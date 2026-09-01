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Branded Gold Rates Today 1 September 2026: तनिष्क, मालाबार और कल्याण ज्वेलर्स के शोरूम में आज क्या हैं 22 और 24 कैरेट गोल्ड के रेट्स

Branded Gold Rates Today 1 September 2026: सोने के दामों में लगातार बढ़ोतरी के बीच मंगलवार (1 सितंबर, 2026) को तनिष्क, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, जोयलुक्कास, कल्याण ज्वैलर्स के 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के भाव यहां देखें.

By: JP Yadav | Published: September 1, 2026 11:24:51 AM IST

Branded Gold Rates Today 1 September 2026: तनिष्क, मालाबार और कल्याण ज्वेलर्स के शोरूम में आज क्या हैं 22 और 24 कैरेट गोल्ड के रेट्स
Branded Gold Rates Today 1 September 2026: तनिष्क, मालाबार और कल्याण ज्वेलर्स के शोरूम में आज क्या हैं 22 और 24 कैरेट गोल्ड के रेट्स


Branded Gold Rates Today 1 September 2026 : वैश्विक स्तर पर एक बार फिर उथल-पुथल देखने को मिल रही है. अमेरिका और ईरान ने एक बार फिर एक-दूसरे पर हमले तेज कर दिए हैं. इसकी वजह से वैश्विक स्तर पर अशांति के साथ कच्चे तेल के दाम भी प्रभावित हो सकते हैं. इसके चलते ही अंतरराष्ट्रीय बाजारों में स्थिरता देखने को मिल रही है. वैश्विक स्तर पर अस्थिरता का असर सोने और चांदी के दामों पर भी नजर आने लगा है. पिछले कुछ दिनों के दौरान रोजाना सोने और चांदी के दामों में कमी देखने को मिली. यहां जानते हैं Tanishq, Malabar, Joyalukkas, Kalyan, TBZ or CaratLane शोरूम पर क्या है 1 ग्राम, 100 ग्राम सोने का दाम.  यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि सोने की खरीद पर 3 प्रतिशत जीएसटी और निर्माण शुल्क अलग से लगता है. 

सोने की कीमत में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय वजहें शामिल होती हैं, जिसके चलते लगातार उतार-चढ़ाव होता रहता है. इससे खरीदार के लिए आने वाले दिनों में सोने की कीमतों की दिशा को समझना मुश्किल हो जाता है. भविष्य में कीमतों की दिशा को समझने का सबसे अच्छा तरीका पिछले दस दिनों के ऐतिहासिक मूल्यों के आधार पर पैटर्न का विश्लेषण करना है. सोने की कीमत के रुझान से खरीदारों को आने वाले दिनों में सोने की कीमत के रुझान का अनुमान लगाने और सोना खरीदने के लिए सही समय चुनने में मदद मिलती है.

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तनिष्क

मंगलवार (1 सितंबर, 2026) को तनिष्क गोल्ड रेट के अनुसार सोने का भाव 14,415 प्रति ग्राम है. 

Malabar Gold & Diamonds

मंगलवार (1 सितंबर, 2026) को देशभर में सोने का ताजा भाव देखने के लिए आप Malabar Gold & Diamonds की आधिकारिक वेबसाइट पर भी जा सकते हैं. वैसे मंगलवार (1 सितंबर 2026) को 22 कैरेट सोना (प्रति 1 ग्राम) लगभग 14,770 रुपये जबकि 24 कैरेट सोना (प्रति 1 ग्राम)  लगभग 16,113 रुपये है. 
 

Tags: gold rates today
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