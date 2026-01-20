Aaj Ka Sona Chandi Bhav 20 January 2026:  सोने के दामों में आई गिरावट, जानिये कहां पहुंची चांदी की कीमत; फटाफट कर लें नोट

Aaj Ka Sona Chandi Bhav 20 January 2026: सुरक्षित निवेश के लिहाज से भारतीयों की पहली पसंद बना सोना-चांदी कीमतों के लिहाज से नए-नए रिकॉर्ड बना रहा है. साल 2026 की शुरुआत से ही सोने-चांदी के दामों में बढ़ोतरी शुरू हो गई थी. सोना-चांदी की कीमतों में बीच-बीच में हल्की गिरावट के साथ तेजी से बढ़ोतरी जारी है. मंगलवार (20 जनवरी, 2026) को भी बाजार खुलते ही सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में इजाफा देखा गया. मंगलवार को 24 कैरेट गोल्ड का रेट 14,625 रुपये प्रति ग्राम पर पहुंच गया. सोमवार की तुलना में यह 1 रुपये ज्यादा है. यह बेहद मामूली बढ़ोतरी है. बताया जा रहा है कि दोपहर में या फिर इसके बाद सोने की कीमतें बढ़ सकती हैं. वहीं, 22 कैरेट सोने का दाम 13,406 रुपये प्रति ग्राम है. इसमें भी 1 रुपये की हल्की बढ़त देखी गई है. सोने के दाम 3-4 दिन से ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं.

भारतीय सराफा बाजार में मंगलवार को 24 कैरेट सोना 1,46,250 रुपये है, जबकि चांदी 3,05,100 रुपये पर पहुंच गई है. उधर, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया (MCX) के मुताबिक, पिछले दिनों सोने की कीमत 1,47,757 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई थी, वहीं चांदी की कीमत 3,10,151 रुपये प्रति किलो पर रही. इस तरह चांदी की कीमत 3,20,000 रुपये के पास आ गई है. सोने की बात करें तो 24 कैरेट सोने की कीमत 1,46,250 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि 22 कैरेट का भाव 1,34,060 रुपये प्रति 10 ग्राम हैं. इसके बाद अगर 18 कैरेट सोने पर गौर करें तो यह 1,09,690 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. वहीं, चांदी की स्थानीय कीमत 3,15,100 रुपये प्रति किलो पर रही.