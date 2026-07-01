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Gold-Silver Price Today 1 July 2026: जुलाई के पहले दिन ही सस्ता हुआ गोल्ड, जानें आज कितने में मिला रहा सोना-चांदी

Gold-Silver Price Today 1 July 2026 | Aaj Ka Sone Ka Rate: 1 जुलाई 2026 को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई. 24 कैरेट सोना करीब 900 रुपये और चांदी लगभग 2,000 रुपये सस्ती हुई. शादी और निवेश के लिए यह खरीदारी का अच्छा मौका माना जा रहा है.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: July 1, 2026 10:01:55 AM IST

gold silver price today 1 july 2026
gold silver price today 1 july 2026


Gold-Silver Price Today 1 July 2026 | Aaj Ka Sone Ka Rate: जुलाई महीने के पहले ही दिन सर्राफा बाजार से राहत भरी खबर सामने आई है. लंबे समय से लगातार बढ़ रही सोने और चांदी की कीमतों पर आखिरकार ब्रेक लगा है. 1 जुलाई 2026 को दोनों कीमती धातुओं के दाम में गिरावट दर्ज की गई, जिससे ज्वेलरी खरीदने की योजना बना रहे लोगों और निवेशकों के चेहरे पर राहत देखने को मिल सकती है. बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल आई ये नरमी खरीदारी के लिहाज से फायदेमंद साबित हो सकती है.

 आज कितना सस्ता हुआ सोना और चांदी?

आज के कारोबार में 24 कैरेट सोने की कीमत में लगभग 900 रुपये प्रति 10 ग्राम की कमी दर्ज की गई है. वहीं 22 कैरेट सोना भी करीब 700 से 800 रुपये तक सस्ता हुआ है. बीते दिन जहां 24 कैरेट गोल्ड का भाव करीब 1.45 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम था, वहीं आज ये घटकर लगभग 1.44 लाख रुपये के स्तर पर पहुंच गया है. दूसरी ओर चांदी की कीमत में भी करीब 2,000 रुपये प्रति किलो की गिरावट देखने को मिली है.

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आज सोने का रेट (Gold Price Today 1 July 2026)

शहर 24 कैरेट सोना 22 कैरेट सोना 18 कैरेट सोना
दिल्ली ₹140280 ₹128600 ₹105250
मुंबई ₹140130 ₹128450 ₹105100
कोलकाता ₹140130 ₹128450 ₹105100
चेन्नई ₹145080 ₹132990 ₹111240
पटना ₹140180 ₹128500 ₹105150
लखनऊ ₹140280 ₹128600 ₹105250
मेरठ ₹140280 ₹128600 ₹105250
अयोध्या ₹140280 ₹128600 ₹105250
कानपुर ₹140280 ₹128600 ₹105250
गाजियाबाद ₹140280 ₹128600 ₹105250
नोएडा ₹140280 ₹128600 ₹105250
गुरुग्राम ₹140280 ₹128600 ₹105250
चंडीगढ़ ₹140280 ₹128600 ₹105250
जयपुर ₹140280 ₹128600 ₹105250
लुधियाना ₹140280 ₹128600 ₹105250
गुवाहाटी ₹140130 ₹128450 ₹105100
इंदौर ₹140180 ₹128500 ₹105150
अहमदाबाद ₹140180 ₹128500 ₹105150
वडोदरा ₹140180 ₹128500 ₹105150
पुणे ₹140130 ₹128450 ₹105100
सूरत ₹140180 ₹128500 ₹105150
नागपुर ₹140130 ₹128450 ₹105100
नासिक ₹140160 ₹128480 ₹105130
बैंगलोर ₹140130 ₹128450 ₹105100

 आज का चांदी का रेट (Silver Price Today 1 July 2026)

शहर 10 ग्राम चांदी का भाव 100 ग्राम चांदी का भाव 1 किलो चांदी का भाव
दिल्ली ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
मुंबई ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
कोलकाता ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
चेन्नई ₹2,449 ₹24,490 ₹2,44,900
पटना ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
लखनऊ ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
मेरठ ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
अयोध्या ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
कानपुर ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
गाजियाबाद ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
नोएडा ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
गुरुग्राम ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
चंडीगढ़ ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
जयपुर ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
लुधियाना ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
गुवाहाटी ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
इंदौर ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
अहमदाबाद ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
वडोदरा ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
सूरत ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
नागपुर ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
पुणे ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
नासिक ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
बैंगलोर ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000

क्या इस समय खरीदारी करना फायदेमंद रहेगा?

अगर आप शादी, त्योहार या भविष्य के निवेश को ध्यान में रखकर सोना-चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो मौजूदा कीमतें आपके लिए बेहतर अवसर हो सकती हैं. लगातार तेजी के बाद बाजार में आई ये गिरावट खरीदारों को कुछ राहत जरूर दे रही है. हालांकि, निवेश का फैसला लेने से पहले बाजार के रुझान और कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव पर नजर बनाए रखना समझदारी होगी.

 

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