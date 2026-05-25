Gold Silver Price: गोल्ड-सिल्वर में जबरदस्त उछाल, ट्रंप के एक बयान ने बदल दिया पूरा खेल

Gold Silver Price: डॉलर में गिरावट और तेल की कीमतों में नरमी की वजह से सोमवार को सोने और चांदी की कीमतों में तेज़ी आई. तेल की कीमतों में नरमी US और ईरान के बीच शांति समझौते की नई उम्मीदों की वजह से आई, जिससे ग्लोबल सप्लाई में रुकावटों को लेकर मार्केट का सेंटिमेंट बेहतर हुआ. इंटरनेशनल मार्केट में, स्पॉट गोल्ड दिन के दौरान 1 परसेंट से ज़्यादा बढ़कर लगभग $4,565 प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा था, जबकि स्पॉट सिल्वर 3 परसेंट से ज़्यादा बढ़कर लगभग $78 प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा था. डॉलर इंडेक्स पूरे दिन नीचे रहा, जिससे सोने को सपोर्ट मिला.

घरेलू कमोडिटी मार्केट में, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर जून का गोल्ड फ्यूचर्स स्थिर रहा, जो आखिरी बार ₹1,59,325 प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सबसे एक्टिव सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट 1.7 परसेंट बढ़कर ₹2,76,500 प्रति किलोग्राम हो गया. MCX की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट की कीमतों से संकेत लेती हैं.

सोने की कीमतों में सुधार

तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के निशान से नीचे आ गईं. शनिवार को US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच एक एग्रीमेंट “लगभग फाइनल हो गया है.” उन्होंने आगे कहा कि होर्मुज स्ट्रेट, जो एक ज़रूरी ट्रेड रूट है, जल्द ही फिर से खुल सकता है. उनके बयान से सोने को पिछले हफ़्ते के नुकसान से उबरने में मदद मिली, क्योंकि इससे महंगाई का डर कम हुआ और दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों की सख्त मॉनेटरी पॉलिसी की उम्मीदें कम हुईं.

KCM ट्रेड के चीफ मार्केट एनालिस्ट टिम वॉटरर ने रॉयटर्स को बताया कि ट्रंप ईरान के साथ किसी तरह के एग्रीमेंट की मार्केट उम्मीदें बढ़ा रहे थे जिससे होर्मुज स्ट्रेट फिर से खुल सकता है. इस संभावना ने तेल की कीमतों पर असर डाला है और नतीजतन महंगाई के नज़रिए से सोने को काफी सहारा मिला है.

संभावित शांति समझौते की नई उम्मीदों के बावजूद, मार्केट का सेंटिमेंट सतर्क बना हुआ है. रविवार को, US मीडिया आउटलेट एक्सियोस ने बताया कि व्हाइट हाउस को एग्रीमेंट को मंज़ूरी देने में “कुछ और दिन” लग सकते हैं.

दिसंबर में हो सकती है इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी

ट्रेडर्स ने दिसंबर के आखिर में US फेडरल रिजर्व द्वारा इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी की उम्मीदें बढ़ा दी हैं, और फिलहाल, सेंट्रल बैंक को किसी भी रेट कट की उम्मीद नहीं है. लंबे समय में, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट से बॉन्ड और करेंसी जैसे इंटरेस्ट वाले एसेट्स की अपील बढ़ जाती है, जिसका कीमती मेटल्स पर बुरा असर पड़ता है.

शुक्रवार को, केविन वार्श ने जेरोम पॉवेल की जगह US फेडरल रिजर्व के नए चेयरमैन के तौर पर शपथ ली. वार्श अपनी सख्त पॉलिसी के लिए जाने जाते हैं. आगे के संकेतों के लिए, मार्केट US GDP डेटा और वेस्ट एशिया में चल रहे संघर्ष पर नज़र रखेंगे. मेमोरियल डे के लिए आज US मार्केट बंद हैं. आज की रिकवरी के बावजूद, 28 फरवरी को मिडिल ईस्ट में तनाव शुरू होने के बाद से सोने की कीमतें लगभग 13% नीचे हैं.