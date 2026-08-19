Home > व्यापार > Gold Price Today: तनिष्क, मालाबार गोल्ड और कल्याण ज्वेलर्स के गहने खरीदना चाहते हैं, जानें 24 और 22 कैरेट गोल्ड के ताजा रेट्स

Gold Price Today: तनिष्क, मालाबार गोल्ड और कल्याण ज्वेलर्स के गहने खरीदना चाहते हैं, जानें 24 और 22 कैरेट गोल्ड के ताजा रेट्स

Gold Rates Today: देश में बुधवार (19 अगस्त, 2026) को 24 कैरेट सोने का भाव 1,54,860 रुपये जबकि 22 कैरेट सोने का भाव 1,41,955 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

By: JP Yadav | Published: August 19, 2026 2:20:27 PM IST

Gold Price Today: तनिष्क, मालाबार गोल्ड और कल्याण ज्वेलर्स के गहने खरीदना चाहते हैं, जानें 24 और 22 कैरेट गोल्ड के ताजा रेट्स
Gold Price Today: तनिष्क, मालाबार गोल्ड और कल्याण ज्वेलर्स के गहने खरीदना चाहते हैं, जानें 24 और 22 कैरेट गोल्ड के ताजा रेट्स


Gold Price Today: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई युद्ध चल रहे हैं. रूस और यूक्रेन के अलावा अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है. इसका असर भारत के साथ-साथ करीब-करीब सभी देशों में नजर आ रहा है. शेयर बाजार से लेकर अन्य घरलू सामानों पर असर देखा जा सकता है. वैश्चिक स्तर पर आर्थिक दबाव का असर सोना और चांदी के दामों पर साफ नजर आ रहा है. इस स्टोरी में हम आपको बताएंगे तनिष्क और मालाबार गोल्ड समेत देश के नामी सोने के ब्रांड्स की कीमतें. 

देश में तनिष्क (Tanishq) नामी ब्रांड्स में शुमार है.  इसके अलावा मालाबार गोल्ड (Malabar Gold), कल्याण ज्वैलर्स (Kalyan Jewellers) और सेनको गोल्ड (Senco Gold) जैसे नामी ब्रांड्स भी हैं, जिनके गहने/जेवरात को बहुत पसंद किया जाता है. देश में तनिष्क, मालाबार गोल्ड, कल्याण ज्वैलर्स और सेनको गोल्ड जैसे नामी ब्रांड्स में सोने का मूल भाव दैनिक बाजार भाव (24 कैरेट लगभग 15,486 रुपये और 22 कैरेट लगभग 14,195 रुपये प्रति ग्राम के आसपास है. तनिष्क के बारे में कहा जाता है कि वह शुद्धता और शानदार डिजाइनों के लिए दुनियाभर में मशहूर है. यहां पर आभूषण 25,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक की अलग-अलग श्रेणियों में उपलब्ध हैं.

You Might Be Interested In

तनिष्क की कीमत

तनिष्क पर बुधवार (19 अगस्त, 2026) को  22 कैरेट सोने की कीमत 15,545 रुपये प्रति ग्राम (यानी करीब 1,55,450 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि और 24 कैरेट सोने का भाव इसके आसपास ही चल रहा है. जानकारों की मानें तो सटीक दाम शहर और कीमती धातु की लाइव बाजार स्थिति के आधार पर थोड़ा बदल सकते हैं.

मालाबार गोल्ड की कीमत

भारतीय बाजार में मालाबार गोल्ड के सोने का औसत भाव 22 कैरेट के लिए लगभग 14,255 प्रति ग्राम चुकाने होंगे. यहां पर यह  1,42,550 रुपये प्रति 10 ग्राम होता है, जबकि और 24 कैरेट के लिए करीब 15,417 रुपये से 15,880 रुपये प्रति ग्राम के बीच चुकाने होंगे. 

कल्याण ज्वेलर्स के रेट्स

देश कल्याण ज्वेलर्स के गहनों और जेवरात की बात करें तो 22-कैरेट सोने की कीमत 14,205 रुपये से 14,290 रुपये प्रति ग्राम है, जबकि 24 कैरेट सोने का भाव 15,508 रुपये से 15,600 रुपये प्रति ग्राम के आसपास है. सटीक दैनिक भाव शहर और ज्वैलर्स के हिसाब से थोड़ा बदल सकते हैं, ऐसे में खरीदारों से पहले दाम शोरूम में ही सामने आएंगे. 

कौन से ब्रांड्स किस लिए हैं मशहूर?

यहां पर बता दें कि मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स (Malabar Gold) की बात करें तो इसे भी सुंदर कारीगरी के लिए जाना जाता है, वहीं कल्याण ज्वैलर्स (Kalyan Jewellers) को पारंपरिक और दुल्हन के गहनों के विशेष संग्रह के लिए माना जाता है. जहां तक सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स (Senco Gold) की बात हैं तो  यहां अंगूठियां, कंगन और अन्य एक्सेसरीज अलग-अलग शुरुआती रेंज में मिलती हैं.

Tags: Gold Price Today
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ऋषभ पंत टेस्ट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय,...

August 18, 2026

ज्यादा पसीना आना सेहत के लिए अच्छा या बुरा?

August 18, 2026

इमरान हाशमी का आलिया भट्ट से क्या रिश्ता है?

August 18, 2026

गुलजार की 5 बेस्ट शायरी

August 18, 2026

दिल्ली के पास हैं ये 6 हिल स्टेशन्स

August 17, 2026

7 Super Tricks: कपड़ों से मिटा देंगे हर जिद्दी दाग!

August 17, 2026
Gold Price Today: तनिष्क, मालाबार गोल्ड और कल्याण ज्वेलर्स के गहने खरीदना चाहते हैं, जानें 24 और 22 कैरेट गोल्ड के ताजा रेट्स

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Gold Price Today: तनिष्क, मालाबार गोल्ड और कल्याण ज्वेलर्स के गहने खरीदना चाहते हैं, जानें 24 और 22 कैरेट गोल्ड के ताजा रेट्स
Gold Price Today: तनिष्क, मालाबार गोल्ड और कल्याण ज्वेलर्स के गहने खरीदना चाहते हैं, जानें 24 और 22 कैरेट गोल्ड के ताजा रेट्स
Gold Price Today: तनिष्क, मालाबार गोल्ड और कल्याण ज्वेलर्स के गहने खरीदना चाहते हैं, जानें 24 और 22 कैरेट गोल्ड के ताजा रेट्स
Gold Price Today: तनिष्क, मालाबार गोल्ड और कल्याण ज्वेलर्स के गहने खरीदना चाहते हैं, जानें 24 और 22 कैरेट गोल्ड के ताजा रेट्स