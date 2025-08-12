Home > व्यापार > Gold Silver Price Today: आसमान से सीधे पाताल पहुंची सोने-चांदी की कीमत, गिरावट देख बड़े-बड़े उद्योगपति भी रह गए हैरान

Gold Silver Price Today: आसमान से सीधे पाताल पहुंची सोने-चांदी की कीमत, गिरावट देख बड़े-बड़े उद्योगपति भी रह गए हैरान

Gold Silver Price Today: इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) की वेबसाइट के मुताबिक, सोमवार ( 11 अगस्त, 2025) को 24 कैरेट सोने की कीमत 99,957 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई, दूसरी तरफ चांदी की कीमत 1,13,501 रुपये प्रति किलो है।

August 12, 2025 08:59:47 IST

Gold Silver Price Today (सोने-चांदी की कीमत)
Gold Silver Price Today (सोने-चांदी की कीमत)

Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि, कभी सोने-चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिलता है तो फिर अगले ही दिन इनकी कीमतों में गिरावट देखने को मिल जाती है। कभी सोना महंगा हो जाता है तो कभी चांदी सस्ता हो जाता है। पिछले कुछ हफ्तों से यही सिलसिला जारी है। आज की कीमतों की बात करें तो एक बार फिर सोना एक लाख के पार पहुंच गया है। तो वहीं, चांदी पिछले कई दिनों से एक लाख के पार चल रहा है। लेकिन सोमवार (11 अगस्त, 2025) को सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है।

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) की वेबसाइट के मुताबिक, सोमवार ( 11 अगस्त, 2025) को 24 कैरेट सोने की कीमत 99,957 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई, दूसरी तरफ चांदी की कीमत 1,13,501 रुपये प्रति किलो है। शुक्रवार के मुकाबले सोमवार को सोना 985 रुपये सस्ता हो गया है, तो वहीं, चांदी 1231 रुपये हुआ सस्ता हो गया है। इसी तरह, सोने की गुणवत्ता के हिसाब से कीमतों में गिरावट देखने को मिली है।

22 कैरेट सोने की कीमत

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक, आज 995 शुद्धता वाले सोने की कीमत 99,557 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 916 (22 कैरेट) शुद्धता वाले सोने की कीमत 91,561 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 750 (18 कैरेट) शुद्धता वाला सोना 74,968 रुपये प्रति 10 ग्राम की दर से बिक रहा है। वहीं, 585 (14 कैरेट) शुद्धता वाले सोने की कीमत 58,475 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

घर बैठे ऐसे जानें कीमत

अगर आप घर बैठे सोने-चांदी का भाव जानना चाहते हैं तो इन 2 बेहद आसान तरीकों से सोने-चांदी के ताजा भाव जान सकते हैं। सबसे पहले आप आधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com पर जाकर रेट्स की जानकारी ले सकते हैं। दूसरा, आप नीचे दिए गए नंबर पर मिस्ड कॉल देकर भी रेट्स जान सकते हैं। इसके लिए आपको 8955664433 पर मिस्ड कॉल करना होगा। मिस्ड कॉल करने के तुरंत बाद आपको एसएमएस के जरिए रेट्स पता चल जाएंगे।

Gold Silver Price Today: आसमान से सीधे पाताल पहुंची सोने-चांदी की कीमत, गिरावट देख बड़े-बड़े उद्योगपति भी रह गए हैरान

Gold Silver Price Today: आसमान से सीधे पाताल पहुंची सोने-चांदी की कीमत, गिरावट देख बड़े-बड़े उद्योगपति भी रह गए हैरान

