Gold Price Today 21 January 2026: सोने के बढ़ गए दाम, यहां जानिये दिल्ली-मुंबई समेत देश के बड़े शहरों में क्या हैं रेट्स

Gold Price Today 21 January 2026:

By: JP Yadav | Last Updated: January 21, 2026 12:25:36 PM IST

सोने की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं. बुधवार को भी इसमें बढ़ोतरी हुई है
सोने की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं. बुधवार को भी इसमें बढ़ोतरी हुई है


Gold Price Today 21 January 2026: भारत में सोना-चांदी निवेशकों की पहली सुरक्षित पसंद बन गया है. लोग जमकर सोना और चांदी खरीद रहे हैं. यही वजह है कि दोनों ही धातुओं (सोने-चांदी) की कीमतों में तेजी कायम है. बुधवार (21 जनवरी, 2026) को भी चांदी के साथ-साथ सोने के दामों में भी जबरदस्त तेजी देखी गई. सोना बुधवार को महंगा हुआ है. पिछले दो दिनों से सोने के 22 और 24 कैरेट में आई तेजी बुधवार को भी जारी रही. Bankbazaar.com की रिपोर्ट्स के मुताबिक, 22 कैरेट में 1 ग्राम सोने की कीमत बुधवार को सराफा बाजारों में 14,240 रुपये पहुंच गई, जबकि मंगलवार (20 जनवरी, 2026) को सोने की कीमत 13,550 रुपये थी. इस तरह दूसरे दिन सोने की कीमत में 690 रुपये का इजाफा हुआ है.

बुलियन.इन के मुताबिक, देश की राजधानी दिल्ली में सोने के भाव में रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली है. बुधवार (21 जनवरी, 2026) को दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत अब 1,57,130 रुपये हो गई है. इसमें 6,430 रुपये का इजाफा हुआ है, इस लिहाज से सोने की कीमत में लगभग 4.28% की बढ़ोतरी हुई है. मुंबई में भी सोने के दाम बढ़े हैं. यहां पर 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1,57,400 रुपये पहुंच गई है.

सोने के दामों में रफ्तार जारी

बुधवार को 24 कैरेट के दामों में भी तेजी  नजर आई. 1 ग्राम की कीमत 14,952 रुपये पर है. मंगलवार को इसकी कीमत 14,228 रुपये थी. इस तरह 724 रुपये दाम बढ़े हैं. 8 ग्राम की कीमत 1,19,616 रुपये है, जबकि मंगलवार को इसके दाम 1,13,824 रुपये थे. इस तरह यह बढ़ोतरी 5,792 रुपये हुई. 10 ग्राम की कीमत 1,49,520 रुपये है, जबकि मंगलवार को इसके दाम 1,42,280 रुपये थे. इस तरह इसके दामों में 7,240 रुपये का इजाफा हुआ है. 

प्रमुख शहरों में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
शहर                       24 कैरेट सोना                     22 कैरेट सोना                18 कैरेट सोना
दिल्ली                      1,54,950                           1,42,050                      1,16,260
मुंबई                       1,54,800                            1,41,900                      1,16,110
कोलकाता                1,54,800                            1,41,900                      1,16,110
चेन्नई                        1,55,460                           1,42,500                       1,18,900
पटना                       1,54,850                            1,41,950                       1,16,160
जयपुर                      1,54,950                             1,42,050                      1,16,260

आगे भी जारी रह सकती है सोने में तेजी

वहीं, एक्सपर्ट का मानना है कि सोने के दामों में चल रही तेजी आगे भी जारी रह सकती है. 22 कैरेट में सोने के दूसरे दामों की बात की जाए तो 8 ग्राम सोने की कीमत बुधवार को सराफा बाजारों में 1,13,920 रुपए है. इसके अलावा 22 कैरेट में 10 ग्राम की कीमत 1,42,400 रुपये है. बुधवार को इसके दाम 1,35,500 रुपये है. इस तरह दामों में 6,900 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. 

