Gold-Silver Price Today 1 July 2026: जुलाई के पहले दिन ही सस्ता हुआ गोल्ड, जानें आज कितने में मिला रहा सोना-चांदी

Gold-Silver Price Today 1 July 2026 | Aaj Ka Sone Ka Rate: जुलाई महीने के पहले ही दिन सर्राफा बाजार से राहत भरी खबर सामने आई है. लंबे समय से लगातार बढ़ रही सोने और चांदी की कीमतों पर आखिरकार ब्रेक लगा है. 1 जुलाई 2026 को दोनों कीमती धातुओं के दाम में गिरावट दर्ज की गई, जिससे ज्वेलरी खरीदने की योजना बना रहे लोगों और निवेशकों के चेहरे पर राहत देखने को मिल सकती है. बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल आई ये नरमी खरीदारी के लिहाज से फायदेमंद साबित हो सकती है.
आज कितना सस्ता हुआ सोना और चांदी?
आज के कारोबार में 24 कैरेट सोने की कीमत में लगभग 900 रुपये प्रति 10 ग्राम की कमी दर्ज की गई है. वहीं 22 कैरेट सोना भी करीब 700 से 800 रुपये तक सस्ता हुआ है. बीते दिन जहां 24 कैरेट गोल्ड का भाव करीब 1.45 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम था, वहीं आज ये घटकर लगभग 1.44 लाख रुपये के स्तर पर पहुंच गया है. दूसरी ओर चांदी की कीमत में भी करीब 2,000 रुपये प्रति किलो की गिरावट देखने को मिली है.
आज सोने का रेट (Gold Price Today 1 July 2026)
|शहर
|24 कैरेट सोना
|22 कैरेट सोना
|18 कैरेट सोना
|दिल्ली
|₹140280
|₹128600
|₹105250
|मुंबई
|₹140130
|₹128450
|₹105100
|कोलकाता
|₹140130
|₹128450
|₹105100
|चेन्नई
|₹145080
|₹132990
|₹111240
|पटना
|₹140180
|₹128500
|₹105150
|लखनऊ
|₹140280
|₹128600
|₹105250
|मेरठ
|₹140280
|₹128600
|₹105250
|अयोध्या
|₹140280
|₹128600
|₹105250
|कानपुर
|₹140280
|₹128600
|₹105250
|गाजियाबाद
|₹140280
|₹128600
|₹105250
|नोएडा
|₹140280
|₹128600
|₹105250
|गुरुग्राम
|₹140280
|₹128600
|₹105250
|चंडीगढ़
|₹140280
|₹128600
|₹105250
|जयपुर
|₹140280
|₹128600
|₹105250
|लुधियाना
|₹140280
|₹128600
|₹105250
|गुवाहाटी
|₹140130
|₹128450
|₹105100
|इंदौर
|₹140180
|₹128500
|₹105150
|अहमदाबाद
|₹140180
|₹128500
|₹105150
|वडोदरा
|₹140180
|₹128500
|₹105150
|पुणे
|₹140130
|₹128450
|₹105100
|सूरत
|₹140180
|₹128500
|₹105150
|नागपुर
|₹140130
|₹128450
|₹105100
|नासिक
|₹140160
|₹128480
|₹105130
|बैंगलोर
|₹140130
|₹128450
|₹105100
आज का चांदी का रेट (Silver Price Today 1 July 2026)
|शहर
|10 ग्राम चांदी का भाव
|100 ग्राम चांदी का भाव
|1 किलो चांदी का भाव
|दिल्ली
|₹2,350
|₹23,500
|₹2,35,000
|मुंबई
|₹2,350
|₹23,500
|₹2,35,000
|कोलकाता
|₹2,350
|₹23,500
|₹2,35,000
|चेन्नई
|₹2,449
|₹24,490
|₹2,44,900
|पटना
|₹2,350
|₹23,500
|₹2,35,000
|लखनऊ
|₹2,350
|₹23,500
|₹2,35,000
|मेरठ
|₹2,350
|₹23,500
|₹2,35,000
|अयोध्या
|₹2,350
|₹23,500
|₹2,35,000
|कानपुर
|₹2,350
|₹23,500
|₹2,35,000
|गाजियाबाद
|₹2,350
|₹23,500
|₹2,35,000
|नोएडा
|₹2,350
|₹23,500
|₹2,35,000
|गुरुग्राम
|₹2,350
|₹23,500
|₹2,35,000
|चंडीगढ़
|₹2,350
|₹23,500
|₹2,35,000
|जयपुर
|₹2,350
|₹23,500
|₹2,35,000
|लुधियाना
|₹2,350
|₹23,500
|₹2,35,000
|गुवाहाटी
|₹2,350
|₹23,500
|₹2,35,000
|इंदौर
|₹2,350
|₹23,500
|₹2,35,000
|अहमदाबाद
|₹2,350
|₹23,500
|₹2,35,000
|वडोदरा
|₹2,350
|₹23,500
|₹2,35,000
|सूरत
|₹2,350
|₹23,500
|₹2,35,000
|नागपुर
|₹2,350
|₹23,500
|₹2,35,000
|पुणे
|₹2,350
|₹23,500
|₹2,35,000
|नासिक
|₹2,350
|₹23,500
|₹2,35,000
|बैंगलोर
|₹2,350
|₹23,500
|₹2,35,000
क्या इस समय खरीदारी करना फायदेमंद रहेगा?
अगर आप शादी, त्योहार या भविष्य के निवेश को ध्यान में रखकर सोना-चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो मौजूदा कीमतें आपके लिए बेहतर अवसर हो सकती हैं. लगातार तेजी के बाद बाजार में आई ये गिरावट खरीदारों को कुछ राहत जरूर दे रही है. हालांकि, निवेश का फैसला लेने से पहले बाजार के रुझान और कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव पर नजर बनाए रखना समझदारी होगी.