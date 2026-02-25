Gold Rates Today: सोना के कितने बढ़ गए दाम? पहले नोट करें रेट्स फिर निकलें खरीदारी करने

Gold Rates Today 25 February 2026: वैश्विक स्तर पर आर्थिक और राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच सोने की चमक और दमक कायम है. रूस-यूक्रेन युद्ध और अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन ने दुनियाभर के लोगों को परेशान कर दिया है. लोग सुरक्षित निवेश की तलाश में हैं और उन्हें सोना-चांदी भा रहा है. यही वजह है कि सोने के दामों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है. इसी कड़ी में बुधवार (25 फरवरी, 2026) को एक बार फिर सोने की कीमतों बढ़ोतरी दर्ज की गई है. अंतरराष्ट्रीय मार्केट में सोने का हाजिर भाव 5,157.16 डॉलर प्रति औंस पर बरकरार है. भारत की बात करें तो केरल से लेकर दिल्ली तक सोने के दामों में इजाफा हुआ है. देश की राजधानी दिल्ली में बुधवार सुबह प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 161940 रुपये पहुंच गई. एक दिन पहले यानी मंगलवार (24 फरवरी, 2026) को दिल्ली के सराफा बाजार में सोने का दाम 400 रुपये बढ़कर 1,63,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था. इसी तरह देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 161790 रुपये पर हैं.

दिल्ली समेत देश के बड़े शहरों में सोने की कीमत