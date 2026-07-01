Gold-Silver Price Today 1 July 2026: जुलाई के पहले दिन ही सस्ता हुआ गोल्ड, जानें आज कितने में मिला रहा सोना-चांदी

Gold-Silver Price Today 1 July 2026 | Aaj Ka Sone Ka Rate: जुलाई महीने के पहले ही दिन सर्राफा बाजार से राहत भरी खबर सामने आई है. लंबे समय से लगातार बढ़ रही सोने और चांदी की कीमतों पर आखिरकार ब्रेक लगा है. 1 जुलाई 2026 को दोनों कीमती धातुओं के दाम में गिरावट दर्ज की गई, जिससे ज्वेलरी खरीदने की योजना बना रहे लोगों और निवेशकों के चेहरे पर राहत देखने को मिल सकती है. बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल आई ये नरमी खरीदारी के लिहाज से फायदेमंद साबित हो सकती है.

आज कितना सस्ता हुआ सोना और चांदी?

आज के कारोबार में 24 कैरेट सोने की कीमत में लगभग 900 रुपये प्रति 10 ग्राम की कमी दर्ज की गई है. वहीं 22 कैरेट सोना भी करीब 700 से 800 रुपये तक सस्ता हुआ है. बीते दिन जहां 24 कैरेट गोल्ड का भाव करीब 1.45 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम था, वहीं आज ये घटकर लगभग 1.44 लाख रुपये के स्तर पर पहुंच गया है. दूसरी ओर चांदी की कीमत में भी करीब 2,000 रुपये प्रति किलो की गिरावट देखने को मिली है.

आज सोने का रेट (Gold Price Today 1 July 2026)

शहर 24 कैरेट सोना 22 कैरेट सोना 18 कैरेट सोना दिल्ली ₹140280 ₹128600 ₹105250 मुंबई ₹140130 ₹128450 ₹105100 कोलकाता ₹140130 ₹128450 ₹105100 चेन्नई ₹145080 ₹132990 ₹111240 पटना ₹140180 ₹128500 ₹105150 लखनऊ ₹140280 ₹128600 ₹105250 मेरठ ₹140280 ₹128600 ₹105250 अयोध्या ₹140280 ₹128600 ₹105250 कानपुर ₹140280 ₹128600 ₹105250 गाजियाबाद ₹140280 ₹128600 ₹105250 नोएडा ₹140280 ₹128600 ₹105250 गुरुग्राम ₹140280 ₹128600 ₹105250 चंडीगढ़ ₹140280 ₹128600 ₹105250 जयपुर ₹140280 ₹128600 ₹105250 लुधियाना ₹140280 ₹128600 ₹105250 गुवाहाटी ₹140130 ₹128450 ₹105100 इंदौर ₹140180 ₹128500 ₹105150 अहमदाबाद ₹140180 ₹128500 ₹105150 वडोदरा ₹140180 ₹128500 ₹105150 पुणे ₹140130 ₹128450 ₹105100 सूरत ₹140180 ₹128500 ₹105150 नागपुर ₹140130 ₹128450 ₹105100 नासिक ₹140160 ₹128480 ₹105130 बैंगलोर ₹140130 ₹128450 ₹105100

आज का चांदी का रेट (Silver Price Today 1 July 2026)

शहर 10 ग्राम चांदी का भाव 100 ग्राम चांदी का भाव 1 किलो चांदी का भाव दिल्ली ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 मुंबई ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 कोलकाता ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 चेन्नई ₹2,449 ₹24,490 ₹2,44,900 पटना ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 लखनऊ ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 मेरठ ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 अयोध्या ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 कानपुर ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 गाजियाबाद ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 नोएडा ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 गुरुग्राम ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 चंडीगढ़ ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 जयपुर ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 लुधियाना ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 गुवाहाटी ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 इंदौर ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 अहमदाबाद ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 वडोदरा ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 सूरत ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 नागपुर ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 पुणे ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 नासिक ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 बैंगलोर ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000

क्या इस समय खरीदारी करना फायदेमंद रहेगा?

अगर आप शादी, त्योहार या भविष्य के निवेश को ध्यान में रखकर सोना-चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो मौजूदा कीमतें आपके लिए बेहतर अवसर हो सकती हैं. लगातार तेजी के बाद बाजार में आई ये गिरावट खरीदारों को कुछ राहत जरूर दे रही है. हालांकि, निवेश का फैसला लेने से पहले बाजार के रुझान और कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव पर नजर बनाए रखना समझदारी होगी.