हर दिन क्यों बदल जाता है सोने का भाव; कौन तय करता है कि सोने की नई कीमत क्या होगा?

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपना सोना बेचने की खबरों का पूरी तरह से खंडन किया है. जबकि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि RBI ने रुपये को स्थिर रखने के लिए करीब 12 अरब डॉलर यानी लगभग ₹1 लाख करोड़ का सोना बेत दिया है. इन अफवाहों का खंडर करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि सोना बेचने का दावा पूरी तरह से गलत है. भारत का कुल फिजिकल गोल्ड स्टॉक लगभग 880.52 टन पर सेफ और अनचेंजेबल है. सरकारी एजेंसी PIB Fact Check ने भी ऐसे भ्रामक दावों को सिरे से नकार दिया है. लेकिन इन अफवाहों के बीच सोशल मीडिया पर सोने की खरीद-बिक्री और इसके डेली बदलते दामों पर बहस छिड़ गई है. लोग जानना चाहते हैं कि आखिर भारत में सोने की कीमतें रोज क्यों बदलती हैं. और ये कौन डिसाइड करता है कि देश में अगले दिन सोने का क्या दाम होगा. ये निर्धारित करने का अधिकार देश में किसके पास है?

कौन तय करता है सोने की कीमत?

ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सोने की कीमतें सरकार निर्धारित करती है, लेकिन ये पूरी तरह से गलत अवधारणा है. भारत में अगले दिन सोने की कीमतें क्या होंगी, इसका निर्धारण न तो सरकार करती है और न ही कोई स्पेसिफिक व्यक्ति. इसमें किसी कंपनी का भी हस्तक्षेप नहीं होता. भारत में रोजाना सोने के नए दाम ‘इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन’ (IBJA) की ओर से जारी किए जाते हैं.

कैसे निर्धारित होता है सोने का भाव?

‘इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन’ (IBJA) में भारत के सबसे बड़े और प्रमुख सर्राफा व्यापारी, सोने का आयात करने वाले बैंक और सरकारी एजेंसियों की टीम होती है. सोने की कीमत निर्धारित करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन रोजाना रुटीन वर्क के तौर पर देश के अलग-अलग हिस्सों में बैठे सोने के बड़े डीलरों से चर्चा करती है. इसके अलावा, इंटरनेशनल मार्केट में सोने के दामों की हलचल पर भी नजर रखी जाती है और शाम तक गोल्ड के नए रेट जारी कर दिए जाते हैं.

क्यों ही बदले जाते हैं सोने के दाम?

अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि सोने की कीमतें रोजाना ही क्यों बदली जाती हैं? महीने, 3 महीने, 6 महीने या एक साल में क्यों नहीं? इसके पीछे सबसे इंपोर्टेंट वजह है कि सोना एक अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी है. ये कोई स्थाई चीज नहीं है. खदानों से इसकी माइनिंग होती है. रिफाइनिंग, इंपोर्ट-एक्सपोर्ट, मेकिंग आदि जैसी कई प्रोसेस के बाद सोना आपके पास पहुंचता है. ऐसे में कभी सोने का आउटपुट औसत होता है तो कभी कम. इसलिए सोने के दाम बदलना एक आवश्यक और स्वभाविक प्रक्रिया है.

दुनिया में सोने के रेट कौन तय करता है?

जैसे भारत में सोने के दाम IBJA तय करता है. वैसे ही वर्ल्ड लेवल पर सोने के दाम निर्धारित करने का अधिकार लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन’ (LBMA) के पास है जो अलग-अलग देशों के मार्केट में सोने की खरीद-बिक्री में उतार-चढ़ाव पर नजर रखता है. डिफ्रेंट टाइम जोन के हिसाब से दुनिया में चौबीसों घंटे सोने का बिजनेस चलता रहता है इसलिए सोने की वैश्विक कीमतें भी बदलती रहती हैं.

भारत में क्यों महंगा हो जाता है सोना?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत अपनी आवश्यकता के लिए लगभग 85-90 फीसदी सोने का आयात करता है. ये पूरी खरीद अमेरिकी डॉलर में होती है. अब अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये की कीमत घटती-बढ़ती रहती है. इसलिए सोने की कीमतों में भी उतार-छड़ाव होता है. अब सवाल ये है कि सोना मंहगा क्यों हो जाता है तो बता दें कि रुपया कमजोर होगा तो डॉलर मजबूत होगा और डॉलर मजबूत होगा तो देश को महंगी दरों पर सोना खरीदना पड़ेगा.

हालांकि सोने की डिमांड और सप्लाई पर भी निर्भर करता है कि कीमत क्या रहेगी. कई मामलों में देश की आर्थिक नीतियां और गवर्नमेंट टैक्स जैसे- आयात शुल्क और वस्तु एवं सेवा कर (GST)भी सोने की कीमतों में बदलाव के लिए जिम्मेदार होते हैं.

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