02,000 रुपये और 93,000 रुपये के स्तर से नीचे हैं। 13 अगस्त को भी मंदी का रुख जारी रहने की संभावना है।

सोने की कीमतों में आई गिरावट

12 अगस्त को 24 कैरेट के 100 ग्राम सोने की कीमतों में 8,800 रुपये की भारी गिरावट आई, जिसके बाद 11 अगस्त को 7,600 रुपये की गिरावट आई। 10 अगस्त को सोने की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन 9 अगस्त को 2,700 रुपये की गिरावट आई। कुल मिलाकर, 24 कैरेट के 100 ग्राम सोने की कीमतों में 19,100 रुपये की गिरावट आई। इस बीच, 10 ग्राम सोने की कीमत में 1,910 रुपये की गिरावट आई।

Petrol Diesel Price Today: 15 अगस्त से पहले पेट्रोल-डीजल हो जाएगी सस्ती, PM Modi 140 करोड़ लोगों को देंगे खास तोहफा!

वर्तमान में कितनी है सोने की कीमत?

वर्तमान में, 10 ग्राम सोने की कीमत 24 कैरेट में 1,01,400 रुपये, 22 कैरेट में 92,950 रुपये और 18 कैरेट में 76,050 रुपये है। इसके अलावा, 100 ग्राम सोने की कीमत 24 कैरेट में 10,14,000 रुपये, 22 कैरेट में 9,29,500 रुपये और 18 कैरेट में 7,60,500 रुपये है।

13 अगस्त को सोने की कीमत क्या रहेगी?

एलकेपी सिक्योरिटीज के वीपी रिसर्च एनालिस्ट कमोडिटी एंड करेंसी जतिन त्रिवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि, डॉलर की मजबूती ने बढ़त को सीमित रखा है, जबकि रुपये की चाल घरेलू रुझान को दिशा देगी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में कोई भी अप्रत्याशित बदलाव तीव्र अस्थिरता को जन्म दे सकता है, जिसमें कम आंकड़े सोने में तेजी को बढ़ावा देंगे और मजबूत प्रिंट दबाव बढ़ाएंगे।” इसके अलावा उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि, एमसीएक्स पर सोने के 99,800-1,01,200 रुपये और कॉमेक्स पर 3,340-3,375 डॉलर के दायरे में कारोबार करने की उम्मीद है।

Retail Inflation: देश के आम आदमी को राहत, पिछले 8 सालों में सबसे निचले स्तर पर पहुंची महंगाई

Tags: Gold Rate TodayGold Silver Price Today
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

देसी घी के ये फायदे, आपके चहरे को देंगे एक...

August 12, 2025

जानिए करी पत्ते के फायदे

August 12, 2025

अगर आप भी मोटापे से हैं परेशान , तो ये...

August 12, 2025

जानिए लो ब्लड प्रेशर होने पर क्या होता है?

August 12, 2025

क्या आपने कभी सोचा है किन चीजों के सेवन से...

August 12, 2025

रोज सुबह खाली पेट घी खाने से शरीर मे क्या...

August 12, 2025
Gold Silver Price Today: 13 अगस्त को सोने की कीमत बढ़ेगी या घटेगी? विशेषज्ञों ने बताई अंदर की बात

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Gold Silver Price Today: 13 अगस्त को सोने की कीमत बढ़ेगी या घटेगी? विशेषज्ञों ने बताई अंदर की बात

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Gold Silver Price Today: 13 अगस्त को सोने की कीमत बढ़ेगी या घटेगी? विशेषज्ञों ने बताई अंदर की बात
Gold Silver Price Today: 13 अगस्त को सोने की कीमत बढ़ेगी या घटेगी? विशेषज्ञों ने बताई अंदर की बात
Gold Silver Price Today: 13 अगस्त को सोने की कीमत बढ़ेगी या घटेगी? विशेषज्ञों ने बताई अंदर की बात
Gold Silver Price Today: 13 अगस्त को सोने की कीमत बढ़ेगी या घटेगी? विशेषज्ञों ने बताई अंदर की बात
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?