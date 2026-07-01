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सोना-चांदी खरीदने का आ गया सही समय, बढ़ेंगे या फिर गिरेंगे दाम? क्या कहते हैं एक्सपर्ट

Gold Silver Price Hike 2026: पिछले 6 महीने के दौरान सोना 20 प्रतिशत और चांदी के दाम 43 प्रतिशत तक कम हुए हैं.

By: JP Yadav | Published: July 1, 2026 2:40:29 PM IST

सोना-चांदी खरीदने का आ गया सही समय, बढ़ेंगे या फिर गिरेंगे दाम? क्या कहते हैं एक्सपर्ट
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सोना और चांदी में निवेश को सदियों से सुरक्षित और बेहतर विकल्प माना जाता रहा है. यही वजह है कि भारतीय निवेशक जेवरात (गहने) खरीदने के साथ-साथ सोना-चांदी खरीदने को प्राथमिकता देते हैं. पिछले करीब एक साल के दौरान सोना और चांदी के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली. खासतौर से दिसंबर, 2025 तक सोना और चांदी के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली. इसके बाद जनवरी और फरवरी में सोने और चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली.

ताजा अपडेट के मुताबिक, जनवरी, 2026 से जून, 2026 तक सोने और चांदी के दामों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. इसी साल 29 जनवरी के रिकॉर्ड स्तर से सोना करीब 20 प्रतिशत और चांदी के दामों में 43 तक की गिरावट दर्ज की गई है. ऐसे क्या अभी सोना और चांदी में निवेश करना सही होगा या फिर इंतजार करने बेहतर विकल्प है. इस पर एक्सपर्ट क्या कहते हैं?

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जानकारों का कहना है कि इस सप्ताह सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट पाई गई. चांदी की कीमत 15432 कम होकर 2.17 लाख प्रति किलोग्राम पहुंच गई. इस तरह सोना प्रति किलोग्राम 5097 सस्ता हुआ. सोने-चांदी के दाम में इस हफ्ते गिरावट रही. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के आंकड़े बताते हैं कि 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 5,097 रुपये गिरकर 1.40 लाख रुपये पर पहुंच गया है. इससे पहले यह पिछले सप्ताह 20 जून को 1.45 लाख रुपये पर था.  वहीं, चांदी की कीमत 2.32 लाख रुपये किलो से गिरकर 2.17 लाख रुपये पर पहुंच गई. इस तरह चांदी कीमत में 15,432 रुपये की गिरावट दर्ज की गई. 

सोना-चांदी की कीमत बढ़ेगी!

केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया की मानें तो शॉर्ट टर्म में Exchange Traded Fund (ETF) से निकासी और दामों में बीच-बीच में उतार-चढ़ाव के चलते सोने में 2 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक और गिरावट आने के आसार हैं.  अजय केडिया का यहां तक मानना है कि 2026 के अंत तक यानी नवंबर-दिसंबर के दौरान सोने और चांदी के दामों में 12 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक की तेजी आने की उम्मीद है. 

 

Tags: gold price hike
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