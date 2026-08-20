Branded Gold Price 20 August 2026: खरीदना चाहते हैं तनिष्क, मालाबार गोल्ड और कल्याण ज्वेलर्स के गहने? जानें आज के ताजा भाव

Gold Price Today: भारत में लोगों को सोने का भाव जानने में काफी दिलचस्पी रहती है. त्योहारों की सीजन आ रहा है ऐसे में सोना खरीदना एक अच्छा विकल्प हो सकता है. रक्षाबंधन आने वाला है अगर आप अपनी बहन को कोई महंगा गिफ्ट देना चाहते हैं तो ऐसे में सोना खरीदकर भी दे सकते हैं. लेकिन, सोने की खरीददारी से पहले आज का गोल्ड रेट जानना बेहद जरूरी होता है. खासकर जब बात बड़े ज्वेलरी ब्रांड्स जैसे तनिष्क, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स और कल्याण ज्वेलर्स से खरीदारी की हो, तो केवल बाजार में चल रहे सामान्य सोने के भाव को देखकर बजट बनाना पर्याप्त नहीं होता है.

इन सभी जगहों पर भी आपको गोल्ड के रेट में थोड़ा अंतर देखने को मिल सकता है. दरअसल, मेकिंग चार्ज, GST और डिजाइन को लेकर सभी जगहों पर चार्ज अलग-अलग होते हैं. चलिए जानते हैं इन तनिष्क, मालाबार गोल्ड और कल्याण ज्वेलर्स के आज के रेट के बारे में.

मालाबार गोल्ड का आज का भाव

अगर आप मालाबार गोल्ड लेने जा रहे हैं तो ऐसे में आज के भाव के बारे में जानकारी लेना जरूरी है. बात करें अगर इस ब्रांड के आज के भाव की तो Malabar Gold & Diamonds में आज 22K सोने का भाव लगभग 14,600 रुपये प्रति ग्राम है. प्रति 10 ग्राम लेने के लिए आपको 1,46,000 रुपये चुकाने पड़ेंगे. वहीं, 24K सोने का भाव लगभग 15,800 से 15,873 प्रति ग्राम के आसपास चल रहा है. वहीं, कल 22 कैरेट का दाम 14,255 प्रति ग्राम था. जबकि 24 कैरेट का भाव 15,417 रुपये से 15,880 रुपये प्रति ग्राम के बीच था.

कल्याण ज्वेलर्स का आज का भाव

20 अगस्त 2026 को कल्याण ज्वेलर्स में सोने का भाव 22 कैरेट के लिए लगभग 14,600 प्रति ग्राम है. वहीं, अगर आप 24 कैरेट का सोना लेते हैं तो ऐसे में आपको 15,927 से लेकर 15,939 प्रति ग्राम के बीच चुकाने होंगे. वहीं, बीते कल यानि 19 अगस्त को 22 कैरेट सोने की कीमत थी. वहीं,

24 कैरेट सोने का भाव 15,508 रुपये से 15,600 रुपये प्रति ग्राम के आसपास था.

तनिष्क का आज का सोने का भाव