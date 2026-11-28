RBI Gold in Foreign Vaults: भारत का सोने का भंडार लगातार चर्चा में है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) विदेशों में रखे अपने सोने का एक बड़ा हिस्सा वापस देश में ला रहा है. इसके पीछे सिर्फ सोने को सुरक्षित रखने की बात नहीं है, बल्कि वैश्विक राजनीतिक हालात और विदेशी संपत्तियों पर बढ़ते जोखिम भी अहम वजह माने जा रहे हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर RBI को अपना सोना भारत लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या इस फैसले से बाजार में सोने की कीमतें भी बढ़ सकती हैं?

25 नवंबर, 2026 को जारी RBI की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सेंट्रल बैंक अप्रैल और सितंबर 2026 के बीच 60.08 टन सोना भारत वापस लाया. इससे देश के कुल 880.52 टन गोल्ड रिज़र्व में से अब भारत में 740.13 टन सोना बचा है. इस बीच, 140.39 टन सोना अभी भी बैंक ऑफ़ इंग्लैंड और बैंक ऑफ़ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के पास विदेश में रखा है.

RBI विदेश से सोना क्यों वापस ला रहा है?

RBI ने ऑफिशियली सोना वापस लाने की कोई खास वजह नहीं बताई है. हालांकि, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल हालात और विदेशी एसेट्स की सिक्योरिटी को लेकर चिंताएं इसकी वजह हो सकती हैं. दरअसल, 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ने के बाद, पश्चिमी देशों ने विदेश में रखे रूसी सेंट्रल बैंक के एसेट्स का एक बड़ा हिस्सा फ्रीज कर दिया था. इस घटना ने कई देशों को यह सोचने पर मजबूर किया है कि इंटरनेशनल विवाद या बैन की स्थिति में विदेशी एसेट्स तक उनकी पहुंच कितनी सुरक्षित होगी.

इस मामले में, भारत अपने सोने का एक बड़ा हिस्सा देश में रखकर विदेशी संस्थाओं पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है. घरेलू तिजोरियों में सोना रखने से RBI को अपने रिज़र्व पर सीधा फिजिकल कंट्रोल मिलता है. किसी इंटरनेशनल संकट के दौरान इस सोने तक पहुंचना भी काफ़ी आसान हो सकता है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि विदेश में रखा सोना भारत का नहीं है. यह भी RBI की प्रॉपर्टी है. फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि इसे देश के बाहर स्टोर किया जाता है.

क्या भारत में सोना रखने से सिक्योरिटी बढ़ेगी?

भारत में सोना सुरक्षित रूप से स्टोर करने के लिए ज़रूरी स्टोरेज की सुविधाएं हैं. इसीलिए RBI अपने सोने के रिज़र्व का एक बड़ा हिस्सा घरेलू तिजोरियों में रख पाता है. इससे सोने पर सिक्योरिटी और ऑपरेशनल कंट्रोल बनाए रखने में मदद मिलती है.

विदेश में सोना रखने का भी अपना महत्व है. इससे इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन आसान होते हैं और ज़रूरत के समय विदेशी बाज़ारों तक पहुंच आसान होती है. इसलिए, RBI अपना सारा सोना भारत नहीं लाया है, और कुछ हिस्सा अभी भी विदेश में रखा है.

क्या भारत में सोना लाने से कीमतें बढ़ेंगी?

RBI के इस कदम का सोने के बाज़ार की कीमतों पर कोई खास सीधा असर पड़ने की संभावना नहीं है. ऐसा इसलिए है क्योंकि सेंट्रल बैंक ने विदेश में रखे सोने को सिर्फ़ एक जगह से भारत में दूसरी जगह ट्रांसफर किया है. इस प्रोसेस में उसने मार्केट से और सोना नहीं खरीदा है. अप्रैल और सितंबर 2026 के बीच, 60.08 टन सोना भारत आया, लेकिन देश का कुल गोल्ड रिज़र्व 880.52 टन ही रहा. इसका मतलब है कि सोने की कुल मात्रा में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

भारत में सोने की कीमतें मुख्य रूप से इंटरनेशनल सोने की कीमतों, डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति, इंपोर्ट ड्यूटी और घरेलू डिमांड पर निर्भर करती हैं. इसके अलावा, US इंटरेस्ट रेट, डॉलर की मज़बूती, महंगाई और ग्लोबल टेंशन भी सोने की कीमतों पर असर डालते हैं. इसलिए, RBI का सोना वापस लाने का फ़ैसला मुख्य रूप से रिज़र्व की सिक्योरिटी और कंट्रोल से जुड़ा है. इसे सोने की कीमतों में बढ़ोतरी या गिरावट का सीधा इंडिकेटर नहीं माना जा सकता.