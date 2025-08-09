Home > व्यापार > Gold Silver Price Today: रक्षाबंधन के दिन सोने-चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल, आम आदमी की पहुंच से लगातार दूर हो रहा गोल्ड-सिल्वर

Gold Silver Price Today: इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) की वेबसाइट के मुताबिक, शनिवार (09 अगस्त, 2025) को 24 कैरेट सोने की कीमत 1,00,942 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई, दूसरी तरफ चांदी की कीमत 1,14,732 रुपये प्रति किलो है।

Published By: Sohail Rahman
Published: August 9, 2025 10:44:01 IST

Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि, कभी सोने-चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिलता है तो फिर अगले ही दिन इनकी कीमतों में गिरावट देखने को मिल जाती है। कभी सोना महंगा हो जाता है तो कभी चांदी सस्ता हो जाता है। पिछले कुछ हफ्तों से यही सिलसिला जारी है। आज की कीमतों की बात करें तो एक बार फिर सोना एक लाख के पार पहुंच गया है। तो वहीं, चांदी पिछले कई दिनों से एक लाख के पार चल रहा है। सोमवार से लेकर शुक्रवार की बात करें तो एक बार फिर सोने-चांदी की कीमतों में वृद्धि देखने को मिल रही है।

आज सोने-चांदी की कीमत

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) की वेबसाइट के मुताबिक, शनिवार (09 अगस्त, 2025) को 24 कैरेट सोने की कीमत 1,00,942 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई, दूसरी तरफ चांदी की कीमत 1,14,732 रुपये प्रति किलो है। गुरुवार के मुकाबले शुक्रवार को सोना 239 रुपये महंगा हो गया है, तो वहीं, चांदी 518 रुपये सस्ता हो गया है। गुरुवार को चांदी की कीमत 1,15,250 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई थी। जोकि शुक्रवार को मामूली गिरावट के साथ 1,14,732 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। इसी तरह सोने की गुणवत्ता के हिसाब से कीमतों में वृद्धि देखने को मिली है।

22 कैरेट सोने की कीमत

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक, आज 995 शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,00,538 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 916 (22 कैरेट) शुद्धता वाले सोने की कीमत 92,463 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 750 (18 कैरेट) शुद्धता वाला सोना 75,707 रुपये प्रति 10 ग्राम की दर से बिक रहा है। वहीं, 585 (14 कैरेट) शुद्धता वाले सोने की कीमत 59,051 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

घर बैठे ऐसे जानें कीमत

अगर आप घर बैठे सोने-चांदी का भाव जानना चाहते हैं तो इन 2 बेहद आसान तरीकों से सोने-चांदी के ताजा भाव जान सकते हैं। सबसे पहले आप आधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com पर जाकर रेट्स की जानकारी ले सकते हैं। दूसरा, आप नीचे दिए गए नंबर पर मिस्ड कॉल देकर भी रेट्स जान सकते हैं। इसके लिए आपको 8955664433 पर मिस्ड कॉल करना होगा। मिस्ड कॉल करने के तुरंत बाद आपको एसएमएस के जरिए रेट्स पता चल जाएंगे।

