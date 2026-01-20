Home > व्यापार > Aaj Ka Sona Chandi Bhav 20 January 2026:  सोने के दामों में आई गिरावट, जानिये कहां पहुंची चांदी की कीमत; फटाफट कर लें नोट

Aaj Ka Sona Chandi Bhav 20 January 2026:  सोने के दामों में आई गिरावट, जानिये कहां पहुंची चांदी की कीमत; फटाफट कर लें नोट

Aaj Ka Sona Chandi Bhav 20 January 2026: सोने और चांदी की कीमतों में मंगलवार (20, जनवरी, 2026) को भी तेजी जारी है. सोना से ज्यादा चांदी के दामों तेजी से संभावना है.

By: JP Yadav | Published: January 20, 2026 11:27:43 AM IST

सोने और चांदी की कीमतों में मंगलवार (20, जनवरी, 2026) को भी तेजी जारी है. सोना से ज्यादा चांदी के दामों तेजी से संभावना है.
सोने और चांदी की कीमतों में मंगलवार (20, जनवरी, 2026) को भी तेजी जारी है. सोना से ज्यादा चांदी के दामों तेजी से संभावना है.


Aaj Ka Sona Chandi Bhav 20 January 2026:  सुरक्षित निवेश के लिहाज से भारतीयों की पहली पसंद बना सोना-चांदी कीमतों के लिहाज से नए-नए रिकॉर्ड बना रहा है. साल 2026 की शुरुआत से ही सोने-चांदी के दामों में बढ़ोतरी शुरू हो गई थी. सोना-चांदी की कीमतों में बीच-बीच में हल्की गिरावट के साथ तेजी से बढ़ोतरी जारी है. मंगलवार (20 जनवरी, 2026) को भी बाजार खुलते ही  सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में इजाफा देखा गया. मंगलवार को 24 कैरेट गोल्ड का रेट 14,625 रुपये प्रति ग्राम पर पहुंच गया. सोमवार की तुलना में यह 1 रुपये ज्यादा है. यह बेहद मामूली बढ़ोतरी है. बताया जा रहा है कि दोपहर में या फिर इसके बाद सोने की कीमतें बढ़ सकती हैं. वहीं, 22 कैरेट सोने का दाम 13,406 रुपये प्रति ग्राम है. इसमें भी 1 रुपये की हल्की बढ़त देखी गई है. सोने के दाम 3-4 दिन से ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं. 

You Might Be Interested In

भारतीय सराफा बाजार में मंगलवार को 24 कैरेट सोना 1,46,250 रुपये है, जबकि चांदी 3,05,100 रुपये पर पहुंच गई है. उधर, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया (MCX) के मुताबिक, पिछले दिनों सोने की कीमत 1,47,757 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई थी, वहीं चांदी की कीमत 3,10,151 रुपये प्रति किलो पर रही. इस तरह चांदी की कीमत 3,20,000 रुपये के पास आ गई है. सोने की बात करें तो 24 कैरेट सोने की कीमत 1,46,250 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि 22 कैरेट का भाव 1,34,060 रुपये प्रति 10 ग्राम हैं. इसके बाद अगर 18 कैरेट सोने पर गौर करें तो यह 1,09,690 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया.  वहीं, चांदी की स्थानीय कीमत 3,15,100 रुपये प्रति किलो पर रही. 

You Might Be Interested In
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अलीबाग में 10 शानदार सेलिब्रिटी हॉलिडे होम, यहां देखें

January 17, 2026

रेड कार्पेट की ‘महारानी’ बनीं नोरा फतेही, अपने कातिलाना अंदाज...

January 17, 2026

रकुल प्रीत सिंह ने सिखाया कैसे सहज स्टाइल से जीतें...

January 17, 2026

ऑयली स्किन के लिए नियासिनमाइड, क्या यह सच में काम...

January 16, 2026

मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने का यहां जानें सही तरीका

January 16, 2026

सावधान! आपकी ये रोजाना की आदतें बालों की ग्रोथ को...

January 16, 2026
Aaj Ka Sona Chandi Bhav 20 January 2026:  सोने के दामों में आई गिरावट, जानिये कहां पहुंची चांदी की कीमत; फटाफट कर लें नोट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Aaj Ka Sona Chandi Bhav 20 January 2026:  सोने के दामों में आई गिरावट, जानिये कहां पहुंची चांदी की कीमत; फटाफट कर लें नोट
Aaj Ka Sona Chandi Bhav 20 January 2026:  सोने के दामों में आई गिरावट, जानिये कहां पहुंची चांदी की कीमत; फटाफट कर लें नोट
Aaj Ka Sona Chandi Bhav 20 January 2026:  सोने के दामों में आई गिरावट, जानिये कहां पहुंची चांदी की कीमत; फटाफट कर लें नोट
Aaj Ka Sona Chandi Bhav 20 January 2026:  सोने के दामों में आई गिरावट, जानिये कहां पहुंची चांदी की कीमत; फटाफट कर लें नोट