Home > व्यापार > Gold Silver Price Today: सोना हुआ सस्ता, चांदी ने दिखाया जोर! जानें आज के गोल्ड-सिल्वर का लेटेस्ट दाम

Gold Silver Price Today: सोना हुआ सस्ता, चांदी ने दिखाया जोर! जानें आज के गोल्ड-सिल्वर का लेटेस्ट दाम

Gold Silver Price Today | Gold Sliver Rate Today| Aaj Ka Sone Chandi Ka Bhav: पूरे हफ़्ते सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव रहा है. आज 19 फरवरी को MCX पर सोने की कीमतों में ₹20 प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है. जबकि चांदी की कीमतों में ₹149 प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई. सोने की कीमतें ₹155,741 प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रही थीं.

By: Mohammad Nematullah | Last Updated: February 19, 2026 12:20:28 PM IST

जानें आज के गोल्ड-सिल्वर का लेटेस्ट दाम
जानें आज के गोल्ड-सिल्वर का लेटेस्ट दाम


Gold Silver Price Today | Gold Sliver Rate Today| Aaj Ka Sone Chandi Ka Bhav: पूरे हफ़्ते सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव रहा है. आज 19 फरवरी को MCX पर सोने की कीमतों में ₹20 प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है. जबकि चांदी की कीमतों में ₹149 प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई. सोने की कीमतें ₹155,741 प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रही थीं, जबकि चांदी की कीमतें ₹244,417 प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही थी.

You Might Be Interested In

स्पॉट गोल्ड की कीमतों में थोड़ी गिरावट आई और यह $4,980 के आसपास ट्रेड कर रही है, जो अभी भी $5,000 के निशान से नीचे है. इस बीच एशियाई बाज़ार में स्पॉट सिल्वर की कीमतों में सुधार हुआ और यह लगभग $76 प्रति औंस पर वापस आ गई है.

Delhi weather Today: आंधी, तूफान और बारिश की एंट्री! दिल्ली-NCR में कितने दिन सताएगी ठंड, IMD का अलर्ट

अलग-अलग शहरों में सोने और चांदी के रेट

आज दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,54,340 प्रति 10 ग्राम है. लखनऊ, जयपुर, मुंबई और बेंगलुरु में भी यही रेट देखे जा रहे है. हैदराबाद में 24 कैरेट सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम ₹1,54,190 तक पहुंच गई है. पटना और अहमदाबाद में यह ₹1,54,240 है. इसके अलावा चार दिनों में एक किलोग्राम चांदी ₹20,100 सस्ती हो गई है. आज 19 फरवरी को दिल्ली में चांदी का भाव ₹2,54,900 प्रति किलोग्राम है, जो पिछले दिन से ₹100 कम है. मुंबई और कोलकाता में भी चांदी इसी भाव पर बिक रही है, जबकि चेन्नई में भाव ₹2,59,900 प्रति किलोग्राम है. इसका मतलब है कि चेन्नई में चारों बड़े शहरों में सबसे ज़्यादा भाव दर्ज किए गए है.

You Might Be Interested In

Aaj Ka Love Rashifal 19 Feb 2026: वृषभ, मिथुन, कन्या और मकर राशि के लोग करेंगे रोमांस, किसकी होगी शादी पक्की; यहां

सोने पर एक्सपर्ट की राय

मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन बुलियन ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) ने 18 फरवरी को शाम 6:30 बजे रेट सेशन में सोने का स्टैंडर्ड भाव ₹1,51,963 प्रति 10 ग्राम तय किया है. जो पिछले बंद भाव से 0.51 प्रतिशत ज़्यादा है. ये रेट्स रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स (SGB) की वैल्यू तय करने का आधार बनते हैं, जिन्हें पिछले हफ़्ते के एवरेज क्लोजिंग प्राइस के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है.

LKP सिक्योरिटीज में VP रिसर्च एनालिस्ट (कमोडिटी और करेंसी) जतीन त्रिवेदी ने कहा कि सोने में अभी का ट्रेंड अभी भी कमज़ोर लग रहा है, क्योंकि यह “लोअर हाई” और “लोअर लो” का पैटर्न बना रहा है. उनके अनुसार CME पर $5,000 से ऊपर का एक मजबूत ब्रेकआउट ही इस कमज़ोरी को खत्म कर सकता है और बुलिश ट्रेंड को फिर से शुरू कर सकता है. अभी सोने के लिए तुरंत सपोर्ट लगभग ₹148,000 है, जबकि ₹155,000 पर मज़बूत रेजिस्टेंस बना हुआ है. 18 फरवरी को जारी ऑगमोंट बुलियन की एक रिपोर्ट के अनुसार सोने की कीमतें गिरीं क्योंकि इन्वेस्टर्स की सेफ हेवन के लिए पसंद कम हो गई. जियोपॉलिटिकल टेंशन हाल ही में कुछ हद तक स्टेबल हुए हैं, जिससे कीमती मेटल्स में हेजिंग इन्वेस्टमेंट की जरूरत कम हो गई है. नतीजतन कुछ इन्वेस्टर्स ने हाल की रैली के बाद प्रॉफ़िट बुक करना पसंद किया है.

Nepotism Bollywood: कॉन्ट्रैक्ट के बाद भी इस फिल्म से बाहर हुईं प्रियंका चोपड़ा, कई बार किया गया रिप्लेस, लेकिन नहीं मा

You Might Be Interested In
Tags: Commodity Market UpdateGold Price TodayGold Silver Surgehome-hero-pos-3Precious Metals RallySilver Price Today
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खाली पेट बड़ी इलायची खाने के अनगिनत फायदे

February 18, 2026

आप भी बदलना चाहते हैं वोटर ID कार्ड में एड्रेस,...

February 18, 2026

दिखना है सबसे हटके? इस रमजान पहनें एक से बढ़कर...

February 17, 2026

Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण के समय न करें ये...

February 17, 2026

सिर्फ मगरमच्छ ही नहीं, ये 4 जानवर भी पानी-जमीन पर...

February 17, 2026

इतने महीनों के अंदर बदल लें अपना टूथब्रश

February 16, 2026
Gold Silver Price Today: सोना हुआ सस्ता, चांदी ने दिखाया जोर! जानें आज के गोल्ड-सिल्वर का लेटेस्ट दाम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Gold Silver Price Today: सोना हुआ सस्ता, चांदी ने दिखाया जोर! जानें आज के गोल्ड-सिल्वर का लेटेस्ट दाम
Gold Silver Price Today: सोना हुआ सस्ता, चांदी ने दिखाया जोर! जानें आज के गोल्ड-सिल्वर का लेटेस्ट दाम
Gold Silver Price Today: सोना हुआ सस्ता, चांदी ने दिखाया जोर! जानें आज के गोल्ड-सिल्वर का लेटेस्ट दाम
Gold Silver Price Today: सोना हुआ सस्ता, चांदी ने दिखाया जोर! जानें आज के गोल्ड-सिल्वर का लेटेस्ट दाम