Sona-Chandi Ka Bhav: सोने की कीमत ने लगाई छलांग, चांदी पहली बार 3 लाख रुपये के पार; नोट करें बड़े शहरों के ताजा रेट्स

Sona Chandi Ka Bhav  19 January 2026: भारतीय सर्राफा बाजार में सोना- चांदी (Gold- Silver) की कीमतों में एक बार फिर बदलाव देखने को मिला. चांदी तो 3 लाख के पार पहुंच गई.

January 19, 2026

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना- चांदी (Gold- Silver) की कीमतों में एक बार फिर बदलाव देखने को मिला. चांदी तो 3 लाख के पार पहुंच गई.
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना- चांदी (Gold- Silver) की कीमतों में एक बार फिर बदलाव देखने को मिला. चांदी तो 3 लाख के पार पहुंच गई.


Sona-Chandi Ka Bhav  19 January 2026: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई देशों में अस्थिरता के चलते लोग बाजार के संभावित उतार-चढ़ाव से डरे हुए हैं. इसके चलते लोगों ने निवेश के लिए सोने और चांदी का ऑप्शन तलाश लिया है. भारत की बात करें तो यहां पर लोग सोना-चांदी निवेश के अलावा अन्य वजहों से भी खरीदते हैं. पिछले करीब आधे साल से भी अधिक समय से सोना और चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं. सप्ताह की शुरुआत (सोमवार, 19 जनवरी 2026) भी सोने-चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ हुई है. सोने के दाम में करीब 2,381 रुपये प्रति 10 ग्राम तक की गिरावट दर्ज की गई, जबकि चांदी के कीमत में करीब 13,500 रुपये प्रति किलोग्राम तक का इजाफा देखने को मिला.  

3 लाख के पार पहुंची चांदी

बाजारों के जानकारों के मुताबिक, सोमवार (19 जनवरी, 2026) को  चांदी की कीमत में 13,500 रुपये प्रति किलोग्राम तक का इजाफा देखने को मिला. इसके बाद यानी इस बढ़ोतरी के बाद अधिकांश शहरों में चांदी की कीमत 3,05,400 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई.  भारतीय सर्राफा बाजार में सोना- चांदी (Gold- Silver) की कीमतों ने इजाफे ने यह साबित कर दिया है कि फिलहाल सबसे सुरक्षित निवेश सोना ही है. इसके साथ ही सोमवार को चांदी पहली बार 3 लाख रुपये के पार चली गई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) के मुताबिक, चांदी का दाम 3 लाख के पार पहुंच गया.

दिल्ली-मुंबई में क्या रही कीमत

देश की राजधानी दिल्ली में 22 कैरेट सोने की कीमत 1,33,971 रुपये प्रति 10 ग्राम, जबकि 24 कैरट सोने की कीमत 1,45,921 रुपये प्रति 10 ग्राम (22 कैरट) रही. इसके अलावा देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 22 कैरेट सोने की कीमत 1,33,821 रुपये प्रति 10 ग्राम, जबकि 24 कैरट सोने की कीमत 1,45,771 रुपये प्रति 10 ग्राम रही.  

लखनऊ-भोपाल के ताजा दाम

उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,45,921 रुपये प्रति 10 ग्राम रही, जबकि 22 कैरेट सोने के दाम 1,33,971 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे.  वहीं, भोपाल में 22 कैरेट सोने की कीमत 1,33,871 रुपये प्रति 10 ग्राम, जबकि 24 कैरट सोने के दाम 1,45,821 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे.  

जयपुर-बेंगलुरु में क्या रही कीमत

जयपुर में  24 कैरेट सोने की कीमत 1,45,921 रुपये प्रति 10 ग्राम, जबकि 22 कैरट सोने की कीमत 1,33,971 रुपए प्रति 10 ग्राम रही. बेंगलुरु में 22 कैरेट सोने की कीमत 1,33,821 रुपये प्रति 10 ग्राम, जबकि 24 कैरट सोने की कीमत 1,45,771 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई.

अहमदाबाद-कोलकाता में जानें ताजा रेट्स

अहमदाबाद में 22 कैरेट सोने की कीमत 1,33,871 रुपये प्रति 10 ग्राम जबकि  24 कैरट सोने की कीमत 1,45,821 रुपये प्रति 10 ग्राम रही. वहीं, कोलकाता में 22 कैरेट सोने की कीमत 1,33,821 रुपये प्रति 10 ग्राम, जबकि 24 कैरेट सोने की कीतम 1,45,771 रुपये प्रति 10 ग्राम रही. 

